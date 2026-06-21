हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKrishna Pingala Sankashti Chaturthi 2026: इस दिन पृथ्वी पर विराजते हैं भगवान गणेश, जानें व्रत और उपाय

Krishna Pingala Sankashti Chaturthi 2026: इस दिन पृथ्वी पर विराजते हैं भगवान गणेश, जानें व्रत और उपाय

Krishna Pingala Sankashti Chaturthi 2026: कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी 2026 भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जो 3 जुलाई को मनाया जाएगा. इस दिन चंद्र दर्शन और गणेश पूजा का विशेष महत्व है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

Krishna Pingala Sankashti Chaturthi 2026: कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह दो चतुर्थी तिथियां आती हैं जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. यह व्रत संकटों को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है.

तिथि, समय व मुहूर्त

वर्ष 2026 में कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी शुक्रवार 3 जुलाई को मनाई जाएगी. इस दिन चंद्रोदय रात 10 बजे होगा. चतुर्थी तिथि 3 जुलाई को सुबह 11 बजकर 20 मिनट तक रहेगी और इसका समापन 4 जुलाई को रात 12 बजकर 39 मिनट पर होगा.

पृथ्वी पर आते हैं भगवान गणेश

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से भगवान गणेश के कृष्ण पिंगला स्वरूप की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन गणपति स्वयं अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं.

इन जगहों पर मनाया जाता है धूमधाम से

भारत के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह व्रत विशेष रूप से श्रद्धा के साथ किया जाता है. उत्तर भारत में इसे आषाढ़ मास के रूप में जाना जाता है.

व्रत नियम व उपाय

मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं. भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं. गणेश जी की प्रतिमा को दूर्वा घास और फूलों से सजाया जाता है. दीपक जलाकर गणेश मंत्रों का जाप किया जाता है.

व्रत के दौरान कई भक्त फल और दूध का सेवन करते हैं. शाम के समय चंद्र दर्शन के बाद पूजा का समापन किया जाता है. चंद्रमा को अर्घ्य देना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है.

भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है जो उनका प्रिय प्रसाद माना जाता है. इसके बाद आरती की जाती है और प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाता है.

कुल मिलाकर कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी का व्रत जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि पाने का एक अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Lord Ganesha Sankashti Chaturthi Ganesh Puja Chandra Darshan Krishna Pingala Chaturthi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Krishna Pingala Sankashti Chaturthi 2026: इस दिन पृथ्वी पर विराजते हैं भगवान गणेश, जानें व्रत और उपाय
Krishna Pingala Sankashti Chaturthi 2026: इस दिन पृथ्वी पर विराजते हैं भगवान गणेश, जानें व्रत और उपाय
धर्म
Pradosh Vrat 2026: अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखें प्रदोष व्रत, जानें सही तिथि और पूजा विधि
Pradosh Vrat 2026: अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखें प्रदोष व्रत, जानें सही तिथि और पूजा विधि
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
धर्म
Father's Day 2026: पितृ दिवस, बरगद के पेड़ जैसा क्यों होता है पिता का साया? जानिए इस दिन की गहरी वजह
Father's Day 2026: पितृ दिवस, बरगद के पेड़ जैसा क्यों होता है पिता का साया? जानिए इस दिन की गहरी वजह
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
क्रिकेट
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget