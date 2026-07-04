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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 5 to 11 July 2026: मिथुन को पैसों को लेकर मिलेग सरप्राइज, पर एक गलती पड़ सकती है भारी, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 5 to 11 July 2026: मिथुन को पैसों को लेकर मिलेग सरप्राइज, पर एक गलती पड़ सकती है भारी, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 07:15 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 5 to 11 july 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आया है. यदि आप व्यवसायी हैं और पिछले कुछ समय से बाजार की मंदी या अपेक्षित लाभ न मिलने के कारण चिंतित थे, तो इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती नजर आएंगी. कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने के योग हैं और नए ग्राहकों के जुड़ने से व्यापार का विस्तार भी संभव है. किसी लाभदायक योजना, नए प्रोजेक्ट या साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है, जो भविष्य में आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी सप्ताह अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपके परिश्रम, कार्यकुशलता और जिम्मेदारी निभाने के तरीके की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल किया जा सकता है. यदि आप लंबे समय से पदोन्नति या करियर में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. व्यापार में अच्छी आय होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और अटका हुआ धन भी वापस मिल सकता है. यदि आप किसी नए निवेश या व्यवसाय के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत में भी वृद्धि होगी. सप्ताह के अंत तक कोई शुभ आर्थिक समाचार आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है.

शिक्षा और प्रतियोगिता

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से फलदायी रहेगा. शिक्षक, प्रशिक्षक, शोधकर्ता या शिक्षा से जुड़े अन्य लोगों को अपने कार्यों में सफलता और सम्मान मिलेगा. विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय उत्तम बना हुआ है. आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन की योजना बना रहे विद्यार्थियों को भी अच्छी खबर मिल सकती है.

कोर्ट-कचहरी और सामाजिक प्रभाव

यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो इस सप्ताह स्थितियां आपके पक्ष में जा सकती हैं. कानूनी मामलों में राहत मिलने या सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है. सत्ता-सरकार या प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा तथा लोग आपके विचारों और निर्णयों का सम्मान करेंगे.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है या किसी प्रियजन की सफलता से खुशियों का माहौल बनेगा. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपके साथ रहेगा. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उनका सम्मान करेंगे. यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे तो उन्हें बातचीत के माध्यम से दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी और हर परिस्थिति में एक-दूसरे का सहयोग मिलेगा. सप्ताह के अंत में साथ बिताया गया समय रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे. हालांकि अत्यधिक काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें. योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के कारण आप कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना कर पाएंगे.

साप्ताहिक उपाय

प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. गुरुवार या एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें. इससे बुद्धि, भाग्य, धन, सफलता और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी तथा जीवन की बाधाएं दूर होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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