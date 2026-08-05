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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 5 August 2026: सावन कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का समय, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 5 August 2026: सावन कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का समय, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 5 August 2026: आज सावन कृष्ण सप्तमी तिथि और बुधवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 05 Aug 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 5 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी तिथि और बुधवार है. शिव पुराण, स्कंद पुराण (काशी खंड), रुद्रयामल तंत्र और कालिका पुराण में भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रक्षक और दंडनायक स्वरूप बताया गया है. वे धर्म की रक्षा करने वाले, काशी के क्षेत्रपाल और भक्तों के संकटों का नाश करने वाले देव माने जाते हैं.

काल भैरव की पूजा भय, शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और अकाल मृत्यु का संकट दूर होता है. यह उपासना व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास, न्याय और सफलता का आशीर्वाद भी प्रदान करती है.

  • तिथि – सप्तमी (4 अगस्त 2026, रात 10:03 से 5 अगस्त 2026, रात 8:42 तक)
  • वार – बुधवार
  • नक्षत्र – अश्विनी
  • योग – शूल 
  • सूर्योदय – सुबह 5:44
  • सूर्यास्त – शाम 7:09
  • चंद्रोदय – रात 10:59
  • चंद्रास्त – सुबह 11:55
  • चंद्र राशि – मेष

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:44 बजे से लगभग 10:45 बजे तक
  • शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:48 बजे से रात 7:09 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – दोपहर 12:27 बजे से 2:07 बजे तक
  • यमगण्ड काल – सुबह 7:28 बजे से 9:07 बजे तक
  • गुलिक काल – सुबह 10:47 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
  • भद्रा – सुबह 9:26 बजे तक

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar – 5 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – मेष
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरु – मिथुन
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

5 अगस्त 2026 का राशिफल

  • मेष - चंद्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी. व्यापार में निवेश लाभ देगा, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • वृषभ - चंद्रमा 12वें भाव में होने से खर्च और नए संपर्कों में सावधानी रखें. कारोबार व नौकरी में धैर्य रखें, स्वास्थ्य और गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है.
  • मिथुन - चंद्रमा 11वें भाव में होने से आय और संबंध मजबूत होंगे. ऑनलाइन बिजनेस में लाभ, नौकरी में नई योजनाएं सफल होंगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
  • कर्क - चंद्रमा 10वें भाव में होने से करियर में उन्नति के योग हैं. व्यापार में धन लाभ मिलेगा, लेकिन खर्च और ऑफिस की जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क रहें.
  • सिंह - चंद्रमा 9वें भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. बिजनेस में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन उधार लेन-देन से बचें.
  • कन्या - चंद्रमा 8वें भाव में होने से दिन सावधानी से बिताएं. व्यापार में नुकसान से बचें, नौकरी में तनाव रह सकता है और संतान की सेहत का ध्यान रखें.
  • तुला - चंद्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा.
  • वृश्चिक - चंद्रमा 6वें भाव में होने से करियर में नए अवसर मिलेंगे. व्यापार में मनचाही डील मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.
  • धनु - चंद्रमा 5वें भाव में होने से शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी. निवेश के लिए दिन शुभ है, नौकरी में नई जिम्मेदारी और सम्मान मिलने के योग हैं.
  • मकर - चंद्रमा 4थे भाव में होने से पारिवारिक मामलों में संयम रखें. कारोबार में दस्तावेजों का ध्यान रखें और नौकरी में विवादों से दूर रहकर काम करें.
  • कुंभ - चंद्रमा 3रे भाव में होने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापार की कानूनी बाधाएं दूर होंगी, नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा.
  • मीन - चंद्रमा 2रे भाव में होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. ऑनलाइन कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में टीमवर्क और परिवार का सहयोग सफलता दिलाएगा.

आज का उपाय

काल भैरव को काले तिल, उड़द, नारियल, शमी पत्र, जलेबी या इमरती का भोग अर्पित करें

आज का लकी कलर

हरा और मोरपंखी रंग

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 Aug 2026 05:10 AM (IST)
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