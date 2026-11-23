Kartik Purnima Supermoon 2026: कल यानी मंगलवार, 24 नवंबर को पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. दीपों के इस महापर्व के साथ कल रात आसमान में एक बेहद खास नजारा भी देखने को मिलेगा. कल शाम पूर्णिमा का चांद धरती के काफी करीब होगा, जिससे यह आम दिनों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और चमकदार दिखेगा. इसे 'सुपरमून' (Supermoon) और 'बीवर मून' कहा जाता है.

अगर आप भी इस खूबसूरत चांद का दीदार करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई आसान जानकारी से जानें कि इसे कब और कैसे देखना है.

कब दिखेगा सुपरमून? (सही समय और मुहूर्त)

खगोलीय गणना और पंचांग के अनुसार, भारत में कल शाम सूर्यास्त के आसपास चंद्रोदय (Moonrise) होते ही इस खास चांद का दीदार किया जा सकेगा.

चंद्रोदय का समय (Moonrise): शाम लगभग 4:56 से 5:01 बजे के बीच (नई दिल्ली और उत्तर भारत के मानक समय के अनुसार, स्थानीय शहर के हिसाब से इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है).

पूर्ण चंद्रमा का चरम समय: भारतीय समयानुसार रात 8:23 बजे चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ सबसे ज्यादा चमकीला रहेगा.

कार्तिक पूर्णिमा तिथि: पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11:42 बजे से शुरू होकर 24 नवंबर की रात 8:23 बजे तक रहेगी.

देव दीपावली और सुपरमून का पूरा समय

जानकारी समय (24 नवंबर 2026) त्योहार कार्तिक पूर्णिमा / देव दीपावली चांद निकलने का समय शाम 5:01 बजे (नई दिल्ली के अनुसार) चांद की पूरी चमक का समय रात 8:23 बजे दिशा पूर्व दिशा (जहां से सूरज निकलता है) दीपदान का शुभ समय शाम 5:25 बजे से रात 8:06 बजे तक

कैसे दिखेगा सबसे खूबसूरत नजारा?

शाम 5 बजे के आसपास जब चांद आसमान में नीचे (क्षितिज के पास) उग रहा होगा, तब यह आकार में सबसे बड़ा और हल्के सुनहरे-नारंगी रंग का दिखाई देगा. घाटों पर जलते दीयों और आसमान में चमकते इस बड़े चांद का नजारा देव दीपावली की खूबसूरती को दोगुना कर देगा.

क्या है इस सुपरमून की खासियत?

सुपरमून के दौरान चंद्रमा सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक और भव्य दिखाई देता है. खगोलीय गणनाओं के अनुसार, इस घटना की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सामान्य पूर्णिमा के मुकाबले यह चांद आकाश में लगभग 14% तक बड़ा और 30% तक ज्यादा चमकीला नजर आ सकता है, जिससे इसकी रोशनी काफी तेज महसूस होती है.

पृथ्वी से कम दूरी: पूर्ण चंद्रमा के समय चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के काफी करीब आ जाएगा और इस दौरान दोनों के बीच की दूरी लगभग 3,60,765 किलोमीटर रहेगी.

यह लगातार दिखने वाले तीन सुपरमून की श्रृंखला का पहला चांद है. इसके बाद 23 दिसंबर 2026 (कोल्ड मून) और 22 जनवरी 2027 (वुल्फ मून) को भी आसमान में सुपरमून का नजारा देखने को मिलेगा.

क्यों कहा जाता है इसे 'बीवर मून'?

नवंबर महीने की पूर्णिमा को पश्चिमी खगोलीय परंपराओं और किसानों के पंचांग में 'बीवर मून' (Beaver Moon) का नाम दिया गया है. इसके पीछे का कारण प्रकृति और मौसम से जुड़ा हुआ है:

उत्तरी अमेरिका में कड़ाके की सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले इसी समय 'बीवर' (ऊदबिलाव) नाम के जीव ठंड से बचने के लिए अपने बांध (डैम) मजबूत करते हैं और सर्दियों भर के लिए भोजन जमा करते हैं. इसी गतिविधि के आधार पर नवंबर के पूरे चांद को यह नाम मिला.

भारत में इस खगोलीय घटना के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का भी बड़ा संगम देखने को मिलता है. हमारे देश में इस पावन दिन कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती का महापर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.