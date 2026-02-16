हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AI Impact Summit 2026 का श्रीगणेश आज, जानें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा

16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले India AI Impact Summit 2026 का आज पहला दिन है. इंडिया एआई इम्‍पैक्‍ट समिट पर पीएम मोदी ने कहा- 'दुनिया को हमारे सामर्थ्य का पता चलेगा'

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Feb 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

India AI Impact Summit 2026: भारत में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत आज 16 फरवरी 2026 से हो रही है, जोकि 20 फरवरी 2026 तक चलेगा. इस महत्वपूर्ण आयोजन में गूगल डीपमाइंड, एंथ्रोपिक, एडोब, सेल्सफोर्स, क्वालकॉम और फेडेक्स के सीईओ सहित वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष और प्रौद्योगिकी जगत की दिग्गज हस्तियां एक साथ आएंगी. उम्मीद है कि, इस सशक्त सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक ऐतिहासिक सर्वसम्मति की घोषणा हो सकती है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 'महाकुंभ'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026’ का उद्घाटन करेंगे. इसमें 65 देशों की मौजूदी रहेगी और इसके साथ ही दुनियाभर की प्रमुख कंपनियों के सीईओ भी शामिल होंगे. एक्सपों और समिट के दौरान AI से दुनियाभर के हर व्यक्ति को क्या लाभ है, एआई के बदलाव और भविष्य को लेकर भी चर्च होगी. इस आयोजन का मनोरथ ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में नए पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है.

क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे. इससे पहले X पर उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि- "यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि India AI Impact Summit के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं. इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है. यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है. दाने तपसि शौचं च विज्ञानं विनये नये। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा।।"

श्लोक का क्या अर्थ है

दाने तपसि शौचं च विज्ञानं विनये नये। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा।। का अर्थ है- दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय और नेतृत्व के संसार में सदैव उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं. क्योंकि यह पृथ्वी अनेक अनमोल रत्नों से भरी है. अत: विज्ञान व प्रविधि आदि के क्षेत्रों में नित नए आविष्कारों तथा नवाचारों पर किसी को विस्मय नहीं होना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 16 Feb 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence PM Modi NARENDRA MODI AI Summit India AI Impact Summit
और पढ़ें
