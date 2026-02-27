हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHolika 2026: भद्रा में होगा होलिका दहन! जानें सही मुहूर्त और वो नियम, जिन्हें भूलना पड़ेगा भारी!

Holika 2026: भद्रा में होगा होलिका दहन! जानें सही मुहूर्त और वो नियम, जिन्हें भूलना पड़ेगा भारी!

Holika Dahan 2026: होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. होलिका दहन के दौरान कुछ खास नियम जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 27 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

Holika Dahan 2026: हिंदू धर्म में होलिका दहन को सालों से ही बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता रहा है. इस दिन परिवार के सभी सदस्य विधि विधान से होली माता की पूजा करने के साथ रात में होलिका का दहन करते हैं.

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, होलिका दहन से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. ज्ञान की कमी होने की वजह से कई लोग इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा फायदा नहीं मिलता है.

इसलिए इस खास पर्व को होलिका दहन की सही विधि और जरूरी नियमों को जानने के बाद ही मनाना चाहिए, ताकि पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और जीवन में सुख-समृद्धि आए. 

Mahakal Mandir Holika Dahan 2026: महाकाल मंदिर में होलिका दहन कब ? धुलेंडी 3 या 4 मार्च किस दिन

होलिका दहन का आयोजन भद्रा की छाया में?

वैदिक पंचांग के मुताबिक, होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया जाएगा. भद्रा काल शाम 5.55 बजे से शुरू होकर 3 मार्च की सुबह 4.28 बजे तक चलेगा.

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, इस दौरान पृथ्वी पर भद्रा का असर रहता है, इसलिए प्रदोष काल में होलिका पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है. इस दौरान दान करना भी सही है. 

इन नियमों का पालन जरूर करें?

होलिका दहन से पहले अपने सिर पर एक पवित्र धागा लपेटें और 5-7 बार परिक्रमा करें. होलिका दहन की अग्नि में जौ या साबुत चावल के दाने को अर्पित करें. फिर नई फसल को अग्नि में भूना जाता है. लोग भुने हुए दानों को घर लेकर जाकर आपस में बांटते हैं. 

होलिका दहन के दौरान सफेद, पीला या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. इस दिन चमड़े या काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. इसके अलावा महिलाओं को चमकीले और गहरे रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. यदि आप भी इस समय होलिका गहन करने की योजना बना रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें. 

होलिका दहन के फौरन बाद स्थल छोड़ देना सही नहीं है. होलिका दहन के बाद कुछ देर वहीं रुककर अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए. माना जाता है कि, होलिका में अग्नि में एक खास ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक शक्तियां को खत्म करती है.

होलिका दहन के बाद अगली सुबह राख को अपने घर लाने के साथ माथ पर लगाए और उसे घर के चारों कोनों में छिड़क दें. ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है. इससे वास्तु दोष की समस्या दूर होती है. 

होलिका दहन के दिन होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. इस दिन मांस औऱ शराब का सेवन करना भी वर्जित है, क्योंकि इनसे आर्थिक हानि और रोग की समस्या सता सकती है. इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन भी ग्रहण करने से बचना चाहिए. 

होलिका दहन के दिन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए. पूजा के दौरान बाल खुले रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं जमा हो सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 27 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Hinduism Bhadra Chandra Grahan 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Holika 2026: भद्रा में होगा होलिका दहन! जानें सही मुहूर्त और वो नियम, जिन्हें भूलना पड़ेगा भारी!
Holika 2026: भद्रा में होगा होलिका दहन! जानें सही मुहूर्त और वो नियम, जिन्हें भूलना पड़ेगा भारी!
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
धर्म
UAE से Indonesia तक, जानें मुस्लिम देशों में रमजान मनाने के अनोखे तरीके! देखें फोटो
UAE से Indonesia तक, जानें मुस्लिम देशों में रमजान मनाने के अनोखे तरीके! देखें फोटो
धर्म
Lakshmi Jayanti 2026: लक्ष्मी जयंती मार्च 2026 में कब है, क्या चंद्र ग्रहण का पड़ेगा असर?
Lakshmi Jayanti 2026: लक्ष्मी जयंती मार्च 2026 में कब है, क्या चंद्र ग्रहण का पड़ेगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान के हमलों से तिलमिलाए पाक ने काबुल-कंधार पर गिराए बम !|Breaking
Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
बिहार
बिहार-बंगाल काटकर बना नया राज्य तो ये जिले होंगे शामिल! यहां हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी? जानें
बिहार-बंगाल काटकर बना नया राज्य तो ये जिले होंगे शामिल! यहां हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी? जानें
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
विश्व
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
नौकरी
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
जनरल नॉलेज
Types Of Passport: क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget