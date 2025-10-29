हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 29 अक्टूबर 2025, मेष, तुला, मकर वाले न करें ये काम, राशिफल के साथ जानें लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 29 अक्टूबर 2025, मेष, तुला, मकर वाले न करें ये काम, राशिफल के साथ जानें लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal: आज मकर में चंद्र का गोचर कर्म, भाग्य और निर्णयों पर कैसा असर डालेगा? जानें 29 अक्टूबर 2025 का राशिफल, उपाय लकी कलर और लकी नंबर के साथ.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 29 Oct 2025 08:09 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: आज का राशिफल, 29 अक्टूबर 2025, बुधवार. चंद्रमा मकर राशि में रहेगा. आज का दिन कर्म, ज़िम्मेदारी और आत्म-नियंत्रण का है. मेष, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले भावनाओं की जगह व्यवहारिकता और अनुशासन को प्राथमिकता दें. सभी 12 राशियों का जानते हैं आज का राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope, 29 October 2025)

मकर राशि का चंद्रमा आज 29 अक्टूबर 2025 को आपकी दशम दृष्टि को सक्रिय कर रहा है, यानी कार्य, लक्ष्य और प्रतिष्ठा का समय. आपकी मेहनत अब दिखाई देगी और वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है. आज नेतृत्व और अनुशासन दोनों ही आपकी सफलता का आधार होंगे.

Career/Finance: करियर में ठोस निर्णय लें, प्रमोशन के योग.
Love: साथी आपकी व्यस्तता को समझेगा, संवाद बनाए रखें.
Health: घुटनों या पीठ में हल्की तकलीफ.
उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं और ॐ ह्रीं सूर्याय नमः का जाप करें..
Lucky Color: लाल. Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 9:00 - 10:45

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope, 29 October 2025)

आज का दिन आपको दृष्टिकोण में परिवर्तन की प्रेरणा देगा. विदेश, उच्च शिक्षा या किसी यात्रा का योग बनेगा. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा.

Career/Finance: दूरस्थ कार्य या नया प्रोजेक्ट शुभ.
Love: दूर के रिश्तों में नज़दीकी बढ़ेगी.
Health: सिरदर्द या नींद की कमी से सावधान.
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं.
Lucky Color: सफेद. Lucky Number: 6
शुभ समय: दोपहर 12:30 - 2:00

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope, 29 October 2025)

मकर राशि का चंद्रमा आठवें भाव में है,गहराई और परिवर्तन का समय. आज आत्ममंथन करें; रहस्यमय विषयों या रिसर्च में सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.

Career/Finance: जोखिमपूर्ण निवेश टालें.
Love: पुराने संबंधों में स्पष्टता आएगी.
Health: पाचन तंत्र का ध्यान रखें.
उपाय: मंदिर में काली उड़द और तिल का दान करें.
Lucky Color: हरा. Lucky Number: 5
शुभ समय: सुबह 10:00 - 11:30

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope, 29 October 2025)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर 2025 को सप्तम भाव में है, संबंधों और साझेदारी का भाव. नए अनुबंध, रिश्ते या व्यापारिक साझेदारी में सफलता के संकेत हैं. संबंधों में परस्पर विश्वास से कार्य सिद्ध होंगे.

Career/Finance: नई डील या पार्टनरशिप फायदेमंद.
Love: जीवनसाथी का साथ भाग्यवृद्धि देगा.
Health: थकान और तनाव से बचें.
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और चावल अर्पित करें.
Lucky Color: मोती-सफेद. Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 5:45 - 7:00

सिंह राशिफल (Leo Horoscope, 29 October 2025)

मकर राशि का चंद्रमा आज 29 अक्टूबर 2025 को आपकी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाएगा. अनुशासन से कार्य पूरे होंगे और परिश्रम का फल मिलेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट में सुधार संभव है.

Career/Finance: कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी.
Love: साथी के प्रति व्यवहार संयमित रखें.
Health: पेट और नींद से जुड़ी परेशानी.
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और दीपक जलाएं.
Lucky Color: सुनहरा. Lucky Number: 3
शुभ समय: सुबह 8:15 - 9:45

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope, 29 October 2025)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर 2025 को पंचम भाव में है,बुद्धि, रचनात्मकता और प्रेम का घर. संतान से सुख मिलेगा और कला, लेखन या शिक्षण कार्यों में प्रगति होगी. मन उत्साहित रहेगा, बस निर्णय सोचकर लें.

