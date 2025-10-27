हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकरुंगली माला आखिर सोशल मीडिया पर क्यों छाई है? खरीदने से पहले जान लें इसकी सच्चाई

करुंगली माला आखिर सोशल मीडिया पर क्यों छाई है? खरीदने से पहले जान लें इसकी सच्चाई

Karungali Mala Benefits: इंस्टाग्राम-रील्स या यूट्यूब शॉर्ट हर जगह करुंगली माला की चर्चा है. ये माला क्या वाकई में इतनी करामाती है. जानते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही इस माला के बारे में.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Karungali Mala: करुंगली माला, आबनूस की लकड़ी (Ceylon ebony) से बनाई जाती है. दक्षिण भारत और श्रीलंका में इस लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं. ये पेड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और पश्चिमी अफ्रीका जैसे अन्य देशों में भी करुंगली पेड़ पाए जाते हैं.

बीते कुछ समय से करुंगली माला सोशल मीडिया पर छाई हुई है. युवा वर्ग में इसका क्रेज काफी है. ये माला अब इंस्टाग्राम-रील्स से लेकर बॉलीवुड यहां तक की बड़े-बड़े एक्टर, बिजनेसमैन तक सबकी गर्दन में दिख रही है. लेकिन जिस तरह के दावे इस माला को लेकर किए जा रहे हैं वे कितने सही हैं? 

करुंगली माला (Karungali Mala) को लेकर तथाकथित जानकार दावा करते हैं कि ये माला नजर, ग्रह-दोष, और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है. लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सच में डिवाइन प्रोटेक्शन डिवाइस है या बस सोशल-मीडिया का नया Fashion Placebo?

करुंगली माला क्या है?

करुंगली यानी Ebony Wood (Diospyros ebenum) दक्षिण भारत की घनी, गहरी-काली पवित्र लकड़ी है. जिसका तमिल शब्द करुंग का अर्थ होता है काला, और अली का अर्थ होता है पेड़. इसी लकड़ी से 108 दाने वाली माला बनाई जाती है.

जिसे तमिल परंपरा में ध्यान, जप और रक्षा के लिए पहना जाता है. इसे लेकर एक Fun Fact ये भी है कि असली करुंगली लकड़ी इतनी घनी होती है कि पानी में डूब जाती है.

करुंगली माला का रहस्य

तमिल सिद्ध परंपरा में इसे ऊर्जा कवच माना गया है. कहा जाता है यह माला शनि और मंगल के अशुभ प्रभाव को शांत करती है. कुछ भक्त इसे मुरुगन (कार्तिकेय) से जुड़ा पवित्र प्रतीक मानते हैं, क्योंकि मुरुगन की Vel (भाला) को भी कभी-कभी करुंगली लकड़ी से तैयार किया जाता है.

कई योगी इसे ध्यान-साधना के समय धारण करते हैं, क्योंकि लकड़ी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मस्तिष्क को स्थिर करती है, ये एक विश्वास है. इसका वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं है.

वहीं इस माला को लेकर शास्त्रीय प्रमाण भी सीमित हैं. कोई पुराण या वेद सीधे इस माला का उल्लेख नहीं करता. इसका आधार मुख्य रूप ms लोकआस्था पर निर्मित है.

सोशल मीडिया पर करुंगली माला क्यों छाई हुई है?

सेलिब्रिटी इफेक्ट: साउथ इंडियन एक्टर्स और कई इन्फ्लुएंसर्स इसे पहनते दिखते हैं. लोगों को लगने लगा कि यह फैशन में आध्यात्मिकता का प्रतीक है. रील्स और यू-ट्यूब पर Why Celebrities are Obsessed with Karungali Mala! जैसे टाइटल्स ने इसे वायरल कर दिया है.

जिस कारण लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई पेज इसे शनि दोष निवारक और ऊर्जा-संतुलन का साधन बताकर बेच रहे हैं. जो लोग खुद को Spiritual but non-religious मानते हैं, उनके लिए यह परफेक्ट मिक्स बन गई है.

असली- नकली का खेल

एबनी लकड़ी दुर्लभ है और कई देशों में इसके व्यापार पर CITES रेगुलेशन है. इसलिए नकली करुंगली की भरमार है. असली लकड़ी भारी होती है, पानी में डूब जाती है, और इसमें धात्विक चमक होती है. नकली माला अक्सर रंगे हुए सागौन या एकेशिया से बनाई जाती है.

करुंगली माला की लोकप्रियता इस बात की गवाही है कि आज का युवा आध्यात्मिकता को नकार नहीं रहा है, वह उसे स्टाइलिश और फैशन के तौर में पहनना चाहता है.

विद्वानों की मानें तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस माला को पेश किया जा रहा है उससे प्रतीत होता है कि यह माला बस एक आभूषण नहीं है, यह आधुनिक समय का Faith Meets Fashion का सिंबल बन गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Tags :
Instagram Reels Social Media Astro Special Karungali Mala

Frequently Asked Questions

करुंगली माला क्या है?

करुंगली माला एबनी लकड़ी (Diospyros ebenum) से बनाई जाती है, जिसका अर्थ है काला पेड़। यह तमिलनाडु की एक पवित्र लकड़ी है जिसे 108 दानों वाली माला के रूप में तैयार किया जाता है।

करुंगली माला को लेकर क्या दावे किए जाते हैं?

तथाकथित जानकार दावा करते हैं कि यह माला नजर, ग्रह-दोष और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है। इसे तमिल सिद्ध परंपरा में ऊर्जा कवच माना जाता है।

क्या करुंगली माला का कोई वैज्ञानिक आधार है?

कुछ योगी इसे ध्यान के समय धारण करते हैं क्योंकि लकड़ी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मस्तिष्क को स्थिर करती है, यह एक विश्वास है। इसका स्पष्ट वैज्ञानिक आधार नहीं है।

सोशल मीडिया पर करुंगली माला इतनी लोकप्रिय क्यों है?

सेलिब्रिटी प्रभाव, इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पहनना और सोशल मीडिया पर इसे शनि दोष निवारक बताने के कारण यह लोकप्रिय हुई है। यह फैशन और आध्यात्मिकता का मिश्रण बन गई है।

असली और नकली करुंगली माला में क्या अंतर है?

असली एबनी लकड़ी भारी होती है और पानी में डूब जाती है, इसमें धात्विक चमक होती है। नकली माला अक्सर रंगे हुए सागौन या एकेशिया से बनाई जाती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
Bihar Rich Candidates: बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
किसान की बेरहमी से हत्या...पहले लाठी-डंडे से की पिटाई..फिर थार चढ़ाई! | ABP News
Lexus LM 350h Walkaround: The best luxury MPV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
Bihar Rich Candidates: बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
भोजपुरी सिनेमा
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
हेल्थ
Shreyas Iyer Rib Cage Injury: पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?
पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?
शिक्षा
अब गया रटने का जमाना! CBSE की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका
अब गया रटने का जमाना! CBSE की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका
यूटिलिटी
ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात
ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget