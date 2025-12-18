हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuruwar Ke Upay: बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार को अपनाएँ ये 7 आसान उपाय और पाएं सफलता

Guruwar Ke Upay: बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार को अपनाएँ ये 7 आसान उपाय और पाएं सफलता

Guruwar Ke Upay: बृहस्पति देव की विशेष कृपा पाने के लिए गुरुवार को करें ये 7 सरल उपाय. घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएँ, धन, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित करें, जीवन में हर क्षेत्र में लाभ पाएँ.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Lord Vishnu Worship: हिंदू धर्म में सप्ताह के सातों दिनों का अपना विशेष महत्व है, लेकिन गुरुवार का दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और फलदायी माना जाता है. यह दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, धर्म, भाग्य, विवाह, संतान, करियर और समृद्धि का कारक माना गया है. कहा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, उनके जीवन में स्थिरता, सम्मान और सौभाग्य बना रहता है.

गुरुवार: बृहस्पति दोष निवारण

मान्यता है कि गुरुवार के दिन विधि-विधान से पूजा, व्रत और दान करने से बृहस्पति ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं. यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति को विवाह में देरी, करियर में रुकावट, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

ऐसे में गुरुवार की पूजा एक प्रभावी और सरल उपाय मानी जाती है. श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए उपायों से देवगुरु बृहस्पति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं.

गुरुवार का दिन श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ मनाया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है. नियमित पूजा, व्रत और दान से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है. व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, स्थिरता और सौभाग्य का संचार भी होता है.  

गुरुवार और पीले रंग का महत्व

गुरुवार के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है. पीला रंग ज्ञान, शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले पुष्प अर्पित करना और पीले रंग के भोजन का सेवन करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है. गुरुवार की पूजा व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, विश्वास और सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है.

सरल तरीके से करें गुरुवार की पूजा विधि

गुरुवार की पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध होना चाहिए. स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल या हल्दी मिलाना शुभ माना जाता है. स्नान के बाद साफ और पीले वस्त्र पहनें. इसके पश्चात घर और पूजा स्थल में गंगाजल छिड़ककर वातावरण को पवित्र करें.

अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. पूजा में पीले फूल, चने की दाल, गुड़, बेसन के लड्डू और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद दीपक और धूप जलाकर मंत्र जाप करें.

“ॐ वृं बृहस्पतये नमः” या “ॐ ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः” मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है. माना जाता है कि नियमित मंत्र जाप से बुद्धि, आत्मविश्वास और मानसिक शांति में वृद्धि होती है.

केले के पेड़ का विशेष महत्व

गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. इस दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करें, जिसमें थोड़ी चने की दाल मिलाई जा सकती है.

इसके बाद गुरुवार व्रत कथा या श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करें और आरती करें. व्रत के दौरान एक समय बिना नमक का पीला भोजन करें. पूजा के बाद प्रसाद गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है.

करें ये सात चमत्कारी उपाय

  •  गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और हल्दी का तिलक लगाएं. यह उपाय बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और भाग्य में वृद्धि करता है.
  •  “ॐ वृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का नियमित जाप करें. इससे ज्ञान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त होती है.
  • इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने, केले, हल्दी, पीले वस्त्र या पुस्तकें. यह दान बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है.
  • अपने गुरु, माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें. इससे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं.
  • यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो गुरुवार को पीपल के पास केले का पौधा लगाकर उसमें जल अर्पित करें. यह उपाय विवाह योग को मजबूत करता है.
  • गुरुवार के दिन नमक का सेवन न करें. इससे आत्मसंयम बढ़ता है और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है.
  • गुरुवार का व्रत रखें और गुरुवार व्रत कथा या श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करें. इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 18 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Hindu Vrat Thursday Puja Brihaspati Dev Lord Vishnu Worship
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 13: भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड, बमफाड़ है 13 दिनों का कलेक्शन
भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 13: भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड, बमफाड़ है 13 दिनों का कलेक्शन
भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
बिहार
रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक
रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक
इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
यूटिलिटी
अगर दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ा तो क्या लगेगा PoSH, जानें क्या हैं नियम?
अगर दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ा तो क्या लगेगा PoSH, जानें क्या हैं नियम?
शिक्षा
छात्र नहीं, फिर भी स्कूल और शिक्षक मौजूद; सरकारी आंकड़ों ने खोली पोल,जानें क्या है पूरा मामला
छात्र नहीं, फिर भी स्कूल और शिक्षक मौजूद; सरकारी आंकड़ों ने खोली पोल,जानें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget