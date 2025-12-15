Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 15 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा की स्थिति आपके विचार, विश्वास और दिशा को लेकर सवाल खड़े कर सकती है. आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन में यह असमंजस रहेगा कि सही रास्ता कौन-सा है. आज जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बाद में बोझ बन सकते हैं. दिन आपको सिखाता है कि हर अवसर पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं.

आपकी सोच ऊंची रहेगी, लेकिन व्यावहारिक सीमाएं आपको रोक सकती हैं. आज संतुलन बनाकर चलना ही समझदारी होगी.

Career: कार्यक्षेत्र में योजना पर काम होगा, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे. धैर्य रखें.

Love: रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. संवाद की कमी भ्रम बढ़ा सकती है.

Education: पढ़ाई में विषय को समझने की क्षमता बढ़ेगी. गहराई से पढ़ना लाभ देगा.

Health: जांघों, कमर या थकान से जुड़ी समस्या हो सकती है. शरीर को आराम दें.

Finance: खर्च सोच-समझकर करें. आज जोखिम लेने का दिन नहीं है.

उपाय: गुरु मंत्र का जाप करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी, दबाव और आत्म-अनुशासन का है. चंद्रमा मन को गंभीर बनाएगा और आप अपने कर्तव्यों को लेकर ज्यादा सचेत रहेंगे. आप पर काम और अपेक्षाओं का बोझ रह सकता है, लेकिन यही समय आपको मजबूत भी बनाएगा.

आप भीतर से थके हुए महसूस कर सकते हैं, फिर भी रुकना नहीं चाहेंगे. आज यह समझना जरूरी है कि आराम भी सफलता का हिस्सा है.

Career: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत दिखेगी. वरिष्ठों की नजर आप पर रहेगी.

Love: रिश्तों में भावनाओं की कमी महसूस हो सकती है. व्यावहारिक रवैया हावी रहेगा.

Education: पढ़ाई में अनुशासन रहेगा. कठिन विषयों में प्रगति होगी.

Health: घुटनों, हड्डियों या थकान की शिकायत हो सकती है.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. बचत से जुड़ा निर्णय लाभ देगा.

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

Lucky Color: गहरा नीला

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा का प्रभाव आपके विचारों और भावनाओं में विरोधाभास पैदा कर सकता है. आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन किसी जिम्मेदारी या रिश्ते से बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं. यही खिंचाव आपको बेचैन कर सकता है.

आपकी सोच अलग होगी, लेकिन आज उसे सबके सामने रखना टकराव पैदा कर सकता है. आज सुनना ज्यादा और बोलना कम फायदेमंद रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई सोच पर चर्चा हो सकती है. विरोध भी मिल सकता है.

Love: रिश्तों में दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है. भावनाओं को समय दें.

Education: पढ़ाई में नए विचार आएंगे, लेकिन फोकस बनाए रखना जरूरी है.

Health: नसों, टखनों या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: अचानक खर्च सामने आ सकता है. बजट संभालकर चलें.

उपाय: शिव जी का अभिषेक करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 11

मीन राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक गहराई और आत्म-चिंतन का है. चंद्रमा आपको संवेदनशील बनाएगा और आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करेंगे. किसी की बात या व्यवहार आपको भीतर तक छू सकता है. आज सीमाएं तय करना जरूरी है.

आप कल्पनाओं में खो सकते हैं या बीती बातों को बार-बार सोच सकते हैं. आज खुद को वर्तमान में रखना आपकी सबसे बड़ी जरूरत है.

Career: काम में मन कम लगेगा, लेकिन रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.

Love: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सच्ची बात कहने का सही समय है.

Education: कला, लेखन या कल्पनाशील विषयों में मन लगेगा.

Health: पैरों, नींद या मानसिक थकान से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: खर्च भावनाओं के कारण बढ़ सकता है. नियंत्रण जरूरी है.

उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

