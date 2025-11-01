Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: आज शनिवार, 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी व्रत है. चार महीने की योगनिद्रा के बाद भगवान विष्णु आज पुनः जागृत होते हैं. जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है. यह शुभ योग जीवन में ठहराव तोड़कर नए आरंभ का द्वार खोलता है. चंद्रमा कुंभ में और सूर्य तुला में स्थित हैं यानी आज कर्म, भक्ति और संतुलन का दुर्लभ संगम बनेगा. जानते हैं आज का दैनिक राशिफल.

चंद्रमा लाभ भाव में है, इसलिए आज आपके पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना है. मित्रों या सहयोगियों से कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. डिजिटल, मीडिया या टेक सेक्टर से जुड़े लोगों को विशेष लाभ दिख रहा है. देवउठनी एकादशी के प्रभाव से आज के दिन शुभ कार्य आरंभ या लंबित काम पूरे करने के योग हैं. मानसिक रूप से ऊर्जा बनी रहेगी, पर व्यर्थ की चिंता न करें.

Career/Finance: टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ.

Love: साथी के साथ संवाद में खुलापन रखें.

Health: रक्तचाप और थकान पर ध्यान.

उपाय: तुलसी-दल अर्पित करें, दीपदान करें.

Lucky Color: लाल . Lucky Number: 9 . शुभ समय: प्रातः 9:00–10:30

वृषभ (Taurus)

मंगल की ऊर्जा आज आपके कर्मभाव को सशक्त करेगी. कार्यों में तेजी आएगी पर जल्दबाज़ी न करें. संपत्ति, ज़मीन या निवेश संबंधी निर्णय लाभदायक हो सकते हैं. देवउठनी एकादशी का पुण्यकाल स्थायी योजनाओं की शुरुआत के लिए शुभ है. वरिष्ठों से सम्मान और पारिवारिक सहयोग मिलेगा. आज किसी रिश्तेदार से सुखद समाचार मिल सकता है.

Career/Finance: रियल एस्टेट और दीर्घकालिक निवेश में लाभ.

Love: साथी का रवैया सहायक रहेगा.

Health: आंखों और जल-संतुलन पर ध्यान.

शिव-उपाय: बेलपत्र से अभिषेक, सफेद वस्तु दान.

Lucky Color: सफेद . Lucky Number: 6 . शुभ समय: दोपहर 12:00–13:30

मिथुन (Gemini)

आज भाग्य आपका साथ देगा. लंबी यात्रा, शिक्षा या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है. छात्रों और शिक्षकों के लिए यह दिन प्रेरणादायी रहेगा. देवउठनी एकादशी के प्रभाव से ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के योग बनेंगे. किसी विदेशी संपर्क से लाभ या कोई नई दिशा मिलने के संकेत हैं.

Career/Finance: उच्च अध्ययन, कंटेंट या विदेश संपर्क से प्रगति.

Love: दूरी के बावजूद रिश्ता मजबूत रहेगा.

Health: घुटनों या पीठ के दर्द से बचें.

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें.

Lucky Color: आसमानी . Lucky Number: 5 . शुभ समय: दोपहर 2:00–3:30

कर्क (Cancer)

आज का दिन आत्मसंयम और सावधानी की मांग करता है. अष्टम चंद्रमा मानसिक उतार-चढ़ाव दे सकता है, इसलिए भावनाओं को नियंत्रित रखें. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य ध्यान चाहता है. आर्थिक रूप से किसी निवेश या ऋण पर विचार कर सकते हैं, पर जल्दबाज़ी से बचें. देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण संभव है.

Career/Finance: टैक्स, बीमा या साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें.

Love: पुराने संबंधों को पुनः सहेजने का अवसर.

Health: पाचन और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें.

उपाय: मिश्री और चावल का दान करें.

Lucky Color: सफेद . Lucky Number: 2 . शुभ समय: 8:00–9:30

सिंह (Leo)

आज साझेदारी, विवाह और करार जैसे विषयों पर ध्यान रहेगा. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से आपका व्यवहार और निर्णय दूसरों पर असर डालेगा. किसी विवाद का समाधान मिल सकता है. व्यवसायिक लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट या साझेदारी के अवसर मिलेंगे. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आपके भीतर स्थिरता और करुणा लाएगा, जिससे निर्णय अधिक परिपक्व होंगे.

Career/Finance: क्लाइंट और सहयोगी से लाभ; अनुबंधों में सावधानी.

Love: संबंधों में पारदर्शिता और संवाद ज़रूरी.

Health: गले और हार्मोन संतुलन का ध्यान रखें.

उपाय: पीले पुष्प अर्पित करें, दीपदान करें.

Lucky Color: सुनहरा . Lucky Number: 1 . शुभ समय: 3:00–4:00

कन्या (Virgo)

आज कर्मभाव और स्वास्थ्य दोनों प्रमुख रहेंगे. कामकाज में अनुशासन व योजना बनाकर आगे बढ़ें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, पर आप संयम से जीतेंगे. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आत्मनियंत्रण और संतुलन सिखाएगा. आज मानसिक और शारीरिक शुद्धि दोनों का अवसर है. घर या ऑफिस में सफाई, व्यवस्था या पुनर्गठन करने से लाभ होगा.

Career/Finance: नई जिम्मेदारी मिलेगी, प्रबंधन की सराहना संभव.

Love: साथी का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

Health: पेट और स्किन की समस्या से बचें.

उपाय: तुलसी को गुड़-जल अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का हरा . Lucky Number: 7 . शुभ समय: 10:00–11:30

आज का दिन रचनात्मकता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. चंद्रमा पंचम भाव में है, जिससे आपके विचारों और प्रस्तुति में निखार आएगा. कला, मीडिया, लेखन या पब्लिक रिलेशन से जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिल सकती है. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आपको नई दिशा देगाजो कार्य रुके थे, वे अब गति पकड़ेंगे. सायं का समय ध्यान या संगीत के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

Career/Finance: मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड में सम्मान बढ़ेगा.

Love: प्रेम संबंधों में विश्वास और खुलापन.

Health: आँखों की थकान कम करें.

उपाय: पीले वस्त्र या पुष्प दान करें.

Lucky Color: नीला . Lucky Number: 3 . शुभ समय: 5:00–6:30

वृश्चिक (Scorpio)

घर-परिवार केंद्र में रहेगा. माता-पिता या वरिष्ठों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर की मरम्मत, इंटीरियर या भूमि संबंधी निर्णय लाभदायक रहेंगे. देवउठनी एकादशी का शुभ प्रभाव आपको स्थिरता और मानसिक संतुलन देगा. भावनाओं में बहने से बचें, संयम बनाए रखें.

Career/Finance: प्रॉपर्टी और गृह सज्जा से जुड़ा लाभ संभव.

Love: घरेलू वातावरण में स्नेह और सामंजस्य रहेगा.

Health: नींद और रक्तचाप संतुलित रखें.

शिव-उपाय: शंख से जल अर्पित कर पूजा करें.

Lucky Color: मरून . Lucky Number: 8 . शुभ समय: 6:00–7:30

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आज का दिन संवाद, यात्रा और मानसिक ऊर्जा का है. आपके विचार प्रभाव छोड़ेंगे. छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. देवउठनी एकादशी का पुण्य प्रभाव धर्म और कर्तव्य की दिशा में प्रेरणा देगा. यात्रा के दौरान सतर्क रहें.

Career/Finance: मीडिया, लेखन और शिक्षा क्षेत्र में प्रगति.

Love: मतभेद दूर होंगे, रिश्तों में सहजता आएगी.

Health: सिरदर्द या आंखों में तनाव से बचें.

उपाय: तुलसी के 11 पत्ते अर्पित करें.

Lucky Color: बैंगनी . Lucky Number: 4 . शुभ समय: 12:30–2:00

मकर (Capricorn)

आज धन और सम्मान दोनों के योग हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है. देवउठनी एकादशी के शुभ प्रभाव से अटके कार्यों में तेजी आएगी और कर्म के प्रति निष्ठा का भाव जागेगा. परिवार में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. आज अपनी योजनाओं को ठोस रूप देने का दिन है.

Career/Finance: प्रमोशन या आर्थिक उन्नति के संकेत.

Love: रिश्तों में भरोसा और स्थिरता बनी रहेगी.

Health: घुटनों और हड्डियों का ध्यान रखें.

उपाय: गुड़ और पीली दाल का दान करें.

Lucky Color: नेवी नीला . Lucky Number: 8 . शुभ समय: 11:00–12:30

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय-शक्ति दोनों बढ़ेंगे. आज का दिन योजना निर्माण, मीटिंग या नेतृत्व के लिए उपयुक्त है. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आपको मानसिक स्पष्टता और विष्णु कृपा प्रदान करेगा. यदि किसी कार्य में अड़चन थी, तो आज समाधान मिल सकता है.

Career/Finance: प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़ा लाभ, पदोन्नति के योग.

Love: साथी की भावनाओं को समझें और सम्मान दें.

Health: हाइड्रेशन और नींद पर ध्यान.

उपाय: ॐ विष्णवे नमः का 11 बार जप करें.

Lucky Color: फिरोज़ा . Lucky Number: 11 . शुभ समय: 4:00–5:30

मीन (Pisces)

आज का दिन आत्ममंथन और विश्राम के लिए उपयुक्त है. पुराने कार्यों की समीक्षा करें और आने वाले सप्ताह की योजना बनाएं. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आपके भीतर आध्यात्मिक शांति और मानसिक स्थिरता लाएगा. किसी जरूरतमंद की मदद करने से शुभ फल मिलेगा.

Career/Finance: लंबित कार्य पूरे होंगे, नई शुरुआत के लिए तैयारी करें.

Love: भावनाओं को व्यक्त करने से रिश्ते सहज होंगे.

Health: नींद और मानसिक विश्राम जरूरी.

उपाय: रोगी या जरूरतमंद को फल या वस्त्र दान करें.

Lucky Color: मोती-सफेद . Lucky Number: 2 . शुभ समय: 8:00–9:00

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.