हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2025: करवा चौथ व्रत की सरगी किस समय खाएं, जानिए मुहूर्त, विधि और नियम

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ व्रत की सरगी किस समय खाएं, जानिए मुहूर्त, विधि और नियम

Karwa Chauth Vrat 2025 Sargi: देशभर में करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. करवा चौथ व्रत की शुरुआत सरगी खाकर होती है. इसलिए इसका खास महत्व होता है. जानिए सरगी करने का शुभ मुहूर्त और विधि.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth Vrat 2025 Sargi: कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखेंगी, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है. पति की दीर्घायु के लिए पूरे साल में कई व्रत रखे जाते हैं, जिसमें करवा चौथ भी एक है और यह काफी प्रचलित भी है.

करवा चौथ का व्रत रखने से व्रती को पुण्य प्रताप से हर कामना पूरी होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. इस साल शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. यह पर्व हर सुहागन के लिए खास महत्व रखता है. बता दें कि करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है. व्रत की शुरुआत सरगी खाकर होती है. आइये जानते हैं क्या है सरगी, कैसे और कब करें सरगी. यहां जानिए सरगी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी.

सरगी क्या है (What Is Sargi)

सरगी करवा चौथ व्रत की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विधि है. यह सुबह सूर्योदय से पहले खाया जाने वाला विशेष भोजन होता है, जो सास अपनी बहू  को देती है. व्रती सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि करती है और फिर सरगी करके व्रत का संकल्प लेती है.

करवा चौथ 2025 सरगी का समय ( Sargi Auspicious Time )

धार्मिक मान्यता के अनुसार, करवा चौथ की सरगी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही करना शुभ होता है. ऐसे में करवा चौथ के दिन यानी 10 अक्तूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4 बजकर 35 मिनट से 5 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. व्रती महिला इस समय में सरगी खा सकती है.

सरगी का महत्व

  • करवा चौथ में दिनभर निर्जला व्रत रखा जाता है. ऐसे में सरगी करने से शक्ति, स्वास्थ्य और सहनशक्ति प्राप्त होती है.
  • सरगी को मातृस्नेह और सास-बहू के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है. इसमें सास अपनी बहू को वो सारी चीजें देती हैं, जोकि सुहाग से जुड़ी होती है और खाने-पीने वाली चीजों से पूरे दिन ऊर्जा मिलती है.
  • सरगी ऐसी परंपरा है जोकि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती आई है. सरगी देना शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

सरगी करने की विधि

सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर सास द्वारा दी गई सरगी को थाल में सजाएं. शिव, पार्वती और चंद्रदेव का स्मरण करें. सरगी ग्रहण करने से पहले व्रत का संकल्प लेते हुए कहें- “मैं अपने पति की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूं.” सरगी करते समय अपना मन शांत रखें और वाद-विवाद न करें. सरगी करने के बाद जब तक चंद्रोदय न हो तब तक निर्जला व्रत रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
Sargi Karwa Chauth Sargi Karwa Chauth 2025 Karwa Chauth Vrat 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

Cough Syrup: जहरीली कफ सिरप का कहर, WHO ने भारत सरकार से मांगा जवाब
VIP Convoy: 20 मिनट तक तड़पती रही Ambulance, क्या VIP ज्यादा जरूरी?
Crime News: पत्नी की हत्या, तहखाने में लाश, फिर आत्मा के डर से कबूला जुर्म! Delhi में पति पर खौलता तेल
Cough Syrup Deaths: MP में 20 बच्चों की मौत, CM Mohan Yadav बोले- 'कल की बात आज मत लाओ'
NDA और महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
ट्रेंडिंग
क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
लाइफस्टाइल
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
हेल्थ
फैट लॉस ड्रग से दुबला दिखने की कोशिश कर रहे भारतीय, जानें इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक?
फैट लॉस ड्रग से दुबला दिखने की कोशिश कर रहे भारतीय, जानें इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget