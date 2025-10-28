Malavya Rajyog 2025: 2 नवंबर को बनेगा मालव्य राजयोग, इन राशियों का चमकाएगा भाग्य

Malavya Rajyog 2025: नवंबर 2025 का महीना शुरू होने वाला है. नवंबर की शुरुआत में ही शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं. फिलहाल शुक्र कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और रविवार 2 नवंबर 2025 को कन्या राशि की यात्रा को विराम देते हुए तुला में प्रवेश कर जाएंगे.

तुला राशि में शुक्र का गोचर कई राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. इसका कारण यह है कि, शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं. साथ ही शुक्र को भोग, विलास, सुख, संपदा, प्रेम, रोमांस, विवाह आदि का कारक भी माना गया है.

शुक्र गोचर नवंबर 2025 (Shukra Gochar 2025)

तुलसी विवाह (Tulsi Vivah) के दिन 2 नवंबर 2025 रविवार, को दोपहर 01.21 पर तुला राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे. शुक्र के स्वराशि तुला में आने से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ और शक्तिशाली योग माना जाता है. यह योग कई राशियों की किस्मत भी चमकाने वाला है. इन राशियों को करियर, कारोबार में तो लाभ होगा ही, साथ ही पर्सनल लाइफ में भी प्यार बढ़ेगा.

मालव्य राजयोग इन राशियों के लिए शुभ (Malavya Rajyog 2025)

वृषभ राशि (Taurus)- मालव्य योग वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी फलदायी साबित होगा. इस समय आपके कार्यों में तेजी आएगी और सफलता प्राप्त होगी. आपके सभी रुके या अटके काम भी इस समय गति पकड़ेंगे. 2 नवंबर के बाद से वृषभ राशि वालों की परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी.

तुला राशि (Libra)- शुक्र गोचर के बाद बनने वाला मालव्य राजयोग तुला राश वाले जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है. क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि के लग्न यानी पहले भाव में बनेगा. इससे आपके वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ेगा. प्रेमी जोड़े के रिश्ते में मजबूती आएगी.

धनु राशि (Sagittarius)- धनु राशि वाले जातकों को भी मालव्य राजयोग का लाभ मिलने वाला है. यह योग आपके आय में वृद्धि करेगा, निवेश का लाभ होगा और अटके धन भी प्राप्त हो सकते हैं. कुल मिलाकर मालव्य राजयोग धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा.