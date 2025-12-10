हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2026: साल 2026 में चैत्र-शारदीय के साथ गुप्त नवरात्रि कब, नोट करें डेट

Navratri 2026: साल 2026 में चैत्र-शारदीय के साथ गुप्त नवरात्रि कब, नोट करें डेट

Navratri 2026 Date: नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है. अगले साल 2026 में चैत्र, शारदीय और गुप्त नवरात्रि की तारीख, तिथि, घटस्थापना मुहूर्त सब यहां देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Navratri 2026 Date: देवी दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि चैत्र और अश्विन(शारदीय) माह में मनाया जाता है. इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं जो माघ और आषाढ़ माह में मनाई जाती है. इसमें 10 महाविद्या की पूजा होती है.

देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा पृथ्वी पर वास करती है, माता के भक्त इस अवधि में जप, तप, व्रत कर मां की साधना करते हैं, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके के महाविद्याओं की पूजा कर सिद्धियां प्राप्त की जाती है.

चैत्र नवरात्रि 2026

तारीख - 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक
घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 6.52 – सुबह 7.43
अभिजित मुहूर्त – दोपहर 12.05 – दोपहर 12.53

चैत्र नवरात्रि 2026 तिथि

  • 19 मार्च – प्रतिपदा तिथि, घटस्थापना, मां शैलपुत्री
  • 20 मार्च – द्वितीया तिथि, मां ब्रह्मचारिणी
  • 21 मार्च – तृतीया तिथि, मां चंद्रघंटा
  • 22 मार्च – चतुर्थी तिथि, मां कुष्मांडा
  • 23 मार्च – पंचमी तिथि, मां स्कंदमाता
  • 24 मार्च – षष्ठी तिथि, मां कात्यायनी
  • 25 मार्च – सप्तमी तिथि, मां कालरात्रि
  • 26 मार्च – अष्टमी तिथि, मां महागौरी, राम नवमी
  • 27 मार्च – नवमी तिथि, मां सिद्धिदात्री, व्रत पारण

शारदीय नवरात्रि 2026

तारीख - 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक
घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 6.19 – सुबह 10.12
अभिजित मुहूर्त – सुबह 11.44 – दोपहर 12.31

शादीय नवरात्रि 2026 तिथि

  • 11 अक्टूबर – प्रतिपदा तिथि, घटस्थापना, मां शैलपुत्री
  • 12 अक्टूबर – द्वितीया तिथि, मां ब्रह्मचारिणी
  • 13 अक्टूबर - तृतीया तिथि, मां चंद्रघंटा
  • 14 अक्टूबर - चतुर्थी तिथि, मां कुष्मांडा
  • 15 अक्टूबर – पंचमी तिथि, मां स्कंदमाता
  • 16 अक्टूबर – षष्ठी तिथि, मां कात्यायनी
  • 17 अक्टूबर – सप्तमी तिथि, मां कालरात्रि
  • 18 अक्टूबर – सप्तमी तिथि
  • 19 अक्टूबर – महाअष्टमी तिथि, मां महागौरी
  • 20 अक्टूबर – महानवमी तिथि, मां सिद्धिदात्री, व्रत पारण, विजयादशमी

माघ गुप्त नवरात्रि

तारीख - 19 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक
घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 07.14 – सुबह 10.46

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि

तारीख - 15 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2026 तक
घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 5.33 – सुबह 10.39

 

जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 10 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Embed widget