हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKundali Secret: कुंडली बताती है रिश्ते निभेंगे या टूटेंगे, धन आएगा या कर्ज में डूबेंगे! ऐसे पहचानें

Kundali Secret: कुंडली बताती है रिश्ते निभेंगे या टूटेंगे, धन आएगा या कर्ज में डूबेंगे! ऐसे पहचानें

Kundali Secret: आज की जनरेशन कुंडली को ज्यादा तवज्जो नहीं देती है लेकिन आचार्य लवभूषण के अनुसार कुंडली में ही आपके धन, रिश्तों, सफलता का रहस्य छिपा है, बस जरुर है इसे अच्छी तरह खंगालने की.

By : आचार्य लवभूषण | Updated at : 05 Jan 2026 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

Kundali Secret: आज हर इंसान यही चाहता है कि ज़िंदगी खुशहाल हो, रिश्ते लंबे चलें और जेब हमेशा भरी रहे. लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर रिश्ते बीच रास्ते टूट जाते हैं, पैसा आते ही फिसल जाता है और कई बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती. आखिर क्यों?

देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य आचार्य लव भूषण के अनुसार इसका उत्तर आपकी जन्म कुंडली और उसमें बैठे ग्रह-नक्षत्रों में छिपा है. 

रिश्ता चलेगा या टूटेगा? कुंडली का पांचवां और सातवां भाव बताएंगे सच

हर युवा का सबसे बड़ा सवाल होता है - क्या मेरा रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा? इसका उत्तर पंचम और सप्तम भाव में छिपा है.

  • अगर पंचम भाव में शनि, राहु या मंगल जैसे क्रूर ग्रह बैठे हों, तो रिश्ते बार-बार टूटते हैं.
  • सप्तम भाव यानी विवाह भाव कमजोर हो, उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो और गुरु की कृपा न हो, तो विवाह में विवाद या तलाक की स्थिति बनती है.
  • कई बार यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पार्टनर तंत्र-मंत्र या कानूनी झगड़ों तक में उलझा देता है.

यानी केवल गुण मिलान से विवाह पक्का नहीं होता - सप्तम भाव की गहराई से जांच करना अनिवार्य है.

कौन-सी राशियां जल्दी प्यार में पड़ती हैं

  • सिंह राशि वाले दिल देने में सबसे आगे होते हैं. इन्हें पहली नज़र का प्यार होता है और इनके जीवन में कई रिश्ते आते-जाते रहते हैं.
  • तुला राशि वाले रिश्ते निभाने में सबसे स्थिर माने जाते हैं. ये बार-बार पार्टनर बदलने के बजाय एक रिश्ते को लंबे समय तक निभाने में विश्वास रखते हैं.
  • वृश्चिक राशि वाले अपनी भावनाएं दिल में छुपाए रखते हैं. ये सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन अपना दर्द किसी से साझा नहीं करते.

पैसा क्यों टिकता नहीं ?

कई लोग खूब कमाते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं. आचार्य लवभूषण जी के मुताबिक - अगर दूसरे घर का स्वामी आठवें या बारहवें घर में बैठ जाए, तो धन आएगा लेकिन ठहरेगा नहीं.

  • जिनकी कुंडली में मंगल-बुध की युति हो, वे बार-बार उधारी या लोन में फंस जाते हैं.
  • अगर गुरु ग्रह कन्या राशि में नीच स्थिति में हो, तो ऐसे जातक अक्सर सोना गिरवी रख देते हैं या गोल्ड लोन में फंसते हैं.

उपाय: ऐसे जातकों को नियमित रूप से सफाई कर्मियों को ठंडी खीर या दूध का दान करना चाहिए. यह उपाय धन को स्थिर करने और समृद्धि लाने के लिए बेहद कारगर है.

बिज़नेस करना है या जॉब ?

  • कन्या राशि वाले नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर बिज़नेस करें तो उन्हें जॉब जैसी अनुशासन और समयबद्धता रखनी होगी.
  • तुला राशि वाले जन्मजात व्यापारी होते हैं. इन्हें हर स्थिति में व्यापार का अवसर दिखाई देता है.

यानी करियर तय करने से पहले अपनी राशि और भावों की स्थिति जानना बेहद जरूरी है.

कौन-सी राशियां बनेंगी सोशल मीडिया स्टार ?

डिजिटल युग में हर कोई चाहता है कि उसका इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट चमके. आचार्य लवभूषण जी के अनुसार —

  • मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को सोशल मीडिया में बाकी राशियों की तुलना में ज्यादा सफलता मिलती है.
  • भले कंटेंट साधारण हो, लेकिन इनके फॉलोअर्स और व्यूज़ लगातार बढ़ते रहते हैं.
  • इन राशियों पर बुध और शुक्र की विशेष कृपा बनी रहती है, जो इन्हें लोकप्रिय बनाती है.

घर और गाड़ी का सुख क्यों छिन जाता है?

  • अगर चतुर्थ भाव में मंगल के साथ राहु, शनि या केतु बैठे हों, तो जातक को जीवनभर किराए के मकान में रहना पड़ सकता है.
  • शुक्र ग्रह गाड़ी और विलासिता का कारक है. यदि यह नीच स्थिति में हो, तो वाहन बार-बार खराब होते हैं या एक्सीडेंट के योग बनते हैं.
  • बार-बार टायर पंचर होना भी शनि ग्रह की गड़बड़ी का संकेत है.

अचानक धन लाभ होगा या नहीं ?

  • अगर पंचम और छठे घर का मेल बनता है, तो शेयर मार्केट या सट्टे से लाभ के योग बनते हैं.
  • आठवां भाव अगर ग्यारहवें घर से जुड़ जाए, तो अचानक लॉटरी, इनाम या अप्रत्याशित धन की प्राप्ति संभव है. लेकिन आचार्य लवभूषण जी की मानें तो ऐसा धन स्थायी नहीं होता.

कौन-सी राशियां सबका दिल जीत लेती हैं ?

  • वृषभ राशि वाले अपनी मीठी वाणी से सबका दिल जीत लेते हैं.
  • सिंह राशि वाले जहां भी जाते हैं, वहां का माहौल जीवंत हो जाता है.
  • कर्क राशि वाले अत्यंत संवेदनशील होते हैं और दूसरों के दुख में तुरंत पिघल जाते हैं.

ज्योतिष: डर नहीं, जीवन का कोच

ज्योतिष शास्त्र को केवल उपाय बताने की विद्या नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा बताने वाला कोच मानते हैं-

  • अगर नौकरी करनी है तो बिज़नेस जैसी लगन से करें.
  • अगर बिज़नेस करना है तो नौकरी जैसा अनुशासन अपनाएं.
  • यही सोच आपकी किस्मत बदल सकती है.

तो अगर आप भी चाहते हैं कि रिश्ते मजबूत रहें, पैसा आए और टिके, और जीवन में सुख-शांति बनी रहे - अपनी कुंडली को ज़रूर समझिए. क्योंकि यही है आपकी असली लाइफ कोच.

Success Tips: क्यों बार-बार बिगड़ जाते हैं आपके काम? कैसे ग्रहों की चाल और साधारण उपायों से बनेंगे मुश्किल काम आसान

नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

About the author आचार्य लवभूषण

आचार्य लवभूषण (Acharya Lavbhushan) एक विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ और व्यावसायिक सलाहकार (Business Coach) हैं. इन्हें वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में उनके गहन ज्ञान और सटीक समाधानों के लिए जाना जाता है. 'वास्तु विश्वकर्मा अवार्ड' से सम्मानित आचार्य लवभूषण ने अब तक 10,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स, मशहूर हस्तियों और कॉर्पोरेट दिग्गजों को सफल मार्गदर्शन प्रदान किया है.

वे 'How to Become Rich with Astrology' के प्रसिद्ध लेखक और एक प्रभावशाली TEDx वक्ता भी हैं. ज्योतिष को व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक सफलता का आधुनिक टूल बनाने के उनके मिशन ने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय नाम बनाया है. आचार्य लवभूषण का दृष्टिकोण आध्यात्मिक गहराई और व्यावहारिक समस्या-समाधान का एक अनूठा संगम है.
Read
Published at : 05 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
MONEY Acharya Lavbhushan Success Upay Kundali Secret
और पढ़ें
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

