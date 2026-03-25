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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Navratri Vrat Paran 2026: अष्टमी या नवमी कब करें चैत्र नवरात्रि व्रत पारण, जानें सही डेट और विधि

Chaitra Navratri Vrat Paran 2026: अष्टमी या नवमी कब करें चैत्र नवरात्रि व्रत पारण, जानें सही डेट और विधि

Chaitra Navratri Vrat Paran Date 2026: नवरात्रि व्रत का पारण कुछ लोग अष्टमी तो कुछ नवमी तिथि पर करते हैं. आइए जानते हैं 28 मार्च या 29 मार्च चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Mar 2026 01:43 PM (IST)
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Chaitra Navratri Vrat Paran Date 2026: पारण या व्रत खोलना किसी भी पूजा-अनुष्ठान की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है. व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है, जब पारण सही समय और सही विधि से किया जाए. चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हुई थी और 27 मार्च 2026 को नवरात्रि समाप्त हो जाएगी.

नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्त पूरे नौ दिनों तक व्रत रखकर पूजा-अर्चना करते हैं. जैसे-जैसे नवरात्रि अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है, तो पारण की तिथियों (Navratri 2026 Paran Kab hai) को काफी सर्च किया जाता है. आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण 28 या 29 मार्च 2026 आखिर किस दिन किया जाएगा.

अष्टमी-नवमी चैत्र नवरात्रि पारण कब

नवरात्रि व्रत के पारण को लेकर कंफ्यूजन का मुख्य कारण यह है कि, कुछ लोग अष्टमी तो वहीं कुछ नवमी तिथि पर व्रत का पारण करते हैं. हालांकि दोनों ही तिथियों पर नवरात्रि व्रत खोलना शुभ रहता है. इसलिए आप 26 या 27 मार्च दोनों ही दिन नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, नवरात्रि व्रत का पारण कन्या पूजन के बाद ही खोलें. नवरात्रि व्रत पारण के दौरान सभी नियमों का पालन करें. क्योंकि एक गलती से नौ दिनों के पूजा और व्रत का फल निष्फल हो सकता है. इसलिए स्टेप-बाय-स्टेप जान लें पारण की विधि और नियम.

  • आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो, कंजक पूजने के बाद पारण कर सकते हैं. वहीं नवमी तिथि पर कन्या पूजा कर रहे हैं तो पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं. 

  • पारण करने से पहले हवन करना भी जरूरी माना जाता है. हवन करने के बाद नौ कन्याओं को माता रानी का रूप मानकर आदरपूर्वक घर बुलाएं और हलवा-पुरी का भोजन कराकर उन्हें उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें.

  • कुछ लोग नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत पूरा कर दशमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं. ऐसे लोग 27 मार्च 2026 को सुबह 10:08 बजे के बाद पारण करें.
  • नवरात्रि व्रत पारण में यदि किसी तरह का असमंजस रहे तो आप किसी पुरोहित, अपने बड़े-बुजुर्गों की सलाह, परंपरा या संकल्प अनुसार पारण कर सकते हैं.

चैत्र नवरात्रि व्रत पारण नियम

पारण से पहले सुबह उठकर स्नान करें और माता रानी की विधिवत पूजा करें और भोग लगाएं. कन्या पूजन से पहले हवन जरूर करें. कन्या पूजन के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक का समय शुभ रहता है. इसलिए इस समय तक कन्या पूजन कर लें. पारण करने में जल्दबाजी न करें. बल्कि धैर्यपूर्वक और विधि-विधान से पारण करें और मन में कृतज्ञता भाव रखें. पारण करने या व्रत खोलने के लिए सात्विक भोजन या फिर सबसे पहले भोग खाएं. अगर आपने घटस्थापना पर ज्वारे बोए थे तो अगले दिन इसे प्रवाहित कर दें.

ये भी पढ़ें: Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा से दूर रखें ये चीजें, वरना नाराज हो सकती हैं देवी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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इनके लेखन की विशेषता
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  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 25 Mar 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
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