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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए खुशियों की एंट्री! नौकरी, बिजनेस और बैंक बैलेंस तीनों में होगा फायदा

Vrishabh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए खुशियों की एंट्री! नौकरी, बिजनेस और बैंक बैलेंस तीनों में होगा फायदा

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए जून का नया सप्ताह करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 07:01 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके दैनिक कार्यों में अनुकूलता बनी रहेगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से लंबित कार्य आसानी से पूरे हो सकेंगे. यदि आप पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आया है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है और पुराने संपर्क भी लाभ पहुंचाएंगे. यदि किसी बड़े निवेश, साझेदारी या विस्तार की योजना बना रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदा आपकी आय में वृद्धि का कारण बन सकता है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बेहद लाभदायक रहने वाला है. जहां-तहां अटका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और बचत में भी वृद्धि होगी. सप्ताह के मध्य में आप सुख-सुविधाओं से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. भूमि, भवन, वाहन या गृह सज्जा से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है. निवेश के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है. सप्ताह के मध्य में परीक्षा, प्रतियोगिता, प्रवेश या करियर से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित शुभ सूचना मिल सकती है. पढ़ाई के प्रति आपकी निष्ठा और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ में आने लगेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शिक्षकों और अभिभावकों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी नए कोर्स या कौशल को सीखना चाहते हैं, तो यह समय उसके लिए भी अनुकूल रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन पूरे सप्ताह सुखद और संतुलित बना रहेगा. माता-पिता तथा अन्य परिजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. परिवार में प्रेम, सहयोग और सामंजस्य का वातावरण रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है या किसी शुभ समाचार से खुशियों का माहौल बनेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. एक-दूसरे के प्रति आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो परिवार की सहमति मिलने की संभावना भी बन सकती है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में मिलेगा और आप दोनों के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा. सप्ताह के अंत में किसी छोटी यात्रा या साथ बिताए गए यादगार पल रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकते हैं.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यों की व्यस्तता के बावजूद आप स्वयं को उत्साहित महसूस करेंगे. हालांकि खानपान और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद आपको पूरे सप्ताह सक्रिय बनाए रखेगी. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक रहेंगे और हर चुनौती का समाधान धैर्य तथा समझदारी से निकालने में सफल होंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ने से मन को शांति मिलेगी और आत्मबल भी मजबूत होगा.

सामाजिक जीवन और मान-सम्मान

इस सप्ताह समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी. लोग आपके विचारों और निर्णयों की सराहना करेंगे. किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में आपकी सक्रिय भूमिका रह सकती है. पुराने मित्रों और शुभचिंतकों से मुलाकात होने के योग बनेंगे, जिससे भविष्य में लाभदायक अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. आपकी सकारात्मक छवि लोगों के बीच और अधिक मजबूत होगी.

साप्ताहिक उपाय

प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीसूक्त का पाठ करें तथा शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प, सफेद मिठाई और खीर का भोग अर्पित करें. इससे धन, समृद्धि, सुख-सौभाग्य और पारिवारिक खुशहाली में वृद्धि होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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