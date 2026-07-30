Grah Gochar August 2026: ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से अगस्त 2026 का महीना बेहद खास और उथल-पुथल भरा रहने वाला है. इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे 4 बड़े ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के निदेशक व ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, अगस्त में होने वाले इन बड़े गोचरों से कई शुभ राजयोगों का निर्माण होगा, जिससे करियर, व्यापार और देश-दुनिया के हालात में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है.

अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर की पूरी टाइमलाइन

अगस्त महीने में ग्रहों का फेरबदल कुछ इस प्रकार रहेगा:

1 अगस्त: शुक्र ग्रह कन्या राशि (अपनी नीच राशि) में प्रवेश करेंगे.

शुक्र ग्रह कन्या राशि (अपनी नीच राशि) में प्रवेश करेंगे. 2 अगस्त: साहसी ग्रह मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे.

साहसी ग्रह मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे. 5 अगस्त: बुद्धि के कारक बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.

बुद्धि के कारक बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. 17 अगस्त: ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे (सूर्य संक्रांति).

ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे (सूर्य संक्रांति). 22 अगस्त: बुध ग्रह पुनः राशि बदलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे.

पूरे महीने की स्थिति: शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, जबकि राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे.

कौन-से बड़े राजयोग बनेंगे?

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि 5 अगस्त को जब बुध कर्क राशि में जाएंगे, तब वहां पहले से मौजूद सूर्य और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग और बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे. इसके बाद 22 अगस्त को सिंह राशि में बुध के आने से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता में भारी वृद्धि होगी.

ग्रहों के राशि परिवर्तन का देश-दुनिया और आप पर प्रभाव

आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्र: बाजार में तेजी देखने को मिलेगी. रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है.

प्राकृतिक व मौसम का हाल: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ धंसने जैसी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं. भूकंप और समुद्री तूफान की भी आशंका है.

राजनीति व प्रशासनिक हलचल: शासन-प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिलेगा. राजनीति के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव संभव है.

सुरक्षा व दुर्घटनाएं: बस, रेलवे या उड़ानों से जुड़ी सड़क-यातायात दुर्घटनाओं तथा खदानों में हादसों का खतरा बन सकता है. मौसमी बीमारियों का संक्रमण भी बढ़ सकता है.

अशुभ प्रभावों से बचाव के ज्योतिषीय उपाय

ग्रहों के इस बड़े बदलाव के दौरान अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं:

मंत्र जाप: प्रतिदिन हं हनुमते नमः, ॐ नमः शिवाय या हं पवननंदनाय स्वाहा का जाप करें.

हनुमान जी की सेवा: रोज सुबह-शाम हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं. मंगलवार शाम 7 बजे के बाद हनुमान मंदिर में लाल मसूर की दाल, पान का बीड़ा और दो बूंदी के लड्डू अर्पित करें.

कवच पाठ: महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी दोष और कष्ट दूर होते हैं.

अगस्त 2026 के मुख्य व्रत और त्योहार

2 अगस्त: संकष्टी गणेश चतुर्थी

3 अगस्त: पहला सावन सोमवार

5 अगस्त: शीतला सप्तमी

6 अगस्त: मंगला गौरी व्रत

9 अगस्त: कामदा एकादशी

10 अगस्त: दूसरा सावन सोमवार

12 अगस्त: हरियाली अमावस्या

15 अगस्त: हरियाली तीज

17 अगस्त: नाग पंचमी व तीसरा सावन सोमवार

23 अगस्त: पुत्रदा एकादशी

24 अगस्त: चौथा सावन सोमवार

28 अगस्त: सावन पूर्णिमा व रक्षाबंधन

31 अगस्त: कजली तीज (सातुड़ी तीज)

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