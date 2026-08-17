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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: वृषभ वालों का इस हफ्ते पूरा होगा बड़ा सपना, इन लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें

Vrishabh Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: वृषभ वालों का इस हफ्ते पूरा होगा बड़ा सपना, इन लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें

Vrishabh Saptahik Rashifal 2026: वृषभ राशि के लिए 17 से 22 अगस्त का समय करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Aug 2026 06:05 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद अनुकूल रहने वाली है. आपके काम योजना के अनुसार समय पर पूरे होंगे, जिससे उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ सकती है और आपकी मेहनत की सराहना भी होगी.

नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को किसी अच्छे अवसर की जानकारी मिल सकती है. कारोबार से जुड़ी यात्रा लाभकारी साबित होगी. लंबे समय से व्यापार के विस्तार का सपना देख रहे हैं तो इस समय आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. नई योजना पर काम शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

धन और कारोबार में लाभ

कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. अटके हुए कामों में गति आएगी और पुराने ग्राहकों से भी लाभ मिल सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच जरूर करें. दोस्तों और परिवार का सहयोग भी मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी रणनीति में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए.

प्रेम और रिश्तों में संतुलन जरूरी

व्यस्तता की वजह से प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों पर कम ध्यान दे पाएंगे. इस कारण रिश्तों में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. पार्टनर आपकी व्यस्तता को लेकर नाराज हो सकता है, इसलिए बातचीत के लिए समय निकालें. परिवार के किसी सदस्य के साथ चल रहा मतभेद बातचीत से दूर हो सकता है. अविवाहित जातकों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है, लेकिन रिश्ते को लेकर जल्दबाजी में फैसला न लें.

सप्ताह के अंत में रहें सतर्क

सप्ताह के अंत में आंख मूंदकर किसी पर भी भरोसा न करें. यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. खासकर साझेदारी में काम करने वालों को लेन-देन और दस्तावेजों के मामले में सावधानी बरतनी होगी. सट्टा, लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से बचें. करीबी दोस्तों से बातचीत के दौरान भी शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. अनजाने में कही गई बात रिश्तों में दरार डाल सकती है. कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत और मध्य भाग प्रगति के अवसर देगा, जबकि अंत में सावधानी बरतकर आप संभावित नुकसान से बच सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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