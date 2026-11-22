Vaikuntha Chaturdashi 2026: काशी में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के दुर्लभ 'हरि-हर मिलन', मोक्ष की कामना और अगले ही दिन होने वाली देव दीपावली के महासंयोग के कारण श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ता है. साल 2026 में यह पावन पर्व सोमवार, 23 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जा रहा है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि 23 नवंबर को तड़के 02:36 बजे से शुरू होकर रात 11:42 बजे तक रहेगी, जिसमें निशीथ काल पूजा का मुहूर्त रात 11:41 से 12:35 बजे तक है. इस दिन का सबसे अनोखा पहलू यह है कि साल भर जिस शिवलिंग पर तुलसी और जिन श्रीहरि पर बेलपत्र चढ़ाना वर्जित होता है, काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में वे दोनों देवता एक-दूसरे को यही अर्पित कर पूजा करते हैं.

इस अद्भुत परंपरा के पीछे छिपी सुदर्शन चक्र की पौराणिक कथा, मणिकर्णिका स्नान का महत्व और पूजा के सभी शुभ मुहूर्त आगे विस्तार से जानें.

काशी विश्वनाथ में 'हरि-हर मिलन' और अनूठी परंपरा:

आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी की रात यह पूरा परिसर मानो 'वैकुंठ' में बदल जाता है. इस दिन मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु को पूरे सम्मान के साथ विराजमान किया जाता है. जहां पूरे साल शिवजी को तुलसी और श्रीहरि को बेलपत्र चढ़ाना मना रहता है, वहीं इस खास रात महादेव अपने आराध्य श्रीहरि को बेलपत्र अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु भोलेनाथ को तुलसी दल चढ़ाते हैं.

लोक मान्यता है कि चातुर्मास के चार महीनों तक सृष्टि की बागडोर संभालने के बाद भगवान शिव इसी रात काशी में श्रीहरि को फिर से सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं.

सुदर्शन चक्र मिलने की पौराणिक कथा:

शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को ही भगवान विष्णु महादेव की तपस्या करने काशी आए थे. उन्होंने एक हजार कमल के फूलों से शिव पूजन का संकल्प लिया, लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए महादेव ने एक फूल छिपा दिया. पूजा अधूरी न रहे, इसलिए 'कमलनयन' कहलाने वाले श्रीहरि ने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर अर्पित करने की ठानी.

उनकी इस अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर महादेव ने न सिर्फ उनका नेत्र लौटाया, बल्कि उन्हें अमोघ सुदर्शन चक्र भी वरदान में दिया. इसी दिव्य लीला की साक्षी होने के कारण काशी में इस दिन दर्शन करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है.

मणिकर्णिका स्नान और देव दीपावली की जुगलबंदी:

धार्मिक आस्था है कि साल में केवल वैकुंठ चतुर्दशी को ही स्वर्ग और वैकुंठ के द्वार खुलते हैं. यही वजह है कि अरुणोदय काल (ब्रह्म मुहूर्त) में काशी के मणिकर्णिका घाट पर आस्था की डुबकी लगाने जिसे 'मणिकर्णिका स्नान' कहते हैं देश के कोने-कोने से भक्त पहुंचते हैं.



इसके अलावा, ठीक अगले दिन यानी 24 नवंबर 2026 को काशी की विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली मनाई जानी है. देव दीपावली का अद्भुत नजारा देखने आने वाले लाखों श्रद्धालु एक दिन पहले ही शहर में डेरा डाल लेते हैं और घाटों पर दीपदान के साथ 'हरि-हर मिलन' के साक्षी बनते हैं.

वैकुंठ चतुर्दशी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में वैकुंठ चतुर्दशी सोमवार, 23 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. चतुर्दशी तिथि का आरंभ 23 नवंबर को तड़के 02:36 बजे होगा और इसका समापन इसी दिन रात 11:42 बजे होगा.

इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए निशीथ काल(मध्यरात्रि) का सबसे शुभ मुहूर्त 23 नवंबर की रात 11:41 बजे से देर रात 12:35 बजे तक रहेगा, जबकि भगवान शिव की आराधना और पवित्र मणिकर्णिका स्नान का शुभ समय प्रातःकाल में निर्धारित है.

शैव और वैष्णव भक्ति के इस अनूठे संगम का संदेश बिल्कुल साफ है भले ही ईश्वर के रूप और नाम अलग हों, लेकिन उनका मूल तत्व एक ही है. काशी की गलियों में एक साथ गूंजते 'हर-हर महादेव' और 'जय श्रीहरि' के जयकारे इसी आध्यात्मिक एकता को जीवंत करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

