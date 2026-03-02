Panchang 2 March 2026: आज होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रा और पंचांग देखें
Hindi Panchang 2 March 2026: आज 2 मार्च 2026 से फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 2 मार्च 2026: आज 2 मार्च 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि दोनों है. फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद होलिका दहन किया जाता है. होलिका दहन भद्रा काल में न करें. मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाती है और जीवन में आनंद का आगमन होता है. रोग, दोष, ग्रह पीड़ा, दुख दूर होते हैं. होलिका दहन में अनाज, नारियल, बड़कुले की माला, गेहूं, कपूर, इलायची आदि अर्पित करना चाहिए.
2 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 March 2026)
|तिथि
|
चतुर्दशी (1 मार्च 2026, रात 07.09 - 2 मार्च 2026, 5.54) इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|अश्लिेषा
|योग
|अतिखण्ड, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|शाम 5.20
|चंद्रोस्त
|सुबह 6.33, 3 मार्च
|चंद्र राशि
|कर्क
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.38 - दोपहर 12.01
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.52 - रात 10.29
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.12 - सुबह 9.39
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.06 - दोपहर 12.33
|गुलिक काल
|दोपहर 2.00 -दोपहर 3.27
|आडल योग
|सुबह 7.51 - सुबह 6.44, 3 मार्च
|विडाल योग
|सुबह 6.45 - सुबह 7.51
|भद्रा काल
|शाम 5.55 - सुबह 5.28, 3 मार्च
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 March 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|सिंह राशि
|शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद समाप्त हो सकता है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|स्वास्थ कारण से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.
FAQs: 2 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि योग और अतिखण्ड योग बन रहा है.
