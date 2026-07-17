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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBadrinath Dham: बद्रीनाथ को 'धरती का बैकुंठ' कहने के पीछे है महादेव का एक बड़ा त्याग, जानिए वो दिलचस्प पौराणिक कथा

Badrinath Dham: बद्रीनाथ को 'धरती का बैकुंठ' कहने के पीछे है महादेव का एक बड़ा त्याग, जानिए वो दिलचस्प पौराणिक कथा

Badrinath Dham: बद्रीनाथ धाम को आखिर क्यों कहा जाता है 'धरती का बैकुंठ'? जानिए भगवान विष्णु-लक्ष्मी से जुड़ी पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व और इस पावन धाम के अनोखे रहस्य."

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 17 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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Badrinath Dham: हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां अलकनंदा की कल-कल बहती शांत धारा सीधे मन को छू जाती है, वहां विराजमान हैं सृष्टि के पालनहार, भगवान बद्री विशाल. उत्तराखंड के चमोली में नर और नारायण पर्वतों की गोद में बसा यह मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, करोड़ों सनातनी भक्तों की आस्था का अटूट केंद्र है.

शास्त्रों और पुराणों में बद्रीनाथ धाम को "धरती का बैकुंठ" (भू-बैकुंठ) कहा गया है. यानी एक ऐसा स्थान, जो साक्षात विष्णु लोक के समान पवित्र और कल्याणकारी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पावन धाम को यह दर्जा कैसे मिला? इसके पीछे की पौराणिक कहानियां और आस्था के रहस्य किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं.

जब मां लक्ष्मी खुद बन गईं 'बदरी' (बेर) का पेड़

इस धाम के 'बद्रीनाथ' कहलाने और इसे बैकुंठ का दर्जा मिलने के पीछे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रेम और समर्पण की एक बेहद खूबसूरत कहानी है.

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु इस एकांत और शांत क्षेत्र में कठोर तपस्या (योग निद्रा) में लीन थे. तप करते-करते कई वर्ष बीत गए. इसी बीच मौसम ने करवट ली और वहां इतनी भयंकर बर्फबारी होने लगी कि पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक गया. भगवान विष्णु पूरी तरह बर्फ की चपेट में आ चुके थे.

अपने आराध्य की यह दशा देखकर माता लक्ष्मी का हृदय कांप उठा. वे उन्हें इस हाड़ कंपाने वाली ठंड से बचाना चाहती थीं, लेकिन उनकी तपस्या में विघ्न भी नहीं डालना चाहती थीं. ऐसे में माता लक्ष्मी ने स्वयं एक बदरी (बेर) के पेड़ का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु के ऊपर छाता बनकर खड़ी हो गईं.

सालों तक माता लक्ष्मी खुद धूप, बारिश और बर्फ के थपेड़े सहती रहीं, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु पर आंच नहीं आने दी. जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई, तो उन्होंने देखा कि मां लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरह जम चुकी हैं. माता के इस अभूतपूर्व त्याग और प्रेम को देखकर नारायण अत्यंत भावुक हो गए. उन्होंने देवी से कहा:

"हे देवी! तुमने इस विकट परिस्थिति में भी मेरी रक्षा की है. इसलिए आज से इस पावन क्षेत्र को हमारे संयुक्त नाम 'बद्रीनाथ' (बदरी यानी बेर की स्वामिनी के नाथ) के रूप में पूजा जाएगा. यहां जो भी भक्त आएगा, उसे हमारी संयुक्त कृपा मिलेगी और यह स्थान साक्षात बैकुंठ कहलाएगा."

कैसे महादेव ने विष्णु जी के लिए छोड़ दिया अपना घर?

इस धाम के बैकुंठ बनने के पीछे एक और बेहद दिलचस्प और थोड़ी नटखट पौराणिक कथा भी प्रचलित है. माना जाता है कि मूल रूप से यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का परम पावन निवास स्थान हुआ करता था.

एक दिन भगवान विष्णु की नज़र इस परम शांत और अलौकिक जगह पर पड़ी. उन्हें यह स्थान अपनी ध्यान-साधना के लिए इतना पसंद आ गया कि उन्होंने इसे पाने की एक योजना बनाई. भगवान विष्णु ने एक नन्हे, रोते हुए बालक का रूप धारण किया और शिव-पार्वती की कुटिया के बाहर लेटकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे.

जब माता पार्वती ने बालक के रोने की आवाज़ सुनी, तो उनका मातृत्व जाग उठा. वे उस बच्चे को उठाकर कुटिया के अंदर ले आईं, उसे दुलार किया और सुला दिया. इसके बाद जब शिव और पार्वती कुछ समय के लिए बाहर गए, तो मौका पाकर उस बालक (विष्णु जी) ने अंदर से कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया.

जब महादेव और पार्वती वापस लौटे, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था. भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए. वे मुस्कुराए और उन्होंने अपने परम सखा विष्णु जी की इच्छा का मान रखते हुए उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दिया. इसके बाद महादेव माता पार्वती के साथ केदारनाथ चले गए और यह स्थान हमेशा के लिए 'बद्रीनाथ धाम' के रूप में श्रीहरि का मुख्य निवास बन गया.

रहस्य, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं
बद्रीनाथ धाम सिर्फ कहानियों में ही अद्भुत नहीं है, यहां आज भी कुछ ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जो किसी को भी अचरज में डाल दें:

  • खोलता हुआ पानी और हाड़ कंपाती ठंड (तप्त कुंड): मंदिर के ठीक नीचे अलकनंदा के बर्फीले पानी के करीब एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है, जिसे 'तप्त कुंड' कहा जाता है. बाहर तापमान भले ही शून्य से नीचे चला जाए, लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा नहाने योग्य गर्म रहता है. भक्त यहाँ स्नान करने के बाद ही दर्शन के लिए जाते हैं.

  • मोक्ष का द्वार: "जो जाए बदरी, वो न आए ओदरी": हमारे शास्त्रों में एक बेहद लोकप्रिय कहावत है. इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान अपने जीवन में एक बार भी सच्चे मन से बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे दोबारा माता के गर्भ (ओदरी) में नहीं आना पड़ता. यानी वह सीधे जन्म-मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पा लेता है.

  • पितरों की मुक्ति का धाम (ब्रह्मकपाल): मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर अलकनंदा के तट पर स्थित 'ब्रह्मकपाल' वह स्थान है, जहां पितरों का पिंडदान करने से उन्हें सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है. माना जाता है कि यहां पिंडदान करने के बाद फिर कहीं और श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं बचती.

एक बार ज़रूर करें साक्षात बैकुंठ का दीदार

हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, वह पावन ऊर्जा क्षेत्र है जहां कदम रखते ही मन के सारे संताप मिट जाते हैं. अगर आप भी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, अध्यात्म और असीम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो 'धरती के इस बैकुंठ' की यात्रा आपके जीवन का सबसे खूबसूरत और यादगार अध्याय बन सकती है.

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About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 17 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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Badrinath Dham Chardham Yatra Dharti Ka Baikunth Lord Vishnu Badrinath
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