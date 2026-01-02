Magh Vrat Tyohar 2026: माघ के महीने में आने वाली सभी व्रत-त्योहार शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये पुण्य प्राप्ति का मास है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है. इस महीने में तिल का नहाने से लेकर खाने तक विशेष प्रयोग किया जाता है. माघ महीने में सूर्य उत्तरायण होते हैं. माघ की शुरुआत 4 जनवरी से होगी और 1 फरवरी को समापन होगा. माघ महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आएंगे और इनका क्या महत्व है यहां जान लें.

माघ माह में तिल से जुड़े महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार

माघ महीने में मकर संक्रांति, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, सकट चौथ, माघी पूर्णिमा बहुत खास माने जाते हैं, इन त्योहारों पर तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है. मान्यता है कि इस व्रत पर तिल से स्नान, तिल का दान, तिल के सेवन, तिल से हवन, तिल का उबटन लगाना बहुत शुभ होता है. अच्छे स्वास्थ के साथ सौभाग्य भी प्राप्त होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है.

तिल का महत्व

पुराणों के अनुसार माघ में विष्णु जी की पूजा तमाम पाप कर्मों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है. साथ ही माघ में किया गया स्नान, दान, तर्पण पितरों की आत्मा को संतुष्टि पहुंचाता है. विष्णु जी और पितरों की पूजा में तिल का विशेष महत्व है. साथ ही माघ में ठंड चरम पर रहती है और तिल शरीर को गर्मी पहुंचाता है. इसलिए माघ के तमाम व्रत-त्योहार में तिल का उपयोग करना फलदायी बताया गया है.

माघ महीने के व्रत त्योहार

6 जनवरी 2026, मंगलवार सकट चौथ 14 जनवरी 2026, बुधवार मकर संक्रांति, पोंगल 14 जनवरी 2026, बुधवार षटतिला एकादशी 16 जनवरी, शुक्रवार प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि 18 जनवरी 2026, रविवार मौनी अमावस्या 23 जनवरी 2026, शुक्रवार बसंत पंचमी 25 जनवरी 2026, रविवार रथ सप्तमी 26 जनवरी, 2026, सोमवार भीष्म अष्टमी 29 जनवरी, 2026, रविवार जया एकादशी 30 जनवरी, शुक्रवार प्रदोष व्रत 1 फरवरी, शनिवार गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती

