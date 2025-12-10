Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Case filed against Aniruddhacharya: वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आधिकारिक रूप से परिवाद दर्ज किया गया है.

पूकी बाबा के द्वारा लड़कियों के लिए अभद्र टिप्पणी को लेकर जहां मीरा राठौर ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की, तो वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी आड़े हाथ लिया था.

ऐसा बयान समाज को करप्ट करता है- सांसद प्रियंका चतुर्वेदी

दरअसल बीते अक्टूबर 2025 महीने में अपनी एक कथा के दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. इसे लेकर अब उद्धव ठाकरे सरकार में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कड़ी निंदा की है.

सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अनिरुद्धाचार्य को लेकर बयान देते हुए कहा कि, 'एक गुरु जिनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, उनके द्वारा महिलाओं को लेकर ऐसा बयान देना समाज को करप्ट करने का काम करता है'. बता दें कि, इस मामले में अब एक जनवरी को सुनवाई होनी है.

Kathavachak Indresh Upadhyay should have listened to Aniruddhacharya at least once before marrying a woman who is above 25 😭.pic.twitter.com/IA2PI7qTqE https://t.co/IRDsawyo6H — sonam☀️ (@Kuffarhu) December 9, 2025

अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को लेकर क्या बयान दिया?

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अक्टूबर महीने में एक कथा के दौरान देश की बेटियों को लेकर एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि, आजकल बेटियों की शादी 25 साल में हो जाती हैं. पहले लड़कियों की शादियां जल्दी होती थीं, तो ठीक था. अब देर से होती हैं, तब तक लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं.

हालांकि महिलाओं के बढ़ते विरोध के बाद अनिरुद्धाचार्य ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष भी रखा था. उन्होंने कहा कि, 'कुछ लड़के-लड़कियां शादी से पहले एक साथ रहते हैं लिव-इन में, हमारी देहाती भाषा में इसे मुंह मारना कहते हैं. अब इसपर विवाद किया जा रहा है'.

