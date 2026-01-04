हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 4 जनवरी रवि पुष्य योग के साथ माघ शुरू, खरीदारी शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 4 January 2026: 4 जनवरी 2026 को माघ माह शुरू हो रहा है. साथ ही रवि पुष्य योग है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 4 जनवरी 2026: आज 4 जनवरी 2026 से माघ महीने की शुरुआत हो रही है. माघ में स्नान-दान का महत्व दोगुना हो जाता है. इस पूरे महीने विष्णु जी की पूजा करें, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति पर गंगाजल से स्नान करें. जरुरतमंदों को अन्न, तिल, गुड़, घी दान दें. आज रवि पुष्य योग का संयोग भी बन रहा है जो खरीदारी के लिए अति शुभ माना जाता है. पुष्य योग में मां लक्ष्मी की आराधना करना धनदायक होता है. आर्थिक रूप से वृद्धि होती है. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

4 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 4 January 2026)

तिथि

प्रतिपदा (3 जनवरी 2026, दोपहर 3.32 - 4 जनवरी 2026, दोपहर 12.29)
वार रविवार
नक्षत्र पुनर्वसु
योग वैधृति, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर योग
सूर्योदय सुबह 7.11
सूर्यास्त
 सुबह 5.30
चंद्रोदय
 शाम 6.40
चंद्रोस्त
 सुबह 8.09
चंद्र राशि
 मिथुन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 8.32 - सुबह 9.50
लाभ सुबह 9.50 - सुबह 11.08
अमृत सुबह 11.08 - दोपहर 12.26
   
शाम का चौघड़िया
शुभ शाम 5.37 - रात 7.19
अमृत रात 7.20 - रात 9.02
चर रात 9.02 - रात 10.44

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 4.20 - शाम 5.38
यमगण्ड काल दोपहर 12.26 - दोपहर 1.44
आडल योग सुबह 7.15 - दोपहर 3.41
गुलिक काल
 दोपहर 3.02 - शाम 4.20
विडाल योग दोपहर 3.11 - सुबह 7.15, 5 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा मिथुन
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कर्क राशि कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आप खुद को साबित करेंगे. आप अपने काम से अधिकारियों को प्रभावित करेंगे.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

सिंह राशि  किसी मित्र का व्यवहार अटपटा लग सकता है. बड़े निवेश से बचें

FAQs: 4 जनवरी 2026

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    धन, समृद्धि और शुभ कार्यों के लिए महालक्ष्मी पूजा, सोना-चांदी या प्रॉपर्टी की खरीदारी, मोती शंख, श्री यंत्र, और गुड़-गेहूं का दान करें.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि, रवि पुष्य योग बन रहा है.

Magh Month Vrat Tyohar 2026: माघ माह में तिल से जुड़े 5 खास व्रत-त्योहार, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए है महत्वपूर्ण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 04 Jan 2026 05:00 AM (IST)
