Diwali 2025 : शॉपिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें क्या खरीदें और क्या ना खरीदें

Diwali 2025 : हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व बेहद शुभ माना गया है. यह पर्व करोड़ों लोगों के जीवन में नई रोशनी और उम्मीद लेकर आता है. दिवाली के आते ही खरीदारी भी शुरू हो जाती है, ऐसे में हम जाने अनजाने ऐसे कई चीजों की खरीदारी कर लेते हैं जो अशुभ मानी जाती हैं.

इन चीजों की खरीदारी करने से शुभ लाभ मिलने की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह पर्व भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देव से संबंधित है. इसलिए खरीदारी करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि इस महापर्व में आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं.

आइए जानते हैं दिवाली 2025 की शॉपिंग करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें.

दिवाली पर खरीदारी का आध्यात्मिक अर्थ

दिवाली की खरीदारी केवल वस्तु संग्रह नहीं बल्कि ऊर्जा का नवीकरण है. नया सामान, नया दीपक, या नया बर्तन इस बात का प्रतीक है कि आप पुराने दोष, कष्ट और दुर्भाग्य को पीछे छोड़कर नवीन ऊर्जा का स्वागत कर रहे हैं.

इसी कारण इसे शुभारंभ कहा गया है. दिवाली के दिन की खरीदारी को मंगलसूचक आरंभ कहा गया है क्योंकि यह दिन स्वयं लक्ष्मी-कुबेर संयोग का होता है.

दिवाली 2025 पर क्या खरीदें

दिवाली पर सोना-चांदी, कीमती धातु के सिक्के या जेवर और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. इन धातुओं के खरीदने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है. तांबा, चांदी, पीतल और स्टील के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है.

साथ ही भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देव की मूर्तियों के साथ साथ पूजा से संबंधित चीजें जैसे धूप-दीप, कलश, दीपक, पूजा थाली, मंत्रपटल आदि सामग्री खरीदना अच्छा होता है इतना ही नहीं झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है.

दिवाली 2025 पर क्या न खरीदें

दिवाली पर भूलकर भी लोहे से संबंधित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए. टूटा-फूटा सामान, कांच आदि चीजें घर में नहीं होनी चाहिए, ये चीजें दरिद्रता लाती हैं.

तेल या काले रंग से संबंधित सभी चीजें खरीदना वर्जित माना गया है. साथ ही कैंची, धारदार वस्तएं, चाकू संबंधित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए. दिवाली के दिन पुरानी या सेकेंड हैंड चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.