हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: शनिवार के दिन एकादशी का संयोग, इन 5 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य, जानें अपना आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: शनिवार के दिन एकादशी का संयोग, इन 5 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य, जानें अपना आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: शनिवार, 1 नवंबर 2025 बेहद शुभ है. आज देवउठनी एकादशी व्रत है. आज कुंभ राशि में चंद्रमा और तुला में सूर्य का प्रभाव सभी 12 राशियों को प्रभावित कर रहा है. जानें आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 01 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: आज शनिवार, 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी व्रत है. चार महीने की योगनिद्रा के बाद भगवान विष्णु आज पुनः जागृत होते हैं. जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है. यह शुभ योग जीवन में ठहराव तोड़कर नए आरंभ का द्वार खोलता है. चंद्रमा कुंभ में और सूर्य तुला में स्थित हैं यानी आज कर्म, भक्ति और संतुलन का दुर्लभ संगम बनेगा. जानते हैं आज का दैनिक राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा लाभ भाव में है, इसलिए आज आपके पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना है. मित्रों या सहयोगियों से कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. डिजिटल, मीडिया या टेक सेक्टर से जुड़े लोगों को विशेष लाभ दिख रहा है. देवउठनी एकादशी के प्रभाव से आज के दिन शुभ कार्य आरंभ या लंबित काम पूरे करने के योग हैं. मानसिक रूप से ऊर्जा बनी रहेगी, पर व्यर्थ की चिंता न करें.
Career/Finance: टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ.
Love: साथी के साथ संवाद में खुलापन रखें.
Health: रक्तचाप और थकान पर ध्यान.
उपाय: तुलसी-दल अर्पित करें, दीपदान करें.
Lucky Color: लाल . Lucky Number: 9 . शुभ समय: प्रातः 9:00–10:30

वृषभ (Taurus)

मंगल की ऊर्जा आज आपके कर्मभाव को सशक्त करेगी. कार्यों में तेजी आएगी पर जल्दबाज़ी न करें. संपत्ति, ज़मीन या निवेश संबंधी निर्णय लाभदायक हो सकते हैं. देवउठनी एकादशी का पुण्यकाल स्थायी योजनाओं की शुरुआत के लिए शुभ है. वरिष्ठों से सम्मान और पारिवारिक सहयोग मिलेगा. आज किसी रिश्तेदार से सुखद समाचार मिल सकता है.
Career/Finance: रियल एस्टेट और दीर्घकालिक निवेश में लाभ.
Love: साथी का रवैया सहायक रहेगा.
Health: आंखों और जल-संतुलन पर ध्यान.
शिव-उपाय: बेलपत्र से अभिषेक, सफेद वस्तु दान.
Lucky Color: सफेद . Lucky Number: 6 . शुभ समय: दोपहर 12:00–13:30

मिथुन (Gemini)

आज भाग्य आपका साथ देगा. लंबी यात्रा, शिक्षा या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है. छात्रों और शिक्षकों के लिए यह दिन प्रेरणादायी रहेगा. देवउठनी एकादशी के प्रभाव से ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के योग बनेंगे. किसी विदेशी संपर्क से लाभ या कोई नई दिशा मिलने के संकेत हैं.
Career/Finance: उच्च अध्ययन, कंटेंट या विदेश संपर्क से प्रगति.
Love: दूरी के बावजूद रिश्ता मजबूत रहेगा.
Health: घुटनों या पीठ के दर्द से बचें.
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें.
Lucky Color: आसमानी . Lucky Number: 5 . शुभ समय: दोपहर 2:00–3:30

कर्क (Cancer)

आज का दिन आत्मसंयम और सावधानी की मांग करता है. अष्टम चंद्रमा मानसिक उतार-चढ़ाव दे सकता है, इसलिए भावनाओं को नियंत्रित रखें. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य ध्यान चाहता है. आर्थिक रूप से किसी निवेश या ऋण पर विचार कर सकते हैं, पर जल्दबाज़ी से बचें. देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण संभव है.
Career/Finance: टैक्स, बीमा या साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें.
Love: पुराने संबंधों को पुनः सहेजने का अवसर.
Health: पाचन और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें.
उपाय: मिश्री और चावल का दान करें.
Lucky Color: सफेद . Lucky Number: 2 . शुभ समय: 8:00–9:30

सिंह (Leo)

आज साझेदारी, विवाह और करार जैसे विषयों पर ध्यान रहेगा. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से आपका व्यवहार और निर्णय दूसरों पर असर डालेगा. किसी विवाद का समाधान मिल सकता है. व्यवसायिक लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट या साझेदारी के अवसर मिलेंगे. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आपके भीतर स्थिरता और करुणा लाएगा, जिससे निर्णय अधिक परिपक्व होंगे.
Career/Finance: क्लाइंट और सहयोगी से लाभ; अनुबंधों में सावधानी.
Love: संबंधों में पारदर्शिता और संवाद ज़रूरी.
Health: गले और हार्मोन संतुलन का ध्यान रखें.
उपाय: पीले पुष्प अर्पित करें, दीपदान करें.
Lucky Color: सुनहरा . Lucky Number: 1 . शुभ समय: 3:00–4:00

कन्या (Virgo)

आज कर्मभाव और स्वास्थ्य दोनों प्रमुख रहेंगे. कामकाज में अनुशासन व योजना बनाकर आगे बढ़ें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, पर आप संयम से जीतेंगे. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आत्मनियंत्रण और संतुलन सिखाएगा. आज मानसिक और शारीरिक शुद्धि दोनों का अवसर है. घर या ऑफिस में सफाई, व्यवस्था या पुनर्गठन करने से लाभ होगा.
Career/Finance: नई जिम्मेदारी मिलेगी, प्रबंधन की सराहना संभव.
Love: साथी का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा.
Health: पेट और स्किन की समस्या से बचें.
उपाय: तुलसी को गुड़-जल अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का हरा . Lucky Number: 7 . शुभ समय: 10:00–11:30

तुला (Libra)

आज का दिन रचनात्मकता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. चंद्रमा पंचम भाव में है, जिससे आपके विचारों और प्रस्तुति में निखार आएगा. कला, मीडिया, लेखन या पब्लिक रिलेशन से जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिल सकती है. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आपको नई दिशा देगाजो कार्य रुके थे, वे अब गति पकड़ेंगे. सायं का समय ध्यान या संगीत के लिए श्रेष्ठ रहेगा.
Career/Finance: मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड में सम्मान बढ़ेगा.
Love: प्रेम संबंधों में विश्वास और खुलापन.
Health: आँखों की थकान कम करें.
उपाय: पीले वस्त्र या पुष्प दान करें.
Lucky Color: नीला . Lucky Number: 3 . शुभ समय: 5:00–6:30

वृश्चिक (Scorpio)

घर-परिवार केंद्र में रहेगा. माता-पिता या वरिष्ठों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर की मरम्मत, इंटीरियर या भूमि संबंधी निर्णय लाभदायक रहेंगे. देवउठनी एकादशी का शुभ प्रभाव आपको स्थिरता और मानसिक संतुलन देगा. भावनाओं में बहने से बचें, संयम बनाए रखें.
Career/Finance: प्रॉपर्टी और गृह सज्जा से जुड़ा लाभ संभव.
Love: घरेलू वातावरण में स्नेह और सामंजस्य रहेगा.
Health: नींद और रक्तचाप संतुलित रखें.
शिव-उपाय: शंख से जल अर्पित कर पूजा करें.
Lucky Color: मरून . Lucky Number: 8 . शुभ समय: 6:00–7:30

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आज का दिन संवाद, यात्रा और मानसिक ऊर्जा का है. आपके विचार प्रभाव छोड़ेंगे. छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. देवउठनी एकादशी का पुण्य प्रभाव धर्म और कर्तव्य की दिशा में प्रेरणा देगा. यात्रा के दौरान सतर्क रहें.
Career/Finance: मीडिया, लेखन और शिक्षा क्षेत्र में प्रगति.
Love: मतभेद दूर होंगे, रिश्तों में सहजता आएगी.
Health: सिरदर्द या आंखों में तनाव से बचें.
उपाय: तुलसी के 11 पत्ते अर्पित करें.
Lucky Color: बैंगनी . Lucky Number: 4 . शुभ समय: 12:30–2:00

मकर (Capricorn)

आज धन और सम्मान दोनों के योग हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है. देवउठनी एकादशी के शुभ प्रभाव से अटके कार्यों में तेजी आएगी और कर्म के प्रति निष्ठा का भाव जागेगा. परिवार में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. आज अपनी योजनाओं को ठोस रूप देने का दिन है.
Career/Finance: प्रमोशन या आर्थिक उन्नति के संकेत.
Love: रिश्तों में भरोसा और स्थिरता बनी रहेगी.
Health: घुटनों और हड्डियों का ध्यान रखें.
उपाय: गुड़ और पीली दाल का दान करें.
Lucky Color: नेवी नीला . Lucky Number: 8 . शुभ समय: 11:00–12:30

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय-शक्ति दोनों बढ़ेंगे. आज का दिन योजना निर्माण, मीटिंग या नेतृत्व के लिए उपयुक्त है. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आपको मानसिक स्पष्टता और विष्णु कृपा प्रदान करेगा. यदि किसी कार्य में अड़चन थी, तो आज समाधान मिल सकता है.
Career/Finance: प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़ा लाभ, पदोन्नति के योग.
Love: साथी की भावनाओं को समझें और सम्मान दें.
Health: हाइड्रेशन और नींद पर ध्यान.
उपाय: ॐ विष्णवे नमः का 11 बार जप करें.
Lucky Color: फिरोज़ा . Lucky Number: 11 . शुभ समय: 4:00–5:30

मीन (Pisces)

आज का दिन आत्ममंथन और विश्राम के लिए उपयुक्त है. पुराने कार्यों की समीक्षा करें और आने वाले सप्ताह की योजना बनाएं. देवउठनी एकादशी का प्रभाव आपके भीतर आध्यात्मिक शांति और मानसिक स्थिरता लाएगा. किसी जरूरतमंद की मदद करने से शुभ फल मिलेगा.
Career/Finance: लंबित कार्य पूरे होंगे, नई शुरुआत के लिए तैयारी करें.
Love: भावनाओं को व्यक्त करने से रिश्ते सहज होंगे.
Health: नींद और मानसिक विश्राम जरूरी.
उपाय: रोगी या जरूरतमंद को फल या वस्त्र दान करें.
Lucky Color: मोती-सफेद . Lucky Number: 2 . शुभ समय: 8:00–9:00

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 01 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal Dev Uthani Ekadashi 2025

Frequently Asked Questions

आज देवउठनी एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है?

आज देवउठनी एकादशी है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं. चार महीने की योगनिद्रा के बाद भगवान विष्णु आज पुनः जागृत होते हैं, जो नए आरंभ का प्रतीक है.

आज ग्रहों की स्थिति क्या है और इसका क्या प्रभाव होगा?

आज चंद्रमा कुंभ में और सूर्य तुला में हैं. यह कर्म, भक्ति और संतुलन का दुर्लभ संगम है, जो शुभ कार्यों और नए आरंभ के लिए शुभ योग बना रहा है.

किन राशियों के लिए आज विशेष लाभ के योग हैं?

मेष राशि वालों को पुराने प्रयासों का परिणाम और अवसर मिलने की संभावना है, खासकर डिजिटल, मीडिया या टेक सेक्टर में. वृषभ राशि वालों के लिए संपत्ति और निवेश संबंधी निर्णय लाभदायक हो सकते हैं.

आज कौन से उपाय शुभ फल देंगे?

मेष राशि के लिए तुलसी-दल अर्पित करना और दीपदान करना शुभ है. वृषभ राशि के लिए शिव-उपाय में बेलपत्र से अभिषेक और सफेद वस्तु दान करना लाभदायक है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-US Deal: ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Deal: ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
सोने से पहले ब्रश नहीं करते? बढ़ सकता है मुंह का इंफेक्शन और दांतों को हो सकते हैं ये नुकसान
सोने से पहले ब्रश नहीं करते? बढ़ सकता है मुंह का इंफेक्शन और दांतों को हो सकते हैं ये नुकसान
यूटिलिटी
पति शक बहुत करता है... क्या इस आधार पर पत्नी मांग सकती है तलाक, जानें क्या कहता है कानून?
पति शक बहुत करता है... क्या इस आधार पर पत्नी मांग सकती है तलाक, जानें क्या कहता है कानून?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget