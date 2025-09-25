हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म25 सितंबर 2025 को आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? जानें आज का राशिफल

25 सितंबर 2025 को आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? जानें आज का राशिफल

Horoscope Today 25 September 2025: आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है, चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है. मेष, कर्क, कन्या और मीन राशि वाले सावधान, सभी राशियों का आइए जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Sep 2025 04:43 AM (IST)
Preferred Sources

मेष (Aries)

सुबह का समय तुला चंद्रमा से रिश्तों और साझेदारी में तनाव दे सकता है. जीवनसाथी से बहस और व्यापारिक साझेदारी में गलतफहमी हो सकती है.

कानूनी मामले या अनुबंध को लेकर टकराव संभव है. दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाएगा, जिससे अचानक घटनाएं और खर्च बढ़ सकते हैं. किसी गुप्त शत्रु से सामना या विश्वासघात की संभावना है. स्वास्थ्य में पेट और प्रजनन अंगों से जुड़ी परेशानी संभव है.

फलदीपिका के अनुसार अष्टमे चन्द्रे व्ययः क्लेशः. यानी अष्टम भाव का चंद्रमा व्यय और क्लेश लाता है. उपाय: मां कूष्मांडा को गुड़ और नारंगी फूल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र जपें.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 8

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के लिए सुबह तुला चंद्रमा स्वास्थ्य और कामकाज में दबाव बढ़ाएगा. ऑफिस में शत्रु सक्रिय रहेंगे और सहकर्मियों से विवाद संभव है. पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है.

दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा सप्तम भाव में जाएगा, जिससे जीवनसाथी से कलह और व्यापारिक साझेदारी में विवाद संभव है. अविवाहित लोगों के विवाह प्रस्ताव अटक सकते हैं. आज वाणी पर संयम और धैर्य जरूरी है. बृहत संहिता के अनुसार सप्तमस्थे चन्द्रे दारकलहः. यानी सप्तम भाव का चंद्रमा दांपत्य कलह लाता है. उपाय: मां कूष्मांडा को गुलाल अर्पित करें और दांपत्य में मधुरता रखें.

Lucky Color: गुलाबी । Lucky Number: 6 । 

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए सुबह तुला चंद्रमा प्रेम और संतान जीवन को प्रभावित करेगा. विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी होगी, प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ेंगी.

दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ाएगा. ऑफिस में शत्रु या प्रतिस्पर्धा आपको चुनौती देंगे. स्वास्थ्य में पाचन और थकान की समस्या बढ़ सकती है. आज जोखिम लेने से बचें. फलदीपिका के अनुसार षष्ठस्थे चन्द्रे रोगवृद्धिः. यानी छठे भाव का चंद्रमा रोग और शत्रुओं को बढ़ाता है. उपाय: मां कूष्मांडा को हरी मूंग अर्पित करें, गरीबों को दवा दान करें.

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 5 

कर्क (Cancer)

सुबह तुला चंद्रमा आपके पारिवारिक और घरेलू जीवन में तनाव लाएगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. घर या प्रॉपर्टी विवाद उभर सकते हैं. दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा पंचम भाव में जाकर संतान और प्रेम जीवन में हलचल देगा.

प्रेमी से दूरी या विवाद संभव है. विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करना कठिन रहेगा. शेयर बाजार से जुड़े निवेशक को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. बृहत जातक के अनुसार पञ्चमे चन्द्रे क्लेशः. यानी पंचम भाव का चंद्रमा क्लेश और दुख लाता है. उपाय: मां कूष्मांडा को दूध और मिश्री का भोग लगाएं, बच्चों को मिठाई खिलाएं.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 2

सिंह (Leo)

सुबह तुला चंद्रमा आपकी वाणी और भाइयों से जुड़े मामलों में विवाद ला सकता है. वाणी कठोर होगी जिससे परिवार या ऑफिस में कलह संभव है. छोटी यात्राओं में रुकावट आएगी.

दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाकर मानसिक तनाव और पारिवारिक टकराव देगा. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी. घर में मरम्मत या वाहन खर्च संभव है. फलदीपिका के अनुसार चतुर्थस्थे चन्द्रे गृहक्लेशः. यानी चौथे भाव का चंद्रमा गृहकलह और मानसिक तनाव देता है. उपाय: मां कूष्मांडा को पीले पुष्प अर्पित करें, घर में घी का दीपक जलाएं.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 4 

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के लिए सुबह तुला चंद्रमा धन और वाणी पर असर डालेगा. निवेश और लेन-देन में नुकसान हो सकता है. पारिवारिक कलह भी संभव है. दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा तृतीय भाव में जाकर भाई-बहनों से विवाद और यात्राओं में बाधा लाएगा.

आपकी कही गई कोई बात आलोचना का कारण बन सकती है. संयमित रहना आवश्यक है. बृहत संहिता के अनुसार तृतीयस्थे चन्द्रे कलहो जायते. यानी तीसरे भाव में चंद्रमा विवाद और कलह कराता है. उपाय: मां कूष्मांडा को नीले पुष्प चढ़ाएं और वाणी संयम रखें.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 7

तुला (Libra)

सुबह चंद्रमा आपकी ही राशि में होगा, जिससे मानसिक उतार-चढ़ाव और आत्मविश्वास की कमी रहेगी. रिश्तों में गलतफहमी और आलोचना झेलनी पड़ सकती है.

दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा दूसरे भाव में जाएगा, जिससे धनहानि और वाणी की कठोरता बढ़ सकती है. निवेश और पारिवारिक कलह से सतर्क रहें. फलदीपिका के अनुसार द्वितीयस्थे चन्द्रे विवादः. यानी दूसरे भाव का चंद्रमा विवाद और धनहानि लाता है. उपाय: मां कूष्मांडा को नारंगी फल अर्पित करें, मीठा बोलें.

Lucky Color: नारंगी । Lucky Number: 3 

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लिए सुबह तुला चंद्रमा मानसिक थकान और खर्च बढ़ाएगा. नींद की कमी और विदेश से जुड़े मामलों में रुकावट संभव है. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन साथ ही मानसिक अशांति भी रहेगी.

रिश्तों में आलोचना और गलतफहमी बढ़ सकती है. स्वास्थ्य में सिरदर्द और थकान होगी. बृहत संहिता के अनुसार लग्नस्थे चन्द्रे सुखदुःखप्रदः.
यानी लग्नस्थ चंद्र सुख-दुःख दोनों देता है. उपाय: मां कूष्मांडा को धूप अर्पित करें और ध्यान करें.

Lucky Color: काला । Lucky Number: 1 

धनु (Sagittarius)

सुबह तुला चंद्रमा ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे लाभ और मित्रों का सहयोग मिलेगा. हालांकि कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे. दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा बारहवें भाव में जाकर खर्च और मानसिक थकान बढ़ा देगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

फलदीपिका के अनुसार द्वादशस्थे चन्द्रे व्ययः. यानी बारहवें भाव का चंद्रमा व्यय और थकान लाता है. उपाय: मां कूष्मांडा को हरी सब्जियां अर्पित करें, गरीबों को भोजन कराएं.

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 9

मकर (Capricorn)

मकर राशि के लिए सुबह तुला चंद्रमा दशम भाव में रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी लेकिन आलोचना भी होगी. वरिष्ठों का दबाव रहेगा. दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा लाभ भाव में जाकर आर्थिक लाभ और मित्रों से सहयोग देगा, लेकिन विवाद भी संभव है.

बृहत जातक के अनुसार लाभस्थे चन्द्रे लाभः विवादश्च. यानी लाभ भाव का चंद्रमा लाभ और विवाद दोनों लाता है. उपाय: मां कूष्मांडा को सुनहरे पुष्प अर्पित करें और मित्रों को मिठाई खिलाएं.

Lucky Color: सुनहरा । Lucky Number: 11

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के लिए सुबह तुला चंद्रमा भाग्य भाव में रहेगा, जिससे धार्मिक कार्यों में रुचि और यात्रा के योग बनेंगे. उच्च शिक्षा में लाभ होगा. दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा दशम भाव में जाकर करियर और प्रतिष्ठा पर असर डालेगा.

वरिष्ठों से मतभेद और छवि को नुकसान संभव है. फलदीपिका के अनुसार दशमस्थे चन्द्रे कीर्तिहानिः. यानी दशम भाव का चंद्रमा कीर्ति हानि देता है. उपाय: मां कूष्मांडा को सफेद पुष्प अर्पित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 10

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए सुबह तुला चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा, जिससे तनाव, हानि और विवाद बढ़ेंगे. दोपहर बाद वृश्चिक चंद्रमा नवम भाव में जाकर भाग्य और धार्मिक कार्यों में रुकावट लाएगा. यात्रा बाधित हो सकती है.

पिता या गुरु से मतभेद संभव है. बृहत जातक के अनुसार नवमस्थे चन्द्रे भाग्यहानिः. यानी नवम भाव का चंद्रमा भाग्य की परीक्षा लेता है. उपाय: मां कूष्मांडा को पीले फल अर्पित करें और गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 12 

Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 25 Sep 2025 04:43 AM (IST)
Tags :
Horoscope Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope Today Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
बिग बॉस 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
क्रिकेट
भारत से बुरी तरह चिढ़ा पाकिस्तान, 'जुबानी जंग' हुई तेज, सूर्यकुमार यादव को आखिर अफरीदी ने क्यों किया चैलेंज?
भारत से बुरी तरह चिढ़ा पाकिस्तान, 'जुबानी जंग' हुई तेज, सूर्यकुमार यादव को आखिर अफरीदी ने क्यों किया चैलेंज?
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
बिग बॉस 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
क्रिकेट
भारत से बुरी तरह चिढ़ा पाकिस्तान, 'जुबानी जंग' हुई तेज, सूर्यकुमार यादव को आखिर अफरीदी ने क्यों किया चैलेंज?
भारत से बुरी तरह चिढ़ा पाकिस्तान, 'जुबानी जंग' हुई तेज, सूर्यकुमार यादव को आखिर अफरीदी ने क्यों किया चैलेंज?
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
"तड़पाओगे तड़पा लो" गाने पर नन्हें बच्चों ने किया जोरदार डांस! यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल- वीडियो वायरल
हेल्थ
WHO Warns of Rising Hypertension Cases: दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
इंडिया
CDS Gen Anil Chauhan: सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget