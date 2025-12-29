Vastu Tips for Money: आज के समय में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम होता है कि सफलता का सीधा रास्ता सिर्फ मेहनत से होकर नहीं जाता. इसमें भाग्य और ब्रह्मांड की शक्तियों का साथ होना भी उतना ही जरूरी है . मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट, और वास्तु विशेषज्ञ आचार्य लवभूषण के मुताबिक अगर आप मेहनत के साथ-साथ सही ज्योतिष के मुताबिक सही उपाय अपनाते हैं, तो 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं और सफलता कई गुना बढ़ जाती है .

आम एस्ट्रोलॉजर्स की तरह आचार्य घर तोड़ने-फोड़ने वाले वास्तु में यकीन नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपनी एक खास तकनीक 'मास्टर वास्तु' विकसित की है . यह तकनीक आपकी जन्मतिथि पर आधारित होती है और बिना तोड़-फोड़ के ही आपके घर के वास्तु दोषों को ठीक कर देती है.

लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का अधूरा सच और आपका 'मेनिफेस्टेशन ज़ोन'

आचार्य लव भूषण के मुताबिक 'लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन' एक अधूरा ज्ञान है सिर्फ़ सोचने और विज़न बोर्ड बनाने से सपने पूरे नहीं होते हैं , क्योंकि हर व्यक्ति का एक खास 'मेनिफेस्टेशन ज़ोन' होता है जो उसकी जन्मतिथि पर आधारित होता है . यह ज़ोन ही तय करता है कि आपको कहाँ बैठकर अपने सपनों को मेनिफेस्ट करना है, ताकि वह यूनिवर्स तक पहुँच सकें .

ज्योतिषाचार्य आचार्य लवभूषण के मुताबिक कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है. उनके मुताबिक़ जीवन में आप जो कुछ चाहते हैं उसका एक विजन बोर्ड बनाइए. इसके बाद कुंडली का 11वां घर जिसे इच्छा पूर्ति का घर भी कहा जाता है, उसमें जो राशि बैठी हुई है उस राशि की दिशा में यदि आप अपने मिशन और विजन बोर्ड को लगा देते हैं तो 11वें हाउस का स्वामी आपके साथ में लग जाता है और जिस भी दिशा में आप मेहनत करते हैं वहाँ बेहद कम समय में आपकी सफलता पक्की हो जाती है.

आचार्य लव भूषण की मानें तो अगर कोई व्यक्ति गलत जोन में बैठ के मेनिफेस्ट करता है जैसे कि कुड़ली के आठवें घर में बैठी राशि की दिशा में बैठकर मेनिफेस्ट करता है या अपनी भविष्य की योजनाएं बनाता है तो आपके पास वो चीजें आने की बजाय जाने लग जाती हैं.

वहीं अगर 12वें घर में बैठी राशि की दिशा में मेनिफेस्ट करते हैं तो आपके सपने जिंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे या फिर उनको पूरे होने में 10 गुणा ज्यादा समय लगेगा. आचार्य जी की माने तो आज के बड़े-बड़े अरबपति और उद्योगपति भी सीक्रेट तरीक़े से इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं .

मास्टर वास्तु और न्यूमेरोलॉजी: बिना तोड़-फोड़ के उपाय

आचार्य लव भूषण के मुताबिक किसी भवन के वास्तु को ठीक करने का सबसे सबसे अनोखा तरीका 'मास्टर वास्तु' है, जो बिना किसी तोड़-फोड़ के काम करता है. यह वास्तु आपके घर या ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली और जन्मतिथि के हिसाब से होता है. इसी तरह से आपके घर या ऑफिस में भी वस्तुओं को रखने की एक खास दिशा होती है जिससे भवन की उर्जा बैलेंस रहे.

आपके नाम में छिपा है आपके किस्मत का राज!

आचार्य लवभूषण के मुताबिक आपके नाम के अक्षरों में भी एक ख़ास वाइब्रेशन होती है जो आपके कर्म और भाग्य को प्रभावित करती है . आपके जन्मतिथी के हिसाब से आपके नाम में हल्की-सी स्पेलिंग बदलने से आपकी किस्मत बदल सकती है . इसीलिए आज के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज और उद्योगपति अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव करते हैं .

पांच तत्व और पैसे का कनेक्शन

आपकी जन्मतिथि में मौजूद पंच तत्वों (Earth, fire, water, air, space) की कमी को पहचान कर यदि उसके मुताबिक कुछ उपाय किए जाए तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं और कोई भी इंसान बेहद कम समय में अमीर बन सकता है . साल 2000 के बाद जन्मे बच्चों में इन पांच तत्वों में से अक्सर 2–3 तत्व गायब रहते हैं.

उदाहरण के तौर पर यदि आपके जन्मतिथी के मुताबिक वायु तत्व की कमी हो तो लकड़ी के बर्तनों में भोजन करना बेहद अच्छा उपाय है. इसी तरह से अग्नि तत्व की कमी वाले लोगों के लिए कैंडल-लाइट डिनर करना चाहिए और आकाश तत्व की कमी हो तो लोहे के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग भोजन पकाने में करना चाहिए.

कुंडली में छिपा है आपके करियर का राज

पारंपरिक ज्योतिष में कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव को बुरा माना गया है. लेकिन आचार्य लवभूषण का मानना है कि ये भाव हमेशा बुरे नहीं होते हैं. क्योंकि कुंडली के ये भाव छोटे- बड़े उद्योगों, जोखिम और विदेशों से जुड़े हैं. जैसे कुंडली का तीसरा भाव सोशल मीडिया और नाम-शोहरत का है , जबकि छठा भाव छोटी इंडस्ट्री और डॉक्टरी-वकालत के पेशे से जुड़ा है. इसी तरह आठवां भाव बड़े उद्योग, बड़ी फैक्ट्रियों और माइनिंग से जुड़ा है . ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार करियर चुनते हैं, तो बहुत कम मेहनत में भी बहुत आगे जा सकते हैं .

इन चीजों का भूलकर भी न करें दान!

यह एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं. आचार्य लवभूषण जी के अनुसार, आपको उन ग्रहों से जुड़ी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए जो आपकी कुंडली में धन देने के कारक हैं . उदाहरण के तौर पर, यदि आपका काम लोहे का है, तो आपको लोहे का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका धन देने वाला ग्रह कमजोर हो जाएगा. दान हमेशा कुंडली के 4, 8, 12 भावों के ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का ही किया जाना चाहिए.

कलयुग और राहु का प्रभाव

कलयुग राहु का युग है. रात में पार्टी करना, देर से उठना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करना – ये सब राहु का ही प्रभाव है. इसलिए अगर आप राहु को सही दिशा में साध लेते हैं, तो वही राहु आपको राजा भी बना सकता है. आचार्य लव भूषण का मानना है कि धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन सही ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु उपाय अपनाकर आप पैसों की रुकावटें दूर कर सकते हैं. जन्मतिथि के अनुसार सही दिशा में बैठना, सही रंग पहनना, सही मंत्र जपना और सही वस्तु का दान करना – यही कलयुग में धन आकर्षित करने के सबसे बड़े रहस्य हैं.

