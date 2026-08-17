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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Somwar 2026: सावन सोमवार पर ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करने का सही तरीका क्या है ? सही विधि और महत्व जान लें

Sawan Somwar 2026: सावन सोमवार पर ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करने का सही तरीका क्या है ? सही विधि और महत्व जान लें

Shiv Mantra: सावन में शिव पूजा के दौरान मंत्रों का बहुत महत्व है, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर और शिव के पंचाक्षरी मंत्र का सही विधि से जाप किया जाए तो समस्त मनोकामना सिद्ध हो सकती है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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Sawan 2026, Shiv Mantra: भगवान शिव की उपासना में मंत्र जाप को खास महत्व दिया गया है. अगर आप सावन के सोमवार या किसी भी दिन महादेव का सरल मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो ‘ॐ नमः शिवाय’ सबसे प्रसिद्ध शिव मंत्रों में से एक है. आज सावन का तीसरा सोमवार है.

वहीं दो पंक्तियों में शिव स्तुति के लिए यह प्रार्थना भी कही जाती है-‘करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्.’ हालांकि यह दो-लाइन मंत्र नहीं, बल्कि शिवापराध क्षमापन स्तोत्र का आरंभिक श्लोक है. इसलिए मंत्र और श्लोक के बीच अंतर समझना जरूरी है.

ॐ नमः शिवाय का क्या अर्थ है?

ॐ नमः शिवाय’ को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, क्योंकि ‘ॐ’ को अलग रखते हुए इसमें पांच अक्षर-न, म, शि, वा, य-माने जाते हैं. इसका सामान्य भावार्थ है, भगवान शिव को नमन. यह मंत्र शैव परंपरा में अत्यंत प्रचलित है और शिव उपासना का सरल मंत्र माना जाता है.

जाप करने का सही तरीका क्या है?

मंत्र जाप के लिए किसी विशेष कठिन प्रक्रिया की जरूरत नहीं है. सुबह स्नान के बाद शांत जगह पर बैठकर श्रद्धा से ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप किया जा सकता है. चाहें तो शिवलिंग के सामने बैठकर भी मंत्र का स्मरण करें. जाप करते समय उच्चारण साफ रखने और मन को एकाग्र रखने पर ध्यान देना बेहतर माना जाता है.

रुद्राक्ष की माला से जाप करने की परंपरा भी शिव साधना में प्रचलित है. हालांकि कितनी बार जाप करना है, इसके लिए सभी लोगों पर लागू कोई एक अनिवार्य संख्या नहीं है. अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार जाप किया जा सकता है.

सावन और सोमवार में क्यों खास माना जाता है शिव मंत्र?

हिंदू धार्मिक परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इसी तरह सोमवार को भी शिव पूजा के लिए विशेष माना जाता है. सावन के सोमवार को श्रद्धालु शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और ॐ नमः शिवाय का जाप करते हैं. यहां एक जरूरी बात समझना भी महत्वपूर्ण है- मंत्र जाप को धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा जाता है. इसके जरिए मनोकामना पूरी होने या किसी निश्चित परिणाम की वैज्ञानिक गारंटी का दावा नहीं किया जा सकता.

घर पर भी कर सकते हैं शिव मंत्र का जाप

महादेव की आराधना के लिए सबसे जरूरी चीज श्रद्धा और नियमितता है. सावन हो, सोमवार हो या सामान्य दिन- शांत मन से कुछ समय ‘ॐ नमः शिवाय’ का स्मरण करना शिव भक्ति का सरल तरीका हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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Shiv Ji Sawan 2026
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