हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagh Month Vrat Tyohar 2026: माघ माह में तिल से जुड़े 5 खास व्रत-त्योहार, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए है महत्वपूर्ण

Magh Month Vrat Tyohar 2026: माघ माह में तिल से जुड़े 5 खास व्रत-त्योहार, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए है महत्वपूर्ण

Magh Vrat Tyohar 2026: माघ 4 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक रहेगा. माघ माह में आने वाले व्रत त्योहार का विशेष महत्व है. जान लें माघ में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, सकट चौथ सहित व्रत त्योहार की लिस्ट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

Magh Vrat Tyohar 2026: माघ के महीने में आने वाली सभी व्रत-त्योहार शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये पुण्य प्राप्ति का मास है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है. इस महीने में तिल का नहाने से लेकर खाने तक विशेष प्रयोग किया जाता है. माघ महीने में सूर्य उत्तरायण होते हैं. माघ की शुरुआत 4 जनवरी से होगी और 1 फरवरी को समापन होगा. माघ महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आएंगे और इनका क्या महत्व है यहां जान लें.

माघ माह में तिल से जुड़े महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार

माघ महीने में मकर संक्रांति, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, सकट चौथ, माघी पूर्णिमा बहुत खास माने जाते हैं, इन त्योहारों पर तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है. मान्यता है कि इस व्रत पर तिल से स्नान, तिल का दान, तिल के सेवन, तिल से हवन, तिल का उबटन लगाना बहुत शुभ होता है. अच्छे स्वास्थ के साथ सौभाग्य भी प्राप्त होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है. 

तिल का महत्व

पुराणों के अनुसार माघ में विष्णु जी की पूजा तमाम पाप कर्मों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है. साथ ही माघ में किया गया स्नान, दान, तर्पण पितरों की आत्मा को संतुष्टि पहुंचाता है. विष्णु जी और पितरों की पूजा में तिल का विशेष महत्व है. साथ ही माघ में ठंड चरम पर रहती है और तिल शरीर को गर्मी पहुंचाता है. इसलिए माघ के तमाम व्रत-त्योहार में तिल का उपयोग करना फलदायी बताया गया है.

माघ महीने के व्रत त्योहार

 6 जनवरी 2026, मंगलवार सकट चौथ
 14 जनवरी 2026, बुधवार मकर संक्रांति, पोंगल 
14 जनवरी 2026, बुधवार षटतिला एकादशी 
16 जनवरी, शुक्रवार   प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
18 जनवरी 2026, रविवार मौनी अमावस्या 
23 जनवरी 2026, शुक्रवार  बसंत पंचमी
 25 जनवरी 2026, रविवार रथ सप्तमी
 26 जनवरी, 2026, सोमवार भीष्म अष्टमी
29 जनवरी, 2026, रविवार जया एकादशी 
30 जनवरी, शुक्रवार  प्रदोष व्रत
 1 फरवरी, शनिवार गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती

Magh Month 2026: मोक्ष पाने का महीना माघ कब शुरू होगा, स्नान-दान से बढ़ता है 100 गुना पुण्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Magh Mela 2026 Sakat Chauth 2026 Shattila Ekadashi 2026 Magh Month 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad News : बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के बेटों ने ही की थी हत्या !
Best of South Indian Cinema 2025: Sports Drama से Thriller तक की Must-Watch Films
Indore में जहां दूषित पानी से गई लोगों की जान वहां के पानी के टेस्ट ने कर दिया हैरान । MP News
Chaumu में प्रशासन ने बुलडोजर से किया पत्थरबाजों का हिसाब,चुन चुनकर तोड़ा अतिक्रमण । Rajasthan News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Jaipur Buldozer | Amit Shah | Asaduddin Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें
शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें
ऐस्ट्रो
Astrology 2026: ये 5 राशियां 2026 में छोड़ सकती हैं अपना देश, विदेश में बसने का बन रहा है योग!
Astrology 2026: ये 5 राशियां 2026 में छोड़ सकती हैं अपना देश, विदेश में बसने का बन रहा है योग!
हेल्थ
40 के बाद हड्डियों की ताकत वापस लाएं! ये काम बनाएगा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत
40 के बाद हड्डियों की ताकत वापस लाएं! ये काम बनाएगा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत
जनरल नॉलेज
‘लंपट’ मुगल बादशाह, कभी बिना कपड़ों के तो कभी महिलाओं के भेष में सजाता था दरबार
‘लंपट’ मुगल बादशाह, कभी बिना कपड़ों के तो कभी महिलाओं के भेष में सजाता था दरबार
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget