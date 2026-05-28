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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGemini June Horoscope 2026: मिथुन जून मासिक राशिफल, आपके संघर्ष और सफलता दोनों के योग, बस न करें ये गलती

Gemini June Horoscope 2026: मिथुन जून मासिक राशिफल, आपके संघर्ष और सफलता दोनों के योग, बस न करें ये गलती

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जून 2026 का महीना मिथुन राशि (Mithun Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 01:55 PM (IST)
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Mithun June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं जून (June 2026) का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mithun Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मेहनत के बाद मिलेगी सफलता

मिथुन राशि के जातकों को जून के महीने में जीवन से जुड़े किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा. इस माह आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखना पड़ेगा. मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी रहेगा.

कार्यक्षेत्र में बढ़ सकता है दबाव

महीने में आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर से कम सहयोग मिल पाएगा और आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ भी बना रहेगा. ऐसे में आपको टारगेट पूरा करने या फिर किसी अन्य समस्या को सुलझाने के लिए अपने आपको बहुत ज्यादा कूल रखना होगा. ध्यान रहे कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बिगड़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस राजनीति से दूर रहना बेहतर रहेगा.

कारोबार और आर्थिक स्थिति

कारोबार की दृष्टि से यह महीना विगत माह की अपेक्षा कम लाभदायक रहेगा, हालांकि आप हानि का अनुभव नहीं करेंगे. कहने का तात्पर्य यह है कि इस माह आपको लाभ तो होगा लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी. व्यापार में किसी नई योजना को शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभकारी रहेगा. इस महीने आपको सट्टा-लॉटरी आदि में धन लगाने से बचना चाहिए. जोखिम भरा निवेश आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है.

सरकारी मामलों में बरतें सावधानी

माह के मध्य में सत्ता-सरकार से जुड़े मामले आपकी सरदर्दी का बड़ा कारण बनेंगे. इससे बचने के लिए आपको अपने कागज संबंधी सभी काम पूरे रखने चाहिए तथा धन का लेन-देन करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी कानूनी या सरकारी प्रक्रिया में लापरवाही भारी पड़ सकती है.

परिवार और प्रेम संबंध

जीवन की इन तमाम चुनौतियों के बीच आपका प्यार या फिर कहें आपका जीवनसाथी आपका संबल बनेगा और आपको सही राह दिखाने और निर्णय लेने में मददगार बनेगा. सुखी जीवन जीने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ बिताने के लिए अवश्य निकालें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा गलतफहमी पैदा हो सकती है.

सेहत और दिनचर्या

माह के अंतिम सप्ताह में अपनी सेहत, संबंध और सामान का खूब ख्याल रखें. अनियमित दिनचर्या और तनाव का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें और अपनी जरूरी वस्तुओं का ध्यान रखें. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी.

उपाय

प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तथा बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 01:55 PM (IST)
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Masik Rashifal Mithun Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 June Masik Rashifal 2026
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