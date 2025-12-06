Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 6 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).



धनु (Sagittarius) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा आज आपके संबंधों और साझेदारी के भाव को सक्रिय करेगा. काम में किसी व्यक्ति के साथ संवाद बढ़ेगा और आपसी तालमेल सुधारने के अवसर बनेंगे. निर्णय लेने में संतुलन आवश्यक होगा, क्योंकि तेजी से बदलते विचार आपको उलझा सकते हैं. परिवार या साथी के साथ किसी मुद्दे पर खुली बातचीत का लाभ मिलेगा. छात्रों को समूह में पढ़ने या किसी मार्गदर्शक से सहायता लेने से फायदा होगा.

Career: सहयोग से काम आसान होगा.

Love: सीधेपन से संबंध सुधरेंगे.

Education: शिक्षक या मार्गदर्शक से लाभ.

Health: मानसिक थकान सम्भव.

Finance: आय ठीक रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.

उपाय: विष्णु मंत्र का स्मरण करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

आज मिथुन चंद्रमा आपके कार्य और दिनचर्या को सक्रिय करेगा. कई छोटे काम एक साथ पूरे करने पड़ सकते हैं. स्वास्थ्य और कार्य-गति के बीच संतुलन जरूरी होगा. किसी सहकर्मी के साथ सहयोग से काम जल्दी पूरे होंगे. दिन में अनियमित भोजन या तनाव से थकान हो सकती है. छात्रों को आज व्यवस्थित पढ़ाई से अच्छा परिणाम मिलेगा.

Career: कई काम एक साथ पूरे होंगे.

Love: साथी से सहयोग मिलेगा.

Education: समय प्रबंधन से लाभ.

Health: थकान और तनाव सम्भव.

Finance: छोटे खर्च बढ़ सकते हैं.

उपाय: शनि मंत्र का जाप करें.

Lucky Color: गहरा नीला

Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा आज आपके रचनात्मक और भावनात्मक पक्ष को सक्रिय करेगा. मन किसी पुराने प्रोजेक्ट, कला, लेखन या नए विचार की ओर खिंच सकता है. काम में आप अपनी पहचान छोड़ने वाले निर्णय ले सकते हैं. प्रेम संबंधों में खुलापन और सहजता लाभ देगी. छात्रों के लिए यह दिन रचनात्मक अध्ययन और प्रस्तुति में प्रगति का है.

Career: रचनात्मक विचार मान्यता दिलाएंगे.

Love: सहज व्यवहार से निकटता बढ़ेगी.

Education: कला और प्रस्तुति में लाभ.

Health: मन हल्का रखें.

Finance: लाभ के छोटे अवसर मिलेंगे.

उपाय: इष्ट देव को धूप अर्पित करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 4

मीन (Pisces) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

आज का मिथुन चंद्रमा घर-परिवार और मन की गहराई को सक्रिय करेगा. किसी पारिवारिक विषय पर ध्यान देना पड़ सकता है. काम में गति थोड़ी कम रहेगी, पर सोच स्पष्ट बनेगी. किसी पुराने काम को पूरा करने या घर की व्यवस्था में बदलाव करने का मन बनेगा. रिश्तों में भावनात्मक प्रतिक्रिया कम रखना बेहतर होगा. छात्रों के लिए यह दिन स्मरण शक्ति और दोहराव पर केंद्रित अध्ययन के लिए अच्छा है.

Career: शांति से काम पूरा करें.

Love: भावनाओं में उतावलापन न करें.

Education: दोहराव से याददाश्त बढ़ेगी.

Health: पेट और नींद पर ध्यान दें.

Finance: खर्च सामान्य रहेगा.

उपाय: जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का नारंगी

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.