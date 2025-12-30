हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 30 दिसंबर पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 30 दिसंबर पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 29 December 2025: 29 दिसंबर को पौष शुक्ल की नवमी तिथि और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 30 दिसंबर 2025: आज 30 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी और मंगलवार का संयोग बना है. इस एकादशी के दिन की गई विष्णु पूजा से जाने-अनजाने में किए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और संतान सुख के रास्ते खुलते हैं, भक्तों के दुख दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

30 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 30 December 2025)

तिथि

दशमी (29 दिसंबर 2025, सुबह 10.12- 30 दिसंबर 2025, सुबह 7.50, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू)
वार मंगलवार
नक्षत्र भरणी
योग सिद्धि, त्रिपुष्कर, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.11
सूर्यास्त
 सुबह 5.30
चंद्रोदय
 सुबह 1.33
चंद्रोस्त
 सुबह 4.43, 31 दिसंबर
चंद्र राशि
 मेष

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
अमृत सुबह 7.13 - सुबह 8.31
शाम का चौघड़िया
चर शाम 5.33 - रात 7.16

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 2.59 - शाम 4.17
यमगण्ड काल सुबह 9.49 - सुबह 11.06
गुलिक काल
 दोपहर 12.24 - दोपहर 1.41
भद्रा काल शाम 6.28 - सुबह 5.14, 31 दिसंबर

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 December 2025)

सूर्य धनु
चंद्रमा मेष
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कर्क राशि आप अपनी बेहतरीन योग्यता और सटीक कार्यप्रणाली से हर काम में अच्छे नतीजे प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मेष राशि ध्यान रखें कि आपके किसी पुराने जिद या गलत व्यवहार की वजह से ननिहाल में संबंधों में खटास आ सकती है.

FAQs: 30 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित दोष हैं, उन्हें मंगलवार को शिवलिंग पर लाल गुलाल और लाल मसूर की दाल चढ़ानी चाहिए. मंगल ग्रह की पूजा शिवलिंग रूप में ही की जाती है, इसलिए मंगल दोष दूर करने के लिए शिव पूजा करनी चाहिए.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन सिद्ध, सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर और रवि योग बन रहा है.

Vastu Tips: करोड़पति बनने का वो सीक्रेट! जो बहुत कम लोगों को ही पता है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 30 Dec 2025 05:00 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget