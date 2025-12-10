Jain Calendar 2026 Festival Dates: जैन कैलेंडर 2026 त्योहार की लिस्ट
Jain Festival 2026: जैन धर्म में उपवास का बहुत महत्व है. जैन कैलेंडर के अनुसार महावीर जयंती के अलावा मेरु त्रयोदशी, दशलक्षण, महत्वपूर्ण माना गया है. जानें जैन कैलेंडर 2026 के व्रत त्योहार की लिस्ट
Jain Festival Calendar 2026: जैन धर्म को “श्रमणों का धर्म“ के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक शांत धर्म माना गया है जो दुनिया में अहिंसा को बढ़ावा देता है. जैन धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान महावीर की पूजा-अर्चना श्रद्धाभाव से करते हैं.
हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म में भी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है. जैन धर्म को मानने वाले इंद्रियों पर काबू पाने, मोक्ष प्राप्ति, आत्मा को कर्मों से मुक्त करने और परम सुख पाने के लिए व्रत का पूरे नियम से पालन करते है. आइए जानते हैं जैन कैलेंडर 2026 के व्रत त्योहार की लिस्ट.
जनवरी 2026 जैन व्रत-त्योहार
- 15 जनवरी 2026 - शीतलनाथ जन्म तप
- 16 जनवरी 2026 - मेरु त्रयोदशी
- 16 जनवरी 2026 - आदिनाथ निर्वाण कल्याणक
- 17 जनवरी 2026 - ऋषभदेव मोक्ष
- 22 जनवरी 2026 - दशलक्षण (3/3) प्रारंभ
- 25 जनवरी 2026 - मर्यादा महोत्सव
- 31 जनवरी 2026 - श्री जितेन्द्र रथ यात्रा
- 31 जनवरी 2026 - दशलक्षण (3/3) समाप्त
फरवरी 2026 जैन त्योहार
- 24 फरवरी 2026 - अष्टान्हिका (3/3) प्रारंभ
मार्च 2026 जैन त्योहार
- 03 मार्च 2026 -अष्टान्हिका (मार्च) समाप्त
- 22 मार्च 2026 - दशलक्षण (मार्च) प्रारंभ
- 25 मार्च 2026 - आयंबिल ओली प्रारंभ
- 30 मार्च 2026 - महावीर जयंती
- 31 मार्च 2026 - दशलक्षण (मार्च) समाप्त
जैन त्योहार 2026: अप्रैल
- 02 अप्रैल 2026 - आयंबिल ओली समाप्ति
- 26 अप्रैल 2026 - श्री महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान दिवस
मई 2026 जैन त्योहार
- 02 मई 2026 - ज्येष्ठ जिनवर व्रत प्रारंभ
- 14 मई 2026 - श्री अनंतनाथ जन्म तप
जून 2026 जैन त्योहार
- 29 जून 2026 - ज्येष्ठ जिनवर व्रत समाप्त
जुलाई 2026 जैन त्योहार
- 21 जुलाई 2026 - अष्टान्हिका (1/3) प्रारंभ
- 28 जुलाई 2026 - चौमासी चौदस
- 29 जुलाई 2026 - अष्टान्हिका (1/3) समाप्त
अगस्त 2026 जैन त्योहार
- 19 अगस्त 2026 - पार्श्वनाथ मोक्ष
सितंबर 2026 जैन त्योहार
- 12 सितंबर 2026 - कल्पसूत्र पाठ
- 12 सितंबर 2026 - संवत्सरी पर्व
- 13 सितंबर 2026 - तैलधर तप
- 15 सितंबर 2026 - दशलक्षण (2/3) प्रारंभ
- 16 सितंबर 2026 - क्षमावाणी पर्व
- 25 सितंबर 2026 - दशलक्षण (2/3) समाप्त
अक्टूबर 2026 जैन त्योहार
- 16 अक्टूबर 2026 - आयंबिल ओली प्रारंभ
- 26 अक्टूबर 2026 - आयंबिल ओली समाप्त
नवंबर 2026 जैन त्योहार
- 07 नवंबर 2026 - श्री पद्म प्रभु जन्म तप
- 09 नवंबर 2026 - महावीर निर्वाण
- 14 नवंबर 2026 - ज्ञान पंचमी/सौभाग्य पंचमी
- 17 नवंबर 2026 - अष्टान्हिका (2/3) प्रारंभ
- 24 नवंबर 2026 - अष्टान्हिका (2/3) समाप्त
दिसंबर 2026 जैन त्योहार
- 03 दिसंबर 2026 - महावीर स्वामी दीक्षा
- 20 दिसंबर 2026 - मौनी एकादशी
