स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मिथुन वाले नए काम का मौका नहीं गंवाएं, सप्ताह के अंत में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Mithun Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मिथुन वाले नए काम का मौका नहीं गंवाएं, सप्ताह के अंत में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Mithun Saptahik Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 17 से 22 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Aug 2026 06:11 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Weekly Saptahik 17 to 22 August 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता लाने वाला होगा. हालांकि, आपको इसके लिए आलस्य छोड़कर मेहनत करनी होगी. रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में नए काम के मौके आएंगे, जिन्हें गंवाना उचित नहीं होगा. 

अपनी योग्यता और अनुभव को सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. किसी पुराने संपर्क की मदद से भी करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है.

करियर और कार्यक्षेत्र

सप्ताह के बीच में कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी और नौकरीपेशा जातकों पर अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है. एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता तय करके काम करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा. कारोबारियों को किसी नए ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क से फायदा मिल सकता है. हालांकि, किसी भी साझेदारी या नए समझौते को अंतिम रूप देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

धन और खर्च

घर की मरम्मत या किसी जरूरी वस्तु पर आपका खर्च बढ़ सकता है. सप्ताह के अंत में अचानक धन लाभ हो सकता है. हालांकि आपका खर्च भी बढ़ेगा. ऐसे में अतिरिक्त आय को तुरंत खर्च करने की बजाय भविष्य के लिए बचत करना आपके लिए बेहतर रहेगा. किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले उसकी वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं. निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता

छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. सोशल मीडिया और मनोरंजन में ज्यादा समय बिताने से आपकी तैयारी प्रभावित हो सकती है. इसलिए पढ़ाई का निश्चित शेड्यूल बनाकर चलें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है. कठिन विषयों की दोबारा तैयारी और नियमित अभ्यास से प्रदर्शन बेहतर होगा.

परिवार और यात्रा

सप्ताह के अंत में परिवार और कामकाज से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिनके लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा सुखद और लाभदायक रहेगी. परिवार के किसी सदस्य के भविष्य या संपत्ति से जुड़े विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. आपकी समझदारी से किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं खुलकर साझा करने से रिश्ता और मजबूत होगा. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले को समझने का समय दें. दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है. सप्ताह के अंत में साथ में यात्रा या बाहर घूमने का मौका रिश्ते में नई ताजगी ला सकता है.

Durva Vinayak Chaturthi 2026: सावन की दूर्वा गणेश चतुर्थी कब है, नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 06:11 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Mithun Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मिथुन वाले नए काम का मौका नहीं गंवाएं, सप्ताह के अंत में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
मिथुन वाले नए काम का मौका नहीं गंवाएं, सप्ताह के अंत में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
धर्म
Vrishabh Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: वृषभ वालों का इस हफ्ते पूरा होगा बड़ा सपना, इन लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें
वृषभ वालों का इस हफ्ते पूरा होगा बड़ा सपना, इन लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें
धर्म
Mesh Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मेष राशि वालों की लाइफ में आएगा ट्विस्ट! मिल रहे खास संकेत, देखें साप्ताहिक राशिफल
मेष राशि वालों की लाइफ में आएगा ट्विस्ट! मिल रहे खास संकेत, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Onam 2026: केरल में दिखने लगी 'ओणम' की रंगत! जानें मुख्य तिथि, 10 दिनों का पर्व और इसका पौराणिक महत्व
Onam 2026: केरल में दिखने लगी 'ओणम' की रंगत! जानें मुख्य तिथि, 10 दिनों का पर्व और इसका पौराणिक महत्व
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
पंजाब
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के तबादले
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के तबादले
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा
देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
टेक्नोलॉजी
घरों में क्यों लगाया जाता है MCB? जानें क्या होती है जरूरत
घरों में क्यों लगाया जाता है MCB? जानें क्या होती है जरूरत
ट्रेंडिंग
थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका
थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget