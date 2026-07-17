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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 17 July 2026: आज आषाढ़ विनायक चतुर्थी पर भद्रा का साया, पूजा मुहूर्त और पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 17 July 2026: आज आषाढ़ विनायक चतुर्थी पर भद्रा का साया, पूजा मुहूर्त और पंचांग देखें

Panchang 17 July 2026: आज आषाढ़ विनायक चतुर्थी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Jul 2026 05:17 AM (IST)
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Hindi Panchang, 17 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी और शुक्रवार है. मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का खास संयोग बन रहा है. विनायक चतुर्थी पर बप्पा की पूजा करने वालों के जीवन में मंगल कार्य जल्द संपन्न होने की मान्यता है. विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में रुकावट या शिक्षा, धन पाने में किसी तरह की अड़चने आ रही हो तो विनायक चतुर्थी व्रत करना चाहिए. 

आज का व्रत - विनायक चतुर्थी के दिन सूर्योदय में उठकर स्नान आदि के बाद गणेश जी की पूजा करें. इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए.

 

17 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 17 July 2026)

  • तिथि - चतुर्थी (17 जुलाई 2026, सुबह 6.28 - 18 जुलाई 2026, सुबह 4.42)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- मघा
  • योग-  व्यतीपात, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 8.37
  • चंद्रोस्त- शाम 9.33
  • चंद्र राशि- सिंह

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 10.44 - दोपहर 2,10
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.21 - रात 9.54

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.44 - दोपहर 12.27
  • यमगण्ड काल-  दोपहर 3.54 - शाम 5.37
  • गुलिक काल - सुबह 7.17 - सुबह 9.01
  • भद्रा काल- शाम 5.29 - सुबह 4.42, 18 जुलाई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 17 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - सिंह
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

17 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

आज का दिन मौज-मस्ती में बीतेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. नौकरी में नए संपर्क बनेंगे, गोपनीय बातें साझा करने से बचें. घर में खरीदारी होगी और ससुराल पक्ष से विवाद की आशंका है.

वृषभ राशि (Taurus)

पुराने अनुभवों से लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी से जुड़ा रुका काम पूरा हो सकता है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, संतान को सफलता और सिंगल लोगों को प्रेम का अवसर मिल सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

मेहनत से हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन बातचीत में सावधानी रखें. वैवाहिक जीवन की परेशानियां कम होंगी और पुराने मित्र से मुलाकात होगी.

कर्क राशि (Cancer)

आय बढ़ने के योग हैं, लेकिन लेन-देन में जल्दबाजी न करें. परिवार में विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

सिंह राशि (Leo) – सावधान रहें

खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें.

कन्या राशि (Virgo)

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मेहनत का पूरा फल मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी और अविवाहितों को नया रिश्ता मिल सकता है.

तुला राशि (Libra)

सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. नौकरी के नए अवसर मिलेंगे और कानूनी मामलों में सफलता के साथ संपत्ति खरीदने के योग हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मान-सम्मान बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी. यात्रा के योग हैं, लेकिन बॉस से बहस और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

धनु राशि (Sagittarius) – सावधान रहें

मानसिक तनाव और काम का दबाव बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और परिवार की जिम्मेदारियां समझदारी से निभाएं.

मकर राशि (Capricorn)

भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. सेहत का ध्यान रखें और विरोधियों की बातों में आने से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius)

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सरकारी क्षेत्र से खुशखबरी मिल सकती है. पुराने कर्ज चुकाने और संतान से जुड़ी चिंता दूर होने के योग हैं.

मीन राशि (Pisces)

मधुर व्यवहार से लोगों का दिल जीतेंगे और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा तथा प्रेम जीवन सुखद रहेगा.

आज का उपाय

गणेश जी के गणेश चालीसा का पाठ करें. बप्पा प्रसन्न होते हैं.

आज का लकी कलर

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Jul 2026 05:17 AM (IST)
Tags :
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