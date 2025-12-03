हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जगन्नाथ स्वामी का मुस्लिम भक्त, जिसका लिखा भजन आज भी पुरी की गलियों में गूंजता है!

जगन्नाथ स्वामी का मुस्लिम भक्त, जिसका लिखा भजन आज भी पुरी की गलियों में गूंजता है!

Jagannath Swami Muslim devotee: ओडिशा पुरी की गलियों में जगन्नाथ स्वामी का एक ऐसा भजन, जिसे उनके मुस्लिम भक्त ने लिखा था. उस भक्त की भक्ति आज भी कलयुग में जीवित है. जानिए उनके मुस्लिम भक्त की कहानी.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 03 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

Jagannath Swami and Salbeg: पुरी के जगन्नाथ स्वामी जिन्हें कलयुग का भगवान भी कहा जाता है. उनकी लीलाएं और लोककथाओं का कोई अंत नहीं हैं. भगवान जगन्नाथ स्वामी का भक्त केवल हिंदू ही नहीं कोई भी हो सकता है.

आज के इस लेख में हम आपको उनके एक ऐसे मुस्लिम भक्त की कहानी सुनाएंगे, जिसके लिखे भजन आज भी पुरी की गलियों में गूंजते हैं. 

भगवान जगन्नाथ स्वामी का मुस्लिम भक्त

भगवान जगन्नाथ स्वामी का एक ऐसा मुस्लिम भक्त जिसने अपना संपूर्ण जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया और लिखा वो भजन जो आज भी पुरी के आसमान में गूंजता है. इस भजन का नाम है, अहे नीला शैला...

क्या आप जानते हैं?
ओडिशा के इस पवित्र भजन 'अहे नीला शैला' एक मुस्लिम भक्त सालवेग ने लिखा था और यही भजन भगवान जगन्नाथ स्वामी का सबसे पसंदीदा भजन माना जाता है.

सालबेग का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. पिताजी मुगल सेना के सूबेदार थे, लेकिन मां जगन्नाथ स्वामी की अन्यय भक्त थीं. मां के साथ कथा सुनते-सुनते सालबेग के दिलों दिमाग में जगन्नाथ स्वामी की भक्ति बस गई. 

लेकिन एक दिक्कत ये थी कि, सालबेग को मंदिर में अंदर आने की अनुमति नहीं थी. इसलिए हर साल सालबेग जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का इंतजार करते थे और अपनी कुटिया में बैठकर ही जगन्नाथ के गीत और भजन गाते थे. 

“अहे नीला शैला, प्रभु जगन्नाथ…”

समय यू हीं बीतता रहा एक बार वृंदावन से लौटते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए. उन्होंने दिल से प्रार्थना की, "प्रभु, अगर आप मंदिर पहुंच गए तो मैं आपसे कैसे मिल पाउंगा?"

भक्त की इस भक्ति को देखकर एक चमत्कार हुआ. जगन्नाथ स्वामी ने अपना रथ सालबेग की कुटिया के सामने रोक लिया.

भक्तों ने रथ खींचने की काफी कोशिश की, लेकिन रथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया.

अगली सुबह पुजारी को एक सपना आया, “मेरा भक्त आ रहा है, जब तक वो नहीं आता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा”

तब से लेकर आज तक, पुरी रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ स्वामी का रथ सालबेग की समाधि पर रुकता है, इस याद के रूप में कि, भगवान अपने भक्तों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 03 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Puri Hinduism Jagannath Swami

Frequently Asked Questions

पुरी रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ स्वामी का रथ सालवेग की समाधि पर क्यों रुकता है?

यह इस बात की याद दिलाने के लिए है कि भगवान अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एक बार रथ सालवेग की कुटिया के सामने रुक गया था जब वे बीमार थे।

