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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 5-11 July 2026: सीनियर्स का साथ सिंह वालों को दिलाएगा बड़ी सफलता, देखें क्या है शुभ योग

Singh Weekly Horoscope 5-11 July 2026: सीनियर्स का साथ सिंह वालों को दिलाएगा बड़ी सफलता, देखें क्या है शुभ योग

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 07:21 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सोने जैसा शुभ और लाभप्रद साबित होगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके अधिकांश कार्य समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होते नजर आएंगे. करियर हो या कारोबार, दोनों क्षेत्रों में आपकी मेहनत रंग लाएगी और विरोधियों पर भी आप बढ़त बनाए रखने में सफल रहेंगे.

यदि पिछले कुछ समय से किसी प्रतियोगिता, कानूनी विवाद या कार्यस्थल की प्रतिस्पर्धा को लेकर तनाव था, तो इस सप्ताह स्थितियां आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी. सप्ताह के पूर्वार्ध में शत्रु संबंधी मामलों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर लेकर आ सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे और आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे. यदि आप पदोन्नति, स्थानांतरण या नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो शुभ समाचार मिलने की संभावना है. विदेश से जुड़े कार्य, आयात-निर्यात, आईटी, शिक्षा, पर्यटन या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. इष्ट-मित्रों, सहयोगियों और अनुभवी लोगों की मदद से व्यापार का विस्तार करने में सफलता मिलेगी. नए ग्राहकों के जुड़ने, पुराने निवेश से लाभ मिलने और किसी बड़े व्यावसायिक समझौते के पूरे होने की संभावना है. सरकारी कार्यों, लाइसेंस, टेंडर या प्रशासनिक मामलों में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं, जिससे रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपकी उम्मीदों से बेहतर साबित हो सकता है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन, वाहन या अन्य स्थायी संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं. निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और आनंदमय रहेगा. माता-पिता का विशेष आशीर्वाद और सहयोग आपको हर महत्वपूर्ण निर्णय में संबल देगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय रिश्तेदार या मित्र के घर आने से खुशियों का माहौल बनेगा. परिवार के साथ पिकनिक, छोटी यात्रा या किसी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सामंजस्य और सहयोग की भावना मजबूत होगी. यदि परिवार में लंबे समय से कोई मतभेद चल रहा था, तो उसे सुलझाने का अवसर भी प्राप्त होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. प्रेमी-प्रेमिका के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि आप अपने रिश्ते को नया नाम देना चाहते हैं, तो परिवार की सहमति मिलने की संभावना भी बन सकती है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको हर परिस्थिति में मिलेगा और आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. सप्ताह के अंत में साथ बिताए गए यादगार पल रिश्तों में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएंगे.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. पूरे सप्ताह ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा. हालांकि कार्यों की अधिकता के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें. नियमित योग, व्यायाम और ध्यान करने से मानसिक शांति बनी रहेगी. सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर आप हर चुनौती का समाधान आसानी से निकालने में सफल होंगे. सप्ताह के अंत तक मानसिक संतोष और उपलब्धियों का सुखद अनुभव मिलेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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