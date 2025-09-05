हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के बाद घर-जमीन खरीदने का है प्लान, तो यहां जान लें सितंबर के मुहूर्त

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के बाद घर-जमीन खरीदने का है प्लान, तो यहां जान लें सितंबर के मुहूर्त

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक हैं, इस दौरान शुभ चीजों की खरीदारी नहीं करते, जो लोग घर-संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं वो जानें पितृ पक्ष के बाद सितंबर में कौन से मुहूर्त हैं

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Sep 2025 12:43 AM (IST)

House and Property Purchasing Shubh Muhurat 2025: 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं ऐसे में 16 दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे, न ही शुभ चीजों की खरीदारी की जाएगी. ऐसे में जो लोग घर, जमीन, भूमि खरीदना चाहते हैं या फिर गृह प्रवेश करना है तो पितृ पक्ष (Pitru paksha) के बाद कौन सा मुहूर्त  बन रहा है यहां जानें.

पितृ पक्ष 2025 के बाद घर-जमीन खरीदी का मुहूर्त

पितृ पक्ष का समापन 21 सितंबर 2025 को होगा. पंचांग के अनुसार इसके बाद सितंबर में संपत्ति, घर, भूमि खरीदने के दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं.

  • 25 सितंबर 2025 - शाम 07:09 बजे से अगले दिन 26 सितंबर को सुबह 05:26 बजे तक.
  • 26 सितंबर 2025 - सुबह 05:26 बजे से 27 सितंबर को सुबह 05:27 बजे तक

(ये दोनों दिन नवरात्रि के दौरान आएंगे, ऐसे में घर खरीदी के लिए ये शुभ मुहूर्त बहुत खास माने जा रहे हैं. मां दुर्गा की कृपा होगी.)

सही मुहूर्त में सपंत्ति खरीदने के महत्व

सही मुहूर्त में प्रॉपर्टी खरीदने से न केवल निवेश सुरक्षित रहता है, बल्कि घर-परिवार में समृद्धि और स्थिरता भी आती है. इससे लंबे समय तक घर में मां लक्ष्मी का वास होता है साथ ही परिवार खुशहाल रहता है.

कौन सा नक्षत्र संपत्ति खरीदने में अनुकूल है

रोहिणी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भूमि, संपत्ति खरीदने, भवन, कारखाने, घर के निर्माण की नींव रखने, आदि के लिए अनुकूल हैं.

ये ग्रह बनाते हैं व्यक्ति को घर का मालिक

मंगल भूमि और संपत्ति का ग्रह है और यह चौथे घर को प्रभावित करता है. यहां तक​कि बृहस्पति और शुक्र भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लाभकारी ग्रह हैं जो घर के मालिक बनने में सहायता करते हैं.

घर खरीदने से पहले क्या देखें

  • वास्तु अनुसार ऐसी जगह घर खरीदें जहां भरपूर धूप आती हो और प्राकृतिक हवा का संचार होता हो.
  • घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है.

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी एक ही दिन है क्या ? जानें सही तारीख

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 05 Sep 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
Property Shradh House Shubh Muhurat 2025 Pitru Paksha 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
जनरल नॉलेज
पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने को लेकर क्या हैं नियम, केजरीवाल vs केंद्र विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने को लेकर क्या हैं नियम, केजरीवाल vs केंद्र विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
लाइफस्टाइल
Kareena Kapoor house photos: करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने
करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget