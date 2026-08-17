Mithun Weekly Saptahik 17 to 22 August 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता लाने वाला होगा. हालांकि, आपको इसके लिए आलस्य छोड़कर मेहनत करनी होगी. रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में नए काम के मौके आएंगे, जिन्हें गंवाना उचित नहीं होगा.

अपनी योग्यता और अनुभव को सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. किसी पुराने संपर्क की मदद से भी करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है.

करियर और कार्यक्षेत्र

सप्ताह के बीच में कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी और नौकरीपेशा जातकों पर अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है. एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता तय करके काम करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा. कारोबारियों को किसी नए ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क से फायदा मिल सकता है. हालांकि, किसी भी साझेदारी या नए समझौते को अंतिम रूप देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

धन और खर्च

घर की मरम्मत या किसी जरूरी वस्तु पर आपका खर्च बढ़ सकता है. सप्ताह के अंत में अचानक धन लाभ हो सकता है. हालांकि आपका खर्च भी बढ़ेगा. ऐसे में अतिरिक्त आय को तुरंत खर्च करने की बजाय भविष्य के लिए बचत करना आपके लिए बेहतर रहेगा. किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले उसकी वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं. निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता

छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. सोशल मीडिया और मनोरंजन में ज्यादा समय बिताने से आपकी तैयारी प्रभावित हो सकती है. इसलिए पढ़ाई का निश्चित शेड्यूल बनाकर चलें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है. कठिन विषयों की दोबारा तैयारी और नियमित अभ्यास से प्रदर्शन बेहतर होगा.

परिवार और यात्रा

सप्ताह के अंत में परिवार और कामकाज से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिनके लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा सुखद और लाभदायक रहेगी. परिवार के किसी सदस्य के भविष्य या संपत्ति से जुड़े विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. आपकी समझदारी से किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं खुलकर साझा करने से रिश्ता और मजबूत होगा. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले को समझने का समय दें. दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है. सप्ताह के अंत में साथ में यात्रा या बाहर घूमने का मौका रिश्ते में नई ताजगी ला सकता है.

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