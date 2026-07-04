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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 5-11 July 2026: वृश्चिक वालों के बड़े खर्चे बिगाड़ सकते हैं बजट, पैसों से जुड़ी ये गलती करा सकती है नुकसान

Vrishchik Weekly Horoscope 5-11 July 2026: वृश्चिक वालों के बड़े खर्चे बिगाड़ सकते हैं बजट, पैसों से जुड़ी ये गलती करा सकती है नुकसान

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 08:08 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हो सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और समय पर कार्य पूरे करने का दबाव भी महसूस होगा. हालांकि यदि आप धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. आपके प्रयास धीरे-धीरे रंग लाएंगे और सप्ताह के अंत तक अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वार्ध में भुगतान अटकने, नकदी प्रवाह प्रभावित होने या किसी सौदे में देरी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए किसी भी बड़े निवेश, नई साझेदारी या जोखिम भरे आर्थिक फैसले से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा. किसी को उधार धन देने या बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के निवेश करने से भी बचें. पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत बनाए रखें, क्योंकि वही भविष्य में लाभ का कारण बन सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का दूसरा भाग अधिक अनुकूल रहेगा. इस दौरान अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी मिलने के अवसर भी बन सकते हैं. रोजगार या व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और नए संपर्क भविष्य में सफलता का मार्ग खोल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है. घरेलू जरूरतों, वाहन, स्वास्थ्य या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर धन खर्च होने की संभावना रहेगी. अपनी देनदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. यदि आप वित्तीय अनुशासन बनाए रखेंगे, तो सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. किसी पुराने भुगतान के मिलने या रुके हुए धन की प्राप्ति से राहत मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखना आवश्यक होगा. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा. यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो किसी भी प्रकार के विवाद या गलतफहमी को बढ़ने न दें. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें और अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें. विवाहित जातकों के बीच भी किसी बात को लेकर मतभेद या विचारों में असहमति हो सकती है. ऐसे समय में धैर्य और संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी और रिश्तों में फिर से मधुरता लौट सकती है.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखने से मानसिक तनाव कम होगा. सप्ताह के अंत तक आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहेगा और आप नई ऊर्जा के साथ अपने आगामी कार्यों की योजना बना सकेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 08:08 AM (IST)
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