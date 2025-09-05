House and Property Purchasing Shubh Muhurat 2025: 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं ऐसे में 16 दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे, न ही शुभ चीजों की खरीदारी की जाएगी. ऐसे में जो लोग घर, जमीन, भूमि खरीदना चाहते हैं या फिर गृह प्रवेश करना है तो पितृ पक्ष (Pitru paksha) के बाद कौन सा मुहूर्त बन रहा है यहां जानें.

पितृ पक्ष 2025 के बाद घर-जमीन खरीदी का मुहूर्त



पितृ पक्ष का समापन 21 सितंबर 2025 को होगा. पंचांग के अनुसार इसके बाद सितंबर में संपत्ति, घर, भूमि खरीदने के दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं.

25 सितंबर 2025 - शाम 07:09 बजे से अगले दिन 26 सितंबर को सुबह 05:26 बजे तक.

26 सितंबर 2025 - सुबह 05:26 बजे से 27 सितंबर को सुबह 05:27 बजे तक

(ये दोनों दिन नवरात्रि के दौरान आएंगे, ऐसे में घर खरीदी के लिए ये शुभ मुहूर्त बहुत खास माने जा रहे हैं. मां दुर्गा की कृपा होगी.)

सही मुहूर्त में सपंत्ति खरीदने के महत्व

सही मुहूर्त में प्रॉपर्टी खरीदने से न केवल निवेश सुरक्षित रहता है, बल्कि घर-परिवार में समृद्धि और स्थिरता भी आती है. इससे लंबे समय तक घर में मां लक्ष्मी का वास होता है साथ ही परिवार खुशहाल रहता है.

कौन सा नक्षत्र संपत्ति खरीदने में अनुकूल है

रोहिणी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भूमि, संपत्ति खरीदने, भवन, कारखाने, घर के निर्माण की नींव रखने, आदि के लिए अनुकूल हैं.

ये ग्रह बनाते हैं व्यक्ति को घर का मालिक

मंगल भूमि और संपत्ति का ग्रह है और यह चौथे घर को प्रभावित करता है. यहां तक​कि बृहस्पति और शुक्र भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लाभकारी ग्रह हैं जो घर के मालिक बनने में सहायता करते हैं.

घर खरीदने से पहले क्या देखें

वास्तु अनुसार ऐसी जगह घर खरीदें जहां भरपूर धूप आती हो और प्राकृतिक हवा का संचार होता हो.

घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.