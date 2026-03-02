हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Panchang 2 March 2026: आज होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रा और पंचांग देखें

Hindi Panchang 2 March 2026: आज 2 मार्च 2026 से फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Mar 2026 05:45 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 2 मार्च 2026: आज 2 मार्च 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि दोनों है. फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद होलिका दहन किया जाता है. होलिका दहन भद्रा काल में न करें. मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाती है और जीवन में आनंद का आगमन होता है. रोग, दोष, ग्रह पीड़ा, दुख दूर होते हैं. होलिका दहन में अनाज, नारियल, बड़कुले की माला, गेहूं, कपूर, इलायची आदि अर्पित करना चाहिए. 

2 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 March 2026)

तिथि

चतुर्दशी (1 मार्च 2026, रात 07.09 - 2 मार्च 2026, 5.54) इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी
वार सोमवार
नक्षत्र अश्लिेषा
योग अतिखण्ड, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 शाम 5.20
चंद्रोस्त
 सुबह 6.33, 3 मार्च
चंद्र राशि
 कर्क

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.38 - दोपहर 12.01
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.52 - रात 10.29

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.12 - सुबह 9.39
यमगण्ड काल सुबह 11.06 - दोपहर 12.33
गुलिक काल
 दोपहर 2.00 -दोपहर 3.27
 आडल योग सुबह 7.51 - सुबह 6.44, 3 मार्च 
विडाल योग सुबह 6.45 - सुबह 7.51
भद्रा काल  शाम 5.55 - सुबह 5.28, 3 मार्च 

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 March 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा कर्क
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

सिंह राशि शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद समाप्त हो सकता है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कन्या राशि स्वास्थ कारण से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

FAQs: 2 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो उसके हाथ से एक मुट्ठी काले तिल और जौ लेकर होलिका दहन की अग्नि में डलवाएं. यदि रोगी स्वयं न जा सके, तो कोई अन्य सदस्य उनके ऊपर से 7 बार वार कर इसे अर्पित कर सकता है. यह 'अकाल मृत्यु' के भय और असाध्य रोगों की तीव्रता को कम करता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन रवि योग और अतिखण्ड योग बन रहा है.

Holika Dahan 2026: होलिका दहन के ये 7 उपाय, हर संकट का है समाधान!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 02 Mar 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Holi 2026 Holika Dhaan 2026
और पढ़ें
वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

Embed widget