Career/Finance: निवेश से लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि.
Love: पुराने रिश्ते में नया जीवन.
Health: मानसिक सुकून रहेगा.
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प और मिश्री अर्पित करें.
Lucky Color: बैंगनी. Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 1:30 - 3:00

तुला राशिफल (Libra Horoscope, 29 October 2025)

आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में है,परिवार, घर और शांति का प्रतीक. गृह-संबंधी कार्यों में सुधार या नवीनीकरण का विचार बनेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखकर निर्णय लें.

Career/Finance: प्रॉपर्टी, बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में लाभ.
Love: परिवारिक सहयोग से रिश्ते में मिठास.
Health: पीठ या कंधे में दर्द.
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
Lucky Color: गुलाबी. Lucky Number: 3
शुभ समय: सुबह 10:45 - 12:15

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope, 29 October 2025)

मकर राशि का चंद्रमा आज 29 अक्टूबर 2025 को तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है,संवाद और प्रयास के योग. नई मीटिंग, यात्रा या प्रस्तुति में सफलता मिलेगी. शब्द आज आपकी ताकत हैं.

Career/Finance: कम्युनिकेशन और मीडिया वालों के लिए दिन शुभ.
Love: रोमांस में सहजता और आत्मीयता.
Health: गले और गर्दन का ध्यान रखें.
उपाय: तांबे का सिक्का बहते जल में प्रवाहित करें.
Lucky Color: गहरा लाल. Lucky Number: 9
शुभ समय: शाम 6:00 - 7:30

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope, 29 October 2025)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर 2025 को द्वितीय भाव में है,वाणी, धन और परिवार का भाव. शब्दों में जादू रहेगा, जिससे सब प्रभावित होंगे. परिवारिक सहयोग और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी.

Career/Finance: आर्थिक मामलों में सुधार और आयवृद्धि.
Love: जीवनसाथी से सहयोग.
Health: गले और खानपान पर ध्यान दें.
उपाय: विष्णु मंदिर में घी का दीपक जलाएं.
Lucky Color: पीला. Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 9:15 - 10:45

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope, 29 October 2025)

29 अक्टूबर 2025 यानी आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, आत्मविश्वास और कर्मशीलता चरम पर रहेगी. आपका निर्णय सटीक रहेगा, बस आवेग से बचें. नई योजना या शुरुआत के लिए उत्तम समय.

Career/Finance: प्रमोशन और मान-सम्मान के योग.
Love: साथी आपकी बात समझेगा, बस अहंकार न आने दें.
Health: रक्तचाप या थकान से बचें.
उपाय: शिवलिंग पर दूध और शहद चढ़ाएं.
Lucky Color: ग्रे. Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:30 - 6:15

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope, 29 October 2025)

मकर राशि का चंद्रमा आज 29 अक्टूबर 2025 को द्वादश भाव में है, आत्मचिंतन और विश्राम का दिन. काम से ब्रेक लेकर मन की शांति पर ध्यान दें. पुराने कामों की समीक्षा उपयोगी साबित होगी.

Career/Finance: अंतरराष्ट्रीय कार्य या दूरस्थ संपर्क फायदेमंद.
Love: मानसिक दूरी कम होगी.
Health: नींद और तनाव संतुलित रखें.
उपाय: हनुमान मंदिर में लाल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: टील. Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:00 - 3:30

मीन राशिफल (Pisces Horoscope, 29 October 2025)

आज बुधवार के दिन चंद्रमा एकादश भाव में है, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का दिन. आपका परिश्रम अब परिणाम देगा, नए अवसर बनेंगे. दोस्तों और वरिष्ठों से सहयोग प्राप्त होगा.

Career/Finance: प्रोजेक्ट्स में सफलता, आय में वृद्धि.
Love: मित्रता प्रेम में बदलेगी.
Health: सामान्य, पर आंखों का ध्यान रखें.
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
Lucky Color: हल्का नीला. Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:30 - 12:00

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 29 Oct 2025 05:19 AM (IST)
Frequently Asked Questions

आज, 29 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

आज, 29 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा मकर राशि में रहेगा।

आज का दिन किन राशियों के लिए कर्म, ज़िम्मेदारी और आत्म-नियंत्रण का है?

मेष, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज के दिन कर्म, ज़िम्मेदारी और आत्म-नियंत्रण को प्राथमिकता दें।

मेष राशि के लिए आज करियर और वित्त के क्षेत्र में क्या खास है?

मेष राशि के लिए आज करियर में ठोस निर्णय लेने का समय है, जिससे प्रमोशन के योग बन सकते हैं।

वृषभ राशि के लिए आज कौन सा उपाय बताया गया है?

वृषभ राशि वालों के लिए आज पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाने का उपाय बताया गया है।

सिंह राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सिंह राशि के जातकों को आज पेट और नींद से जुड़ी परेशानी का ध्यान रखना चाहिए।

