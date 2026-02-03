Griha Pravesh Muhurat 2026: गृह प्रवेश के लिए फाल्गुन सबसे शुभ, फरवरी में गृह प्रवेश के मुहूर्त देखें
Griha Pravesh Muhurat 2026: शुक्र उदय हो चुके हैं ऐसे में अब समस्त मांगलिक कार्य का आरंभ हो गया है. फरवरी में अगर आप भी गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो यहां जान लें फरवरी के गृह प्रवेश मुहूर्त.
Griha Pravesh Muhurat 2026: गृह प्रवेश पूजा हिंदू संस्कृति में गहराई से जुड़ी एक पवित्र प्रक्रिया है, जो नए घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है. जब एक नया घर बनाया जाता है, तो केवल उसकी इंटीरियर डिजाइन या पेंट ही मायने नहीं रखते, बल्कि उसके अंदर की एनर्जी भी उतनी ही जरूरी होती हैं. इसका परिवार और उसकी खुशियों पर गहरा असर पड़ता है. फरवरी 2026 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त देखें.
फरवरी गृह प्रवेश मुहूर्त
|
6 फरवरी 2026
|
शुक्रवार
|
रात 12:23 से रात 01:18 (7 फरवरी)
|
11 फरवरी 2026
|
बुधवार
|
सुबह 09:58 से सुबह 10:53
|
19 फरवरी 2026
|
गुरुवार
|
रात 08:52 से सुबह 06:55 (20 फरवरी)
|
20 फरवरी 2026
|
शुक्रवार
|
सुबह 06:55 से दोपहर 02:38
|
21 फरवरी 2026
|
शनिवार
|
दोपहर 01:00 से शाम 07:07
|
25 फरवरी 2026
|
बुधवार
|
रात 02:40 से सुबह 06:49 (26 फरवरी)
|
26 फरवरी 2026
|
गुरुवार
|
सुबह 06:49 से दोपहर 12:11
गृह प्रवेश के नियम
- गृह प्रवेश पूजा तभी करें जब घर पूरी तरह बन चुका हो. पेंट, लकड़ी का काम, फिटिंग्स और फर्नीचर तैयार हों.
- पूजा से पहले घर को साफ़-सुथरा रखें. पुराना फर्नीचर या कचरा हटा दें. स्वच्छता से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है.
- गृह प्रवेश से पहले घर के हर कोने में कपूर और धूप जलाना चाहिए. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. साथ ही, गृह प्रवेश के दिन शुभ शंख बजाएं और घर में मंत्रों का उच्चारण करें.
- मुख्य द्वार और पूजा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार हों यह सुनिश्चित करें.
- पूजा के पहले भारी फर्नीचर न शिफ्ट करें.
- गृह प्रवेश से 3 दिन पहले तक घर को खाली न छोड़ें.
- परिवार में किसी की मृत्यु या गर्भावस्था की स्थिति में पूजा न करें.
- वास्तु शास्त्र का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. साथ ही, धन और वंश में वृद्धि होती है.
