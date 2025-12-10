एक्सप्लोरर
Navratri 2026: साल 2026 में चैत्र-शारदीय के साथ गुप्त नवरात्रि कब, नोट करें डेट
Navratri 2026 Date: नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है. अगले साल 2026 में चैत्र, शारदीय और गुप्त नवरात्रि की तारीख, तिथि, घटस्थापना मुहूर्त सब यहां देखें.
Navratri 2026 Date: देवी दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि चैत्र और अश्विन(शारदीय) माह में मनाया जाता है. इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं जो माघ और आषाढ़ माह में मनाई जाती है. इसमें 10 महाविद्या की पूजा होती है.
देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा पृथ्वी पर वास करती है, माता के भक्त इस अवधि में जप, तप, व्रत कर मां की साधना करते हैं, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके के महाविद्याओं की पूजा कर सिद्धियां प्राप्त की जाती है.
चैत्र नवरात्रि 2026
|तारीख - 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक
|घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 6.52 – सुबह 7.43
|अभिजित मुहूर्त – दोपहर 12.05 – दोपहर 12.53
चैत्र नवरात्रि 2026 तिथि
- 19 मार्च – प्रतिपदा तिथि, घटस्थापना, मां शैलपुत्री
- 20 मार्च – द्वितीया तिथि, मां ब्रह्मचारिणी
- 21 मार्च – तृतीया तिथि, मां चंद्रघंटा
- 22 मार्च – चतुर्थी तिथि, मां कुष्मांडा
- 23 मार्च – पंचमी तिथि, मां स्कंदमाता
- 24 मार्च – षष्ठी तिथि, मां कात्यायनी
- 25 मार्च – सप्तमी तिथि, मां कालरात्रि
- 26 मार्च – अष्टमी तिथि, मां महागौरी, राम नवमी
- 27 मार्च – नवमी तिथि, मां सिद्धिदात्री, व्रत पारण
शारदीय नवरात्रि 2026
|तारीख - 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक
|घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 6.19 – सुबह 10.12
|अभिजित मुहूर्त – सुबह 11.44 – दोपहर 12.31
शादीय नवरात्रि 2026 तिथि
- 11 अक्टूबर – प्रतिपदा तिथि, घटस्थापना, मां शैलपुत्री
- 12 अक्टूबर – द्वितीया तिथि, मां ब्रह्मचारिणी
- 13 अक्टूबर - तृतीया तिथि, मां चंद्रघंटा
- 14 अक्टूबर - चतुर्थी तिथि, मां कुष्मांडा
- 15 अक्टूबर – पंचमी तिथि, मां स्कंदमाता
- 16 अक्टूबर – षष्ठी तिथि, मां कात्यायनी
- 17 अक्टूबर – सप्तमी तिथि, मां कालरात्रि
- 18 अक्टूबर – सप्तमी तिथि
- 19 अक्टूबर – महाअष्टमी तिथि, मां महागौरी
- 20 अक्टूबर – महानवमी तिथि, मां सिद्धिदात्री, व्रत पारण, विजयादशमी
माघ गुप्त नवरात्रि
|तारीख - 19 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक
|घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 07.14 – सुबह 10.46
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि
|तारीख - 15 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2026 तक
|घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 5.33 – सुबह 10.39
