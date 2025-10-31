Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

November Month Property Buy Shubh Muhurat: नवंबर का महीना शुरू हो चुका है. 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी की शुरुआत के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाएगा. जिसके बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. चातुर्मास में शादी, गृह प्रवेश, घर या वस्तु की खरीदी करना अशुभ माना जाता है.

आज के इस लेख में हम बात करेंगे नवंबर माह में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन सा दिन बेस्ट रहने वाला है.

प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नवंबर माह में कितने दिन

अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है. ऐसे में चातुर्मास समाप्त होने के साथ देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी. अगर इस महीने आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें.

नवंबर माह में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुल 8 शुभ मुहूर्त हैं. आप 3,6,7,8,14,15,24 और 29 नवंबर है.

तिथि और दिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त 3 नंवबर, सोमवार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06:34 से 2 नंवबर को सुबह 02:05 तक है. 6 नंवबर, गुरुवार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 03:28 से 7 नंवबर को सुबह 06:37 तक है. 7 नंवबर, शुक्रवार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06:37 से 8 नंवबर को सुबह 06:38 तक है. 8 नंवबर, शनिवार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06:38 से शाम 07:32 तक है. 14 नंवबर, शुक्रवार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त शाम 09:20 से 15 नंवबर को सुबह 06:44 तक है. 15 नंवबर, शनिवार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06:44 से शाम 11:34 तक है. 24 नंवबर, सोमवार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त शाम 09:53 से 25 नंवबर को सुबह 06:52 तक है. 29 नंवबर, शनिवार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 02:22 से 30 नंवबर को सुबह 06:56 तक है.

प्रॉपर्टी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार?

ज्योतिष शास्त्र में संपत्ति के लिए मंगल, शुक्र और बृहस्पति ग्रह प्रमुख होते हैं. मंगल ग्रह को भूमि और अचल संपत्ति का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधा और विलासिता से जोड़ा जाता है. बृहस्पति को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.