Jagannath Rath Yatra 2026: पुरी नहीं जा पा रहे? घर बैठे ऐसे पाएं भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद

Jagannath Rath Yatra 2026: ओडिशा के पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को देखने और उसमें शामिल होने की इच्छा हर श्रद्धालु के मन में होती है. लाखों भक्त महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन तथा रथ खींचने का सौभाग्य पाने के लिए दूर-दूर से पुरी पहुंचते हैं.

हालांकि, कई बार दूरी, समय या अन्य कारणों से सभी भक्त इस पावन यात्रा में शामिल नहीं हो पाते. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो घर बैठे भी भगवान जगन्नाथ की कृपा और रथ यात्रा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है.

लाइव दर्शन कर करें महाप्रभु का स्मरण

यदि आप पुरी नहीं जा पा रहे हैं, तो रथ यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग या टीवी प्रसारण के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें. दर्शन करते समय मन को एकाग्र रखें और महाप्रभु का ध्यान करें. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किए गए दर्शन भी भक्त को आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं.

यह भी पढ़ें- Jagannath Rath Yatra 2026: स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन तक क्यों बीमार पड़ जाते हैं भगवान जगन्नाथ? जानें अनसर काल की रहस्यमयी कथा

भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा करें

रथ यात्रा के दिनों में घर के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. सुबह और शाम विधि-विधान से पूजा करें. भगवान को फूल, तुलसी दल, धूप-दीप और भोग अर्पित करें. महाप्रभु को खिचड़ी, दालमा, छेना पोड़ा या घर का सात्विक भोजन अर्पित करना शुभ माना जाता है.

करें इन मंत्रों का जाप

रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के नाम का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है. आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं:

"हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।"

नियमित मंत्र जाप से मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

यह भी पढ़ें- Sankashti Chaturthi 2026: अगर अटक रहा है सरकारी काम या व्यापार, तो इस चतुर्थी पर जरूर करें ये 5 अचूक उपाय

भजन-कीर्तन से बढ़ेगी भक्ति

परिवार के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ के भजन और कीर्तन करें. धार्मिक मान्यता है कि जहां भगवान का नाम गूंजता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. रथ यात्रा के दौरान किया गया भजन-कीर्तन विशेष पुण्यदायी माना जाता है.

रथ यात्रा की कथा पढ़ें या सुनें

भगवान जगन्नाथ की महिमा, रथ यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं का श्रवण या अध्ययन करें. इससे भक्ति भाव मजबूत होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भगवान के अधिक निकट महसूस करता है.

दान-पुण्य अवश्य करें

धर्म शास्त्रों में रथ यात्रा के दौरान दान का विशेष महत्व बताया गया है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, फल या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें. यह सेवा भगवान जगन्नाथ को समर्पित मानी जाती है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है.

क्या मिलता है लाभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का स्मरण, पूजा, मंत्र जाप और दान-पुण्य करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है. साथ ही भक्त को महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसलिए यदि आप पुरी नहीं जा पा रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए ये उपाय आपको भगवान जगन्नाथ के करीब ले जा सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.