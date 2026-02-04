VIDEO: कैसे बनते हैं लड्डू गोपाल, वीडियों में बताई पूरी प्रोसेस
Laddu Gopal: लड्डू गोपाल की पूजा घर में सुख-समृद्धि आती है. पीतल के लड्डू गोपाल कैसे बनाते हैं इस पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. देखें पूरी प्रोसेस.
Laddu Gopal: हिंदू धर्म में अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है. पीतल से बने लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान कराने के बाद, सुंदर श्रृंगार करते हैं, आभूषणों से सजाते हैं और विधिवत पूजन करते हैं. कहते हैं कि जहां बाल गोपाल का पूजन होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, सुख-समृद्धि में कमी नहीं आती. शत्रुओं का नाश होता है. क्या आप जानते हैं पीतल के लड्डू गोपाल कैसे बनाए जाते हैं, एक वायरल वीडियो में इसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है देखें.
घर में किस धातु के लड्डू गोपाल विराजमान करें
- लड्डू गोपाल पीतल, तांबा, कांसा, चांदी, स्वर्ण के हो सकते हैं.भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप घर में सुख, धन और सौभाग्य लेकर आता है.
- पीतल की मूर्ति कई सालों तक अपनी चमक बनाए रखती है और दैनिक पूजा (स्नान, अभिषेक) के लिए उत्तम मानी जाती है,.
- वहीं अष्टधातु के लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करने से घर में नकारात्मकता नहीं प्रवेश करती है. शत्रु, अष्ट रोगों और दोषों का नाश होता है.
घर में लड्डू गोपाल रखने के नियम
- पुराणों के अनुसार जिन घरों में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं वहां उनकी सेवा बिल्कुल एक बच्चे के समान करना चाहिए.
- रोजाना उन्हें स्नान कराएं, कपड़े बदलें, भोग लगाएं और दोनों समय दीपक लगाएं. प्रतिदिन रात को उन्हें शयन कराएं.
- घर के सभी सदस्य अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को भी साथ ले जाएं.
- बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो घर में किसी भी तरह का तामसिक भोजन न बनाएं
Griha Pravesh Muhurat 2026: गृह प्रवेश के लिए फाल्गुन सबसे शुभ, फरवरी में गृह प्रवेश के मुहूर्त देखें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL