Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: आज का राशिफल, 15 अक्टूबर 2025, बुधवार का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए करियर, हेल्थ और लव लाइफ के लिए विशेष साबित होगा. गणेश जी का दिन कुछ राशियों के लिए आज निर्णय-शक्ति और बुद्धिमत्ता बढ़ाएगा.

मिथुन, कन्या, तुला राशियों को करियर में नई दिशा और सम्मान. कर्क, वृश्चिक, मीन राशियों को भावनात्मक संयम और स्वास्थ्य-संतुलन की आवश्यकता पड़ सकती है, सभी राशियों का जानें आज का राशिफल (Dainik Rashifal).

आज 15 अक्टूबर को बुध आपकी वाणी में तेज़ी और आत्मविश्वास देगा. कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे. हालांकि गुस्सा या जल्दबाज़ी किसी महत्वपूर्ण काम को बिगाड़ सकती है. परिवार में माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. यदि आप धैर्य बनाए रखें तो आज का दिन व्यक्तिगत विकास का मोड़ बन सकता है.

Career: वरिष्ठों से प्रशंसा, पर सहकर्मियों से मतभेद टालें.

Finance: रुका धन लौट सकता है, नए सौदे लाभ देंगे.

Love: संचार से रिश्ते में निकटता आएगी.

Health: सिरदर्द या थकान; पानी पर्याप्त लें.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

शुभ समय: सुबह 9:00–11:00

वृषभ राशि (Taurus)

आज का राशिफल विशेष है. स्थिरता और धैर्य आज आपका सबसे बड़ा हथियार रहेंगे. बुध और चंद्र के प्रभाव से कार्य की गति धीमी दिखेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे. पारिवारिक निर्णयों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. किसी मित्र की सलाह आपको नई दिशा दे सकती है. आत्मसंयम और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं.

Career: प्रगति के संकेत; सहयोगियों का समर्थन मिलेगा.

Finance: खर्च बढ़ेगा, बचत की योजना बनाएं.

Love: साथी से संबंध सामान्य पर स्थिर.

Health: गले या कंधे का दर्द; व्यायाम करें.

उपाय: शिवलिंग पर दूध-जल चढ़ाएं.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: दोपहर 1:00–2:30

मिथुन राशि (Gemini)

15 अक्टूबर का दिन मिलाजुला रहेगा. आपके स्वामी बुध आज पूरे सामर्थ्य में हैं. वाणी, लेखन और विचारों की शक्ति आपको विशेष बनाएगी. किसी प्रस्तुति या वार्ता में आपकी बात निर्णायक सिद्ध होगी. पारिवारिक स्तर पर स्नेह और समझ बनी रहेगी. आज के दिन बोलने से पहले सोचने का गुण आपको नई सफलता दिलाएगा.

Career: संचार, मीडिया, शिक्षा क्षेत्र वालों के लिए शुभ दिन.

Finance: लाभ और आय वृद्धि के योग.

Love: पुराने मतभेद सुलझेंगे, निकटता बढ़ेगी.

Health: पेट और गले की समस्या; ध्यान रखें.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

शुभ समय: सुबह 10:15–11:45

कर्क राशि (Cancer)

भावनात्मक निर्णय आज हानिकारक हो सकते हैं. बुध-चंद्र संयोग आपको दुविधा में डाल सकता है, पर शाम तक स्थितियां सुधरेंगी. परिवार में सुकून और सहयोग बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में दूसरों पर निर्भरता कम रखें.

Career: प्रयास का फल देर से, पर स्थायी मिलेगा.

Finance: खर्च अधिक, आय सीमित.

Love: साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

Health: पेट या नींद संबंधी परेशानी.

उपाय: दूध और चावल का दान करें.

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 5:00–6:30

सिंह राशि (Leo)

सूर्य और बुध का प्रभाव आज आपकी वाणी और निर्णय-शक्ति को चमकाएगा. आप किसी कठिन स्थिति को सरल बना सकते हैं. नेतृत्व का अवसर मिलेगा और वरिष्ठों का विश्वास बढ़ेगा. विनम्रता बनाए रखें.

Career: प्रमोशन या प्रोजेक्ट-अप्रूवल संभव.

Finance: धन लाभ और निवेश में सफलता.

Love: जीवनसाथी सहयोगी रहेगा.

Health: तनाव या हार्ट-रेट पर ध्यान.

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:00–9:15

कन्या राशि (Virgo)

बुध की कृपा आपको योजनाबद्ध बनाए रखेगी. काम में बारीकियां देखने की क्षमता बढ़ेगी. नए विचार और अनुशासन से परिणाम श्रेष्ठ रहेंगे. पारिवारिक निर्णयों में आपका योगदान सराहा जाएगा.

Career: परियोजनाओं में सफलता; नए अवसर मिलेंगे.

Finance: योजनाबद्ध निवेश लाभ देगा.

Love: संबंधों में गहराई और विश्वास बढ़ेगा.

Health: आंखों की थकान या सिरदर्द.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 12:00–1:30

आज का दिन आकर्षण और विवेक का संगम है. कार्यक्षेत्र में सहयोग और समन्वय से हर चुनौती आसान होगी. सामाजिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. पारिवारिक स्नेह रहेगा.

Career: नए प्रोजेक्ट सफल होंगे.

Finance: लाभ के अवसर, खर्च नियंत्रित रखें.

Love: पुराने रिश्ते मजबूत होंगे.

Health: त्वचा या ब्लड-प्रेशर पर ध्यान.

उपाय: गुलाब पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:00–7:30

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आत्मनिरीक्षण का दिन है. आप अपनी दिशा तय करने में सक्षम होंगे. संयम और विवेक से निर्णय लें. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं.

Career: प्रतिस्पर्धा में विजय; वरिष्ठों से सहयोग.

Finance: निवेश टालें, बचत पर ध्यान.

Love: भावनाओं में स्थिरता.

Health: जोड़ों में दर्द या थकान.

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें.

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:00–4:15

धनु राशि (Sagittarius)

गुरु की कृपा से आज भाग्य का द्वार खुलेगा. नए संपर्क लाभदायक रहेंगे. यात्रा या प्रशिक्षण में सफलता. आत्मविश्वास और व्यावहारिक सोच से बड़ा परिणाम संभव.

Career: नए अनुबंध या यात्रा से लाभ.

Finance: रुका धन मिलने के योग.

Love: पार्टनर का सहयोग.

Health: पाचन समस्या.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 7:30–8:45

मकर राशि (Capricorn)

कर्मफल मिलने का समय है. आपकी मेहनत आज पहचान दिलाएगी. शनि और बुध का मेल स्थिरता लाएगा. परिवार में प्रसन्नता रहेगी.

Career: प्रमोशन और मान-सम्मान के संकेत.

Finance: स्थिर आय.

Love: पुराने मतभेद दूर होंगे.

Health: थकान या जोड़ों में दर्द.

उपाय: काली उड़द का दान करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:30–6:00

कुंभ राशि (Aquarius)

रचनात्मकता आज चरम पर है. नए विचारों से कार्य में प्रगति होगी. दूसरों की मदद करेंगे तो आत्मसंतोष बढ़ेगा.

Career: टीमवर्क और नवाचार से लाभ.

Finance: खर्च घटेगा, बचत बढ़ेगी.

Love: मित्र प्रेम में बदल सकता है.

Health: अनिद्रा से बचें.

उपाय: शनि देव को काला तिल अर्पित करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:30–3:45

मीन राशि (Pisces)

आपकी कल्पनाशक्ति और करुणा आज आपको विशेष बनाएगी. कला, संगीत और लेखन से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.

Career: सृजनात्मक कार्यों में सफलता.

Finance: स्थिर लाभ.

Love: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: जल-संतुलन बनाए रखें.

उपाय: विष्णु मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15–11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.