हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले नुकसान के लिए तैयार रहें! पढ़ें 6 दिसंबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले नुकसान के लिए तैयार रहें! पढ़ें 6 दिसंबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 6 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Dec 2025 06:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 6 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा आज आपके संबंधों और साझेदारी के भाव को सक्रिय करेगा. काम में किसी व्यक्ति के साथ संवाद बढ़ेगा और आपसी तालमेल सुधारने के अवसर बनेंगे. निर्णय लेने में संतुलन आवश्यक होगा, क्योंकि तेजी से बदलते विचार आपको उलझा सकते हैं. परिवार या साथी के साथ किसी मुद्दे पर खुली बातचीत का लाभ मिलेगा. छात्रों को समूह में पढ़ने या किसी मार्गदर्शक से सहायता लेने से फायदा होगा.

Career: सहयोग से काम आसान होगा.
Love: सीधेपन से संबंध सुधरेंगे.
Education: शिक्षक या मार्गदर्शक से लाभ.
Health: मानसिक थकान सम्भव.
Finance: आय ठीक रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.
उपाय: विष्णु मंत्र का स्मरण करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

आज मिथुन चंद्रमा आपके कार्य और दिनचर्या को सक्रिय करेगा. कई छोटे काम एक साथ पूरे करने पड़ सकते हैं. स्वास्थ्य और कार्य-गति के बीच संतुलन जरूरी होगा. किसी सहकर्मी के साथ सहयोग से काम जल्दी पूरे होंगे. दिन में अनियमित भोजन या तनाव से थकान हो सकती है. छात्रों को आज व्यवस्थित पढ़ाई से अच्छा परिणाम मिलेगा.

Career: कई काम एक साथ पूरे होंगे.
Love: साथी से सहयोग मिलेगा.
Education: समय प्रबंधन से लाभ.
Health: थकान और तनाव सम्भव.
Finance: छोटे खर्च बढ़ सकते हैं.
उपाय: शनि मंत्र का जाप करें.
Lucky Color: गहरा नीला
Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा आज आपके रचनात्मक और भावनात्मक पक्ष को सक्रिय करेगा. मन किसी पुराने प्रोजेक्ट, कला, लेखन या नए विचार की ओर खिंच सकता है. काम में आप अपनी पहचान छोड़ने वाले निर्णय ले सकते हैं. प्रेम संबंधों में खुलापन और सहजता लाभ देगी. छात्रों के लिए यह दिन रचनात्मक अध्ययन और प्रस्तुति में प्रगति का है.

Career: रचनात्मक विचार मान्यता दिलाएंगे.
Love: सहज व्यवहार से निकटता बढ़ेगी.
Education: कला और प्रस्तुति में लाभ.
Health: मन हल्का रखें.
Finance: लाभ के छोटे अवसर मिलेंगे.
उपाय: इष्ट देव को धूप अर्पित करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 4

मीन (Pisces) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

आज का मिथुन चंद्रमा घर-परिवार और मन की गहराई को सक्रिय करेगा. किसी पारिवारिक विषय पर ध्यान देना पड़ सकता है. काम में गति थोड़ी कम रहेगी, पर सोच स्पष्ट बनेगी. किसी पुराने काम को पूरा करने या घर की व्यवस्था में बदलाव करने का मन बनेगा. रिश्तों में भावनात्मक प्रतिक्रिया कम रखना बेहतर होगा. छात्रों के लिए यह दिन स्मरण शक्ति और दोहराव पर केंद्रित अध्ययन के लिए अच्छा है.

Career: शांति से काम पूरा करें.
Love: भावनाओं में उतावलापन न करें.
Education: दोहराव से याददाश्त बढ़ेगी.
Health: पेट और नींद पर ध्यान दें.
Finance: खर्च सामान्य रहेगा.
उपाय: जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का नारंगी
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Dec 2025 06:17 AM (IST)
