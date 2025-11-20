हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bijli Mahadev Mandir: हिमाचल का रहस्यमयी मंदिर जहां के शिवलिंग पर हर 12 साल पर गिरती है बिजली

Bijli Mahadev Mandir: हिमाचल का रहस्यमयी मंदिर जहां के शिवलिंग पर हर 12 साल पर गिरती है बिजली

Bijli Mahadev Mandir: हिमाचल प्रदेश के वादियों में स्थित बिजली महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है, जहां हर 12 साल पर शिवलिंग पर एक आकाशीय बिजली गिरती है और उसके टुकड़े-टुकड़े कर देती है. आइए जानते हैं वजह?

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Nov 2025 01:54 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bijli Mahadev Mandir: हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर स्थित एक ऐसा मंदिर है, जहां का शिवलिंग हर 12 साल में अपने आप टूट जाता है. यह शिवलिंग कुल्लू जिले की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है, जिससे बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है.

शांत माहौल और जंगलों के बीच एक ऐसी जगह है, जहां हर 12 साल पर एक चमत्कार होता है. मगर इस शिवलिंग के वापस जोड़ने की विधि जान कर आप हैरान हो जाएंगे.

हर 12 वर्ष पर गिरती है बिजली

यह मंदिर कुल्लू से करीब 20 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से लगभग 7874 फीट की ऊचांई पर बना हुआ है. यह मंदिर दिखने में जितना साधारण लगता है, उतना नहीं हैं.

इसकी परंपरा के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि शिवलिंग पर हर 12 वर्ष पर एक बार आकाशीय बिजली गिरती है. जिसे भगवान शिव की दिव्य लीला मानी जाती है.

खुद भगवान शिव गिराते हैं अपनी ऊपर बिजली

यहां की धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं अपने ऊपर बिजली गिराते हैं, क्योंकि धरती पर आने वाले जितने भी संकट है उन्हें वे पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं.

जिस वजह से बिजली गिरते ही एक तेज धमाका होता है और शिवलिंग के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं.  मगर यहां पर स्थानीय लोग इससे एक अनोखी परंपरा का हिस्सा मानते हैं.

मक्खन और सत्तू से जुड़ा शिवलिंग

शिवलिंग के टूटने के कुछ दिनों बाद यहां के पुजारी और स्थानीय लोग इससे मक्खन और सत्तू का लेप लगाकर टूटे हुए टुकड़ों को बड़े ध्यान से जोड़ते हैं, फिर कुछ दिनों बाद यह लेप खत्म हो जाता है और शिवलिंग पहले जैसे लगने लगता है.

जिसके बाद दुबारा से इसकी विधि अनुसार पूजा की जाती है, जिसे यहां के लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मानते.

क्या है बिजली महादेव की कथा?

इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके मुताबिक माना जाता है कि ब्यास नदी के पास एक बार कुलांत नाम का रक्षस इस पूरी घाटी को डुबाना चाहता था. तब उसने अजगर का रूप लेकर, वहां के लोगों को डराना शुरू कर दिया.

जिसके बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उस राक्षस से युद्ध कर उस की पूंछ में आग लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. मान्यता है कि इसी पर्वत पर कुलांत राक्षस का शरीर भी गिरा था, जिसके बाद वहां पर बिजली महादेव की स्थापना हुई. इसलिए इसे कुलांत पीठ के नाम से भी जाना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 20 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Lord Shiv HIMACHