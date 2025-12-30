Hindi Panchang Today: 30 दिसंबर पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग और पंचांग देखें
Hindi Panchang 30 दिसंबर 2025: आज 30 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी और मंगलवार का संयोग बना है. इस एकादशी के दिन की गई विष्णु पूजा से जाने-अनजाने में किए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और संतान सुख के रास्ते खुलते हैं, भक्तों के दुख दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
30 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 30 December 2025)
|तिथि
|
दशमी (29 दिसंबर 2025, सुबह 10.12- 30 दिसंबर 2025, सुबह 7.50, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|भरणी
|योग
|सिद्धि, त्रिपुष्कर, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.11
|सूर्यास्त
|सुबह 5.30
|चंद्रोदय
|सुबह 1.33
|चंद्रोस्त
|सुबह 4.43, 31 दिसंबर
|चंद्र राशि
|मेष
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 7.13 - सुबह 8.31
|शाम का चौघड़िया
|चर
|शाम 5.33 - रात 7.16
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 2.59 - शाम 4.17
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.49 - सुबह 11.06
|गुलिक काल
|दोपहर 12.24 - दोपहर 1.41
|भद्रा काल
|शाम 6.28 - सुबह 5.14, 31 दिसंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|मेष
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|आप अपनी बेहतरीन योग्यता और सटीक कार्यप्रणाली से हर काम में अच्छे नतीजे प्राप्त करने में सफल रहेंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मेष राशि
|ध्यान रखें कि आपके किसी पुराने जिद या गलत व्यवहार की वजह से ननिहाल में संबंधों में खटास आ सकती है.
FAQs: 30 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित दोष हैं, उन्हें मंगलवार को शिवलिंग पर लाल गुलाल और लाल मसूर की दाल चढ़ानी चाहिए. मंगल ग्रह की पूजा शिवलिंग रूप में ही की जाती है, इसलिए मंगल दोष दूर करने के लिए शिव पूजा करनी चाहिए.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सिद्ध, सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर और रवि योग बन रहा है.
