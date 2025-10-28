Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास, ज्ञान और विस्तार का प्रकाश फैला रहा है. आज का दिन नई शुरुआत, विश्वास और सफलता का संदेश दे रहा है. सभी राशियों का जानें आज का राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope, 28 October 2025)

धनु चंद्रमा आपकी नवम दृष्टि को प्रज्वलित कर रहा है ,यानी धर्म, दर्शन और भाग्य आज सक्रिय रहेंगे. कर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए यह दिन आत्मबल और प्रेरणा देने वाला होगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु की सलाह जीवनदिशा तय कर सकती है.

Career/Finance: लंबी योजना या शिक्षा से जुड़ा कार्य सफल होगा.

Love: प्रेम और कर्तव्य में संतुलन आएगा.

Health: सिर में हल्का दबाव या नींद में कमी संभव.

उपाय: पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर “ॐ ब्रह्म नमः” जपें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

शुभ समय: सुबह 8:00 – 9:30

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके आठवें भाव में है, जो रहस्यों और परिवर्तन का संकेतक है. आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा जागेगी ,आत्ममंथन करें, पर आवेग में निर्णय न लें. गुरु की दृष्टि शुभता दे रही है, इसलिए हर परिवर्तन दीर्घकालिक लाभ देगा.

Career/Finance: निवेश से पूर्व विशेषज्ञ सलाह लें.

Love: पुराने संबंधों में नया मोड़ संभव.

Health: थकान या पाचन-दोष से सावधान.

उपाय: मंदिर में नारियल और लाल वस्त्र दान करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: दोपहर 12:15 – 1:45

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में है ,साझेदारी और संबंधों का घर. धनु का यह चंद्रमा आपके जीवन में नए सहयोग या अनुबंध की भूमिका तय करेगा. यदि कोई संबंध या प्रोजेक्ट अस्थिर चल रहा था, तो आज उससे जुड़ी स्पष्टता आएगी.

Career/Finance: भागीदारी वाले कार्यों में सफलता मिलेगी.

Love: दिल से कही बात आज आत्मीयता बढ़ाएगी.

Health: गले और त्वचा की हल्की समस्या.

उपाय: तुलसी को जल दें और सफेद पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

शुभ समय: सुबह 10:00 – 11:45

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके षष्ठ भाव में है ,यानी कर्म और स्वास्थ्य के घर में. यह स्थिति अनुशासन और आत्मसंयम का संकेत देती है. यदि पिछले दिनों कार्य में अड़चनें थीं, तो अब गति लौटेगी, पर प्रयास निरंतर रखना होगा.

Career/Finance: प्रतियोगिता में जीत या वरिष्ठों से प्रशंसा संभव.

Love: साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता.

Health: पित्त-संबंधी समस्या या अनिद्रा.

उपाय: शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करें और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें.

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 6:00 – 7:30

सिंह राशिफल (Leo Horoscope, 28 October 2025)

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में है ,बुद्धि, रचनात्मकता और संतान का सूचक. आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. जिन कार्यों में प्रेरणा या प्रस्तुति की आवश्यकता है, वहां सफलता मिलेगी. संतान से सुख या गर्व का अनुभव संभव है.

Career/Finance: रचनात्मक या शिक्षण कार्य से लाभ.

Love: भावनाओं में मिठास, कोई पुराना रिश्ता पुनर्जीवित हो सकता है.

Health: आँखों और हृदय पर ध्यान रखें.

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और हनुमान मंदिर में दीपक जलाएँ.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:30 – 10:00

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope, 28 October 2025)

धनु चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में है, घर, शांति और मानसिक संतुलन पर केंद्रित. आप भावनात्मक रूप से स्थिर रहेंगे, पर गृह-सज्जा या पारिवारिक संवाद में सुधार की जरूरत है. पुराने विवाद सुलझाने का यह उपयुक्त समय है.

Career/Finance: कार्यस्थल में स्थिरता; प्रॉपर्टी निवेश शुभ.

Love: परिवारिक सहयोग बढ़ेगा.

Health: मानसिक थकान से बचें, नींद पूरी लें.

उपाय: माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 1:15 – 2:45

तुला राशिफल (Libra Horoscope, 28 October 2025)

आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में है ,साहस, संचार और प्रयास का सूचक. आपकी योजना और प्रस्तुति शक्ति बढ़ेगी. किसी यात्रा या मीटिंग में सफलता मिल सकती है. भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे.

Career/Finance: बिक्री, मीडिया, और कम्युनिकेशन क्षेत्र वालों के लिए शुभ समय.

Love: प्रेम में स्पष्टता और आकर्षण बढ़ेगा.

Health: गले और कंधे का ध्यान रखें.

उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” जपें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:30 – 8:00

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है ,वाणी, धन और परिवार से संबंधित भाव. आज आपके शब्दों में चुंबकत्व रहेगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे. वाणी का उपयोग सोच-समझकर करें, क्योंकि आपका कहा हुआ निर्णायक साबित हो सकता है.

Career/Finance: वित्तीय मामलों में सुधार, नई आमदनी के संकेत.

Love: परिवारिक सहयोग और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.

Health: गले और भोजन की दिनचर्या का ध्यान रखें.

उपाय: शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:00 – 4:30

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास, उत्साह और ऊर्जा चरम पर रहेगी. धर्म, यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. जीवन में कुछ नया आरंभ करने की प्रेरणा जागेगी. गुरु की कृपा आज मनोबल को स्थिर रखेगी.

Career/Finance: नए अवसर खुलेंगे, पर जल्दबाज़ी न करें.

Love: भावनाओं में स्पष्टता बढ़ेगी; अविवाहितों के लिए शुभ संकेत.

Health: पाचन और कमर पर ध्यान दें.

उपाय: शिवलिंग पर जल और केसर अर्पित करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 9:00 – 10:30

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके द्वादश भाव में है, जो अंतर्ज्ञान और विश्राम से जुड़ा है. आज कुछ समय आत्मचिंतन और योजनाओं के मूल्यांकन में बिताएँ.

विदेश या दूरस्थ कार्यों से लाभ संभव.

Career/Finance: आर्थिक योजना पर काम करें; खर्च सीमित रखें.

Love: पुराने संबंधों में सुधार की संभावना.

Health: थकान या नींद में कमी.

उपाय: शिव आरती करें और काले तिल का दान करें.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:15 – 6:00

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में है ,लक्ष्य और लाभ का घर. आपका परिश्रम अब फल देने लगेगा. दोस्तों और सामाजिक मंडली से लाभ संभव है.

Career/Finance: व्यापार या प्रोजेक्ट में लाभ, निवेश से फायदा.

Love: मित्रता प्रेम में बदल सकती है.

Health: सामान्य दिन, पर जल अधिक पिएँ.

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाकर तांबे का सिक्का दान करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:15 – 3:45

मीन राशिफल (Pisces Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आपके दशम भाव में है ,कर्म, प्रतिष्ठा और लक्ष्य से जुड़ा भाव. आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वरिष्ठ आपके निर्णयों की सराहना करेंगे, और अधीनस्थ सहयोगी रहेंगे.

Career/Finance: प्रोमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

Love: जीवनसाथी से मानसिक सहयोग.

Health: सर्दी-जुकाम से सावधानी.

उपाय: शिव मंदिर में दीपक जलाकर जलाभिषेक करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15 – 11:45

