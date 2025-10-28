हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 28 अक्टूबर 2025, धनु राशि में चंद्रमा लाएगा आत्मविश्वास और धन का वरदान

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 28 अक्टूबर 2025, धनु राशि में चंद्रमा लाएगा आत्मविश्वास और धन का वरदान

Aaj Ka Rashifal: 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार का राशिफल. धनु चंद्रमा और गुरु की दृष्टि से आज विश्वास, ज्ञान और प्रगति का संगम बनेगा. जानें किन राशियों को मिलेगा शुभ समाचार और सफलता का अवसर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 28 Oct 2025 05:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास, ज्ञान और विस्तार का प्रकाश फैला रहा है. आज का दिन नई शुरुआत, विश्वास और सफलता का संदेश दे रहा है. सभी राशियों का जानें आज का राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope, 28 October 2025)

धनु चंद्रमा आपकी नवम दृष्टि को प्रज्वलित कर रहा है ,यानी धर्म, दर्शन और भाग्य आज सक्रिय रहेंगे. कर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए यह दिन आत्मबल और प्रेरणा देने वाला होगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु की सलाह जीवनदिशा तय कर सकती है.
Career/Finance: लंबी योजना या शिक्षा से जुड़ा कार्य सफल होगा.
Love: प्रेम और कर्तव्य में संतुलन आएगा.
Health: सिर में हल्का दबाव या नींद में कमी संभव.
उपाय: पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर “ॐ ब्रह्म नमः” जपें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
शुभ समय: सुबह 8:00 – 9:30

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके आठवें भाव में है, जो रहस्यों और परिवर्तन का संकेतक है. आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा जागेगी ,आत्ममंथन करें, पर आवेग में निर्णय न लें. गुरु की दृष्टि शुभता दे रही है, इसलिए हर परिवर्तन दीर्घकालिक लाभ देगा.
Career/Finance: निवेश से पूर्व विशेषज्ञ सलाह लें.
Love: पुराने संबंधों में नया मोड़ संभव.
Health: थकान या पाचन-दोष से सावधान.
उपाय: मंदिर में नारियल और लाल वस्त्र दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6
शुभ समय: दोपहर 12:15 – 1:45

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में है ,साझेदारी और संबंधों का घर. धनु का यह चंद्रमा आपके जीवन में नए सहयोग या अनुबंध की भूमिका तय करेगा. यदि कोई संबंध या प्रोजेक्ट अस्थिर चल रहा था, तो आज उससे जुड़ी स्पष्टता आएगी.
Career/Finance: भागीदारी वाले कार्यों में सफलता मिलेगी.
Love: दिल से कही बात आज आत्मीयता बढ़ाएगी.
Health: गले और त्वचा की हल्की समस्या.
उपाय: तुलसी को जल दें और सफेद पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
शुभ समय: सुबह 10:00 – 11:45

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके षष्ठ भाव में है ,यानी कर्म और स्वास्थ्य के घर में. यह स्थिति अनुशासन और आत्मसंयम का संकेत देती है. यदि पिछले दिनों कार्य में अड़चनें थीं, तो अब गति लौटेगी, पर प्रयास निरंतर रखना होगा.
Career/Finance: प्रतियोगिता में जीत या वरिष्ठों से प्रशंसा संभव.
Love: साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता.
Health: पित्त-संबंधी समस्या या अनिद्रा.
उपाय: शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करें और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें.
Lucky Color: सिल्वर
Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 6:00 – 7:30

सिंह राशिफल (Leo Horoscope, 28 October 2025)

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में है ,बुद्धि, रचनात्मकता और संतान का सूचक. आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. जिन कार्यों में प्रेरणा या प्रस्तुति की आवश्यकता है, वहां सफलता मिलेगी. संतान से सुख या गर्व का अनुभव संभव है.
Career/Finance: रचनात्मक या शिक्षण कार्य से लाभ.
Love: भावनाओं में मिठास, कोई पुराना रिश्ता पुनर्जीवित हो सकता है.
Health: आँखों और हृदय पर ध्यान रखें.
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और हनुमान मंदिर में दीपक जलाएँ.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 8:30 – 10:00

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope, 28 October 2025)

धनु चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में है, घर, शांति और मानसिक संतुलन पर केंद्रित. आप भावनात्मक रूप से स्थिर रहेंगे, पर गृह-सज्जा या पारिवारिक संवाद में सुधार की जरूरत है. पुराने विवाद सुलझाने का यह उपयुक्त समय है.
Career/Finance: कार्यस्थल में स्थिरता; प्रॉपर्टी निवेश शुभ.
Love: परिवारिक सहयोग बढ़ेगा.
Health: मानसिक थकान से बचें, नींद पूरी लें.
उपाय: माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 1:15 – 2:45

तुला राशिफल (Libra Horoscope, 28 October 2025)

आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में है ,साहस, संचार और प्रयास का सूचक. आपकी योजना और प्रस्तुति शक्ति बढ़ेगी. किसी यात्रा या मीटिंग में सफलता मिल सकती है. भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे.
Career/Finance: बिक्री, मीडिया, और कम्युनिकेशन क्षेत्र वालों के लिए शुभ समय.
Love: प्रेम में स्पष्टता और आकर्षण बढ़ेगा.
Health: गले और कंधे का ध्यान रखें.
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” जपें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:30 – 8:00

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है ,वाणी, धन और परिवार से संबंधित भाव. आज आपके शब्दों में चुंबकत्व रहेगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे. वाणी का उपयोग सोच-समझकर करें, क्योंकि आपका कहा हुआ निर्णायक साबित हो सकता है.
Career/Finance: वित्तीय मामलों में सुधार, नई आमदनी के संकेत.
Love: परिवारिक सहयोग और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.
Health: गले और भोजन की दिनचर्या का ध्यान रखें.
उपाय: शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:00 – 4:30

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास, उत्साह और ऊर्जा चरम पर रहेगी. धर्म, यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. जीवन में कुछ नया आरंभ करने की प्रेरणा जागेगी. गुरु की कृपा आज मनोबल को स्थिर रखेगी.
Career/Finance: नए अवसर खुलेंगे, पर जल्दबाज़ी न करें.
Love: भावनाओं में स्पष्टता बढ़ेगी; अविवाहितों के लिए शुभ संकेत.
Health: पाचन और कमर पर ध्यान दें.
उपाय: शिवलिंग पर जल और केसर अर्पित करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 9:00 – 10:30

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके द्वादश भाव में है, जो अंतर्ज्ञान और विश्राम से जुड़ा है. आज कुछ समय आत्मचिंतन और योजनाओं के मूल्यांकन में बिताएँ.
विदेश या दूरस्थ कार्यों से लाभ संभव.
Career/Finance: आर्थिक योजना पर काम करें; खर्च सीमित रखें.
Love: पुराने संबंधों में सुधार की संभावना.
Health: थकान या नींद में कमी.
उपाय: शिव आरती करें और काले तिल का दान करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:15 – 6:00

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में है ,लक्ष्य और लाभ का घर. आपका परिश्रम अब फल देने लगेगा. दोस्तों और सामाजिक मंडली से लाभ संभव है.
Career/Finance: व्यापार या प्रोजेक्ट में लाभ, निवेश से फायदा.
Love: मित्रता प्रेम में बदल सकती है.
Health: सामान्य दिन, पर जल अधिक पिएँ.
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाकर तांबे का सिक्का दान करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:15 – 3:45

मीन राशिफल (Pisces Horoscope, 28 October 2025)

चंद्रमा आपके दशम भाव में है ,कर्म, प्रतिष्ठा और लक्ष्य से जुड़ा भाव. आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वरिष्ठ आपके निर्णयों की सराहना करेंगे, और अधीनस्थ सहयोगी रहेंगे.
Career/Finance: प्रोमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
Love: जीवनसाथी से मानसिक सहयोग.
Health: सर्दी-जुकाम से सावधानी.
उपाय: शिव मंदिर में दीपक जलाकर जलाभिषेक करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:15 – 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 28 Oct 2025 05:33 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन साझेदारी में कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में सफलता दिलाएगा. दिल से कही बात आज आत्मीयता बढ़ाएगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ट्रेंडिंग
सालों बाद खुले डैम के गेट, पानी ने मचाई तबाही! इसी बीच प्रकृति ने दिखाए अपने सात रंग- वीडियो वायरल
सालों बाद खुले डैम के गेट, पानी ने मचाई तबाही! इसी बीच प्रकृति ने दिखाए अपने सात रंग- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget