हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 15 दिसंबर 2025 मेष से कर्क तक बेचैनी, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 15 दिसंबर 2025 मेष से कर्क तक बेचैनी, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 15 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 15 Dec 2025 05:22 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 15 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा की स्थिति आपके लिए मानसिक दबाव और आंतरिक बेचैनी को बढ़ा सकती है. मन लगातार किसी न किसी बात को लेकर आशंकित रहेगा और आप भविष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं. आज का दिन यह सिखाता है कि हर समस्या का हल तुरंत नहीं होता. अगर आपने हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो तनाव बढ़ेगा. बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी ऊर्जा को सीमित कार्यों पर केंद्रित रखें.

भावनात्मक रूप से आज आप संवेदनशील रहेंगे, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका कठोर हो सकता है. यही वजह है कि लोग आपकी बात को गलत अर्थ में ले सकते हैं. आज शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

Career: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी पुराने काम की समीक्षा होगी और आपसे जवाब मांगा जा सकता है. आज बहस नहीं, स्पष्टता जरूरी है.
Love: रिश्तों में असंतोष भीतर ही भीतर पनप सकता है. साथी से अपेक्षा कम रखें और संवाद को सरल रखें.
Education: पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैनी रहेगी. निरंतर अभ्यास ही भरोसा देगा.
Health: मानसिक थकान, सिर भारी रहना या नींद की कमी हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें.
Finance: खर्च बढ़ सकता है. कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय आज टालना बेहतर रहेगा.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 1

वृषभ राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपके लिए व्यावहारिक सोच और भावनात्मक स्थिरता लेकर आ रहा है, लेकिन भीतर एक असमंजस बना रह सकता है. आप कुछ मामलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर मन अतीत की किसी बात को छोड़ नहीं पा रहा. यही द्वंद्व आपको धीमा कर सकता है. आज का दिन धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेगा.

आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में खुद को नजरअंदाज कर सकते हैं. याद रखें, हर किसी को खुश करना संभव नहीं. आज अपने फैसलों में मजबूती दिखाना जरूरी है.

Career: काम में स्थिरता रहेगी. वरिष्ठों का भरोसा बना रहेगा, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है.
Love: रिश्तों में सुरक्षा और अपनापन महसूस होगा. पुरानी गलतफहमी सुलझाने का अवसर है.
Education: पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी. आज किया गया अभ्यास आगे लाभ देगा.
Health: गले, गर्दन या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है. आराम और स्ट्रेचिंग जरूरी है.
Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. निवेश सोच-समझकर करें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं.

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए मानसिक गतिविधि और निर्णयों की उलझन लेकर आ सकता है. चंद्रमा की स्थिति मन को अस्थिर बनाएगी और एक साथ कई विचार आपको घेर सकते हैं. आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन फोकस की कमी के कारण काम अधूरा रह सकता है. आज प्राथमिकता तय करना सबसे जरूरी है.

बातचीत में तेज़ी रहेगी, लेकिन शब्दों का चयन गलत हो सकता है. इसलिए आज बोलने से ज्यादा सुनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में मल्टी-टास्किंग करनी पड़ सकती है. जल्दबाजी में गलती होने की संभावना है.
Love: रिश्तों में भ्रम की स्थिति बन सकती है. किसी तीसरे की बातों से प्रभावित न हों.
Education: पढ़ाई में विषय बदलने का मन करेगा, लेकिन निरंतरता ही सफलता दिलाएगी.
Health: मानसिक बेचैनी, गैस या पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है. भोजन हल्का रखें.
Finance: पैसों को लेकर असमंजस रहेगा. उधार या जल्दबाजी के सौदे से बचें.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से गहरा और संवेदनशील बना देगा. छोटी-छोटी बातें दिल पर लग सकती हैं और आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, भले ही आसपास लोग हों. आज अपने मन की स्थिति को समझना जरूरी है, न कि उसे दबाना.

आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन बदले में अपेक्षा भी रख सकते हैं. अगर अपेक्षाएं पूरी न हों, तो मन भारी हो सकता है. आज खुद को प्राथमिकता देना सीखना होगा.

Career: काम में मन कम लगेगा, लेकिन जिम्मेदारी निभानी होगी. आज भावनाओं को काम से अलग रखें.
Love: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. दिल की बात कहने का सही समय है.
Education: पढ़ाई में एकाग्रता आएगी, खासकर लिखित या रचनात्मक विषयों में.
Health: छाती, पेट या नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है. भावनात्मक तनाव कम करें.
Finance: खर्च भावनाओं के कारण बढ़ सकता है. बजट पर नियंत्रण रखें.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 15 Dec 2025 05:22 AM (IST)
