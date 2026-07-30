#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAugust 2026: अगस्त में ग्रहों की बड़ी हलचल: 4 ग्रहों के गोचर से मचेगी उथल-पुथल, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

August 2026: अगस्त में ग्रहों की बड़ी हलचल: 4 ग्रहों के गोचर से मचेगी उथल-पुथल, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

Grah Gochar August 2026: अगस्त में 4 बड़े ग्रहों का महागोचर! सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र बदलेंगे चाल त्रिग्रही योग से इन राशियों को मिलेगा बड़ा धन लाभ, देश-दुनिया पर दिखेगा असर. पढ़ें राशिफल व उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

Grah Gochar August 2026: ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से अगस्त 2026 का महीना बेहद खास और उथल-पुथल भरा रहने वाला है. इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे 4 बड़े ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के निदेशक व ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, अगस्त में होने वाले इन बड़े गोचरों से कई शुभ राजयोगों का निर्माण होगा, जिससे करियर, व्यापार और देश-दुनिया के हालात में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है.

अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर की पूरी टाइमलाइन 

अगस्त महीने में ग्रहों का फेरबदल कुछ इस प्रकार रहेगा:

  • 1 अगस्त: शुक्र ग्रह कन्या राशि (अपनी नीच राशि) में प्रवेश करेंगे.
  • 2 अगस्त: साहसी ग्रह मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे.
  • 5 अगस्त: बुद्धि के कारक बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.
  • 17 अगस्त: ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे (सूर्य संक्रांति).
  • 22 अगस्त: बुध ग्रह पुनः राशि बदलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे.

पूरे महीने की स्थिति: शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, जबकि राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे.

कौन-से बड़े राजयोग बनेंगे?

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि 5 अगस्त को जब बुध कर्क राशि में जाएंगे, तब वहां पहले से मौजूद सूर्य और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग और बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे. इसके बाद 22 अगस्त को सिंह राशि में बुध के आने से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता में भारी वृद्धि होगी.

ग्रहों के राशि परिवर्तन का देश-दुनिया और आप पर प्रभाव

आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्र: बाजार में तेजी देखने को मिलेगी. रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है.

प्राकृतिक व मौसम का हाल: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ धंसने जैसी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं. भूकंप और समुद्री तूफान की भी आशंका है.

राजनीति व प्रशासनिक हलचल: शासन-प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिलेगा. राजनीति के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव संभव है.

सुरक्षा व दुर्घटनाएं: बस, रेलवे या उड़ानों से जुड़ी सड़क-यातायात दुर्घटनाओं तथा खदानों में हादसों का खतरा बन सकता है. मौसमी बीमारियों का संक्रमण भी बढ़ सकता है.

अशुभ प्रभावों से बचाव के ज्योतिषीय उपाय

ग्रहों के इस बड़े बदलाव के दौरान अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं:

मंत्र जाप: प्रतिदिन हं हनुमते नमः, ॐ नमः शिवाय या हं पवननंदनाय स्वाहा का जाप करें.

हनुमान जी की सेवा: रोज सुबह-शाम हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं. मंगलवार शाम 7 बजे के बाद हनुमान मंदिर में लाल मसूर की दाल, पान का बीड़ा और दो बूंदी के लड्डू अर्पित करें.

कवच पाठ: महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी दोष और कष्ट दूर होते हैं.

अगस्त 2026 के मुख्य व्रत और त्योहार

2 अगस्त: संकष्टी गणेश चतुर्थी

3 अगस्त: पहला सावन सोमवार

5 अगस्त: शीतला सप्तमी

6 अगस्त: मंगला गौरी व्रत

9 अगस्त: कामदा एकादशी

10 अगस्त: दूसरा सावन सोमवार

12 अगस्त: हरियाली अमावस्या

15 अगस्त: हरियाली तीज

17 अगस्त: नाग पंचमी व तीसरा सावन सोमवार

23 अगस्त: पुत्रदा एकादशी

24 अगस्त: चौथा सावन सोमवार

28 अगस्त: सावन पूर्णिमा व रक्षाबंधन

31 अगस्त: कजली तीज (सातुड़ी तीज)

Surya Grahan Rahu Yog: सूर्य ग्रहण पर बन रहा राहु योग, इन 4 राशियों के लिए अगले 15 दिन भारी, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Astrology Predictions 2026 Planetary Transit August 2026 Grah Gochar August 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
August 2026: अगस्त में ग्रहों की बड़ी हलचल: 4 ग्रहों के गोचर से मचेगी उथल-पुथल, आपकी राशि पर क्या होगा असर?
अगस्त में ग्रहों की बड़ी हलचल, 4 ग्रहों के गोचर से मचेगी उथल-पुथल, आपकी राशि पर क्या होगा असर?
धर्म
Sawan 2026 LIVE: आज सावन का पहला दिन, जानें सुबह से शाम तक जलाभिषेक के सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र
Sawan 2026 LIVE: आज से शुरू हुआ पावन सावन, 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंजे शिवालय; मंदिरों में लगा भक्तों का तांता!
धर्म
Sawan 2026: सावन में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, शिव की कृपा पाने का ये है सही तरीका
सावन में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, शिव की कृपा पाने का ये है सही तरीका
धर्म
Masik August Rashifal 2026: अगस्त में ग्रहों की चाल बदलेगी किन राशियों का भाग्य, मेष से मीन तक मासिक राशिफल देखें
अगस्त में ग्रहों की चाल बदलेगी किन राशियों का भाग्य, मेष से मीन तक मासिक राशिफल देखें
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे पार्थ की कायनात संग हुई सगाई, कई दिग्गज हुए शामिल
अजित पवार के बेटे पार्थ की कायनात संग हुई सगाई, कई दिग्गज हुए शामिल
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
क्रिकेट
ICC ने पाकिस्तान के दो गेंदबाजों पर कसा शिकंजा, वेनियम तोड़ने पर मिली सजा
ICC ने पाकिस्तान के दो गेंदबाजों पर कसा शिकंजा, नियम तोड़ने पर मिली सजा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 32 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 32 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ
इंडिया
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
शिक्षा
BPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द
BPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget