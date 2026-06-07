Kedarnath Yatra: केदारनाथ धाम यात्रा फिर से शुरू, 10 हजार श्रद्धालु रवाना, देखें पूरा अपडेट
Kedarnath Yatra: 22 अप्रैल से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा मौसम खराबी के कारण रुक गई थी, शनिवार से फिर यात्रा शुरू हो चुकी है. अब तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं क्या कुछ खास है जान लें
Kedarnath Yatra: खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई केदारनाथ यात्रा शनिवार सुबह दोबारा शुरू कर दी गई. मौसम में खराबी के कारण यात्रा कुछ समय से रोक दी गई थी. ऐसे में यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया. बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यात्रा मार्ग पर निकल पड़े. केदारनाथ यात्रा में अब तक 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.
फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा
सोनप्रयाग और गौरीकुंड से करीब 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया. यात्रा दोबारा शुरू होने की खबर मिलते ही यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला. कई श्रद्धालु पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे.वहीं, दर्शन कर लौटने वाले यात्रियों की आवाजाही भी लगातार जारी रही, जिससे पूरे यात्रा मार्ग पर रौनक बनी रही.
बारिश और खराब मौसम से आई यात्रा में अड़चन
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से केदारनाथ क्षेत्र में बारिश और खराब मौसम का दौर जारी था. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कुछ स्थानों पर यात्रियों को सुरक्षित पड़ावों पर रोक दिया गया था. जिला प्रशासन ने बताया कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. पुलिस, आपदा प्रबंधन और अन्य संबंधित विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
केदारनाथ यात्रा की खास बातें
- 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल: केदारनाथ धाम को भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में स्थान प्राप्त है, इसलिए यहां दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है.
- चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव: केदारनाथ, चारधाम यात्रा के चार प्रमुख धामों में से एक है.
- महाभारत से जुड़ा इतिहास: मान्यता है कि पांडव महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां पहुंचे थे.
- हिंदू मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ धाम के दर्शन और भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है.
समुद्र तल से करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र धाम श्रद्धा, तप और आस्था का केंद्र है. हर साल लाखों भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस वर्ष 22 अप्रैल 2026 को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोले गए थे, जो अगले 6 महीने तक खुला रहेगा.
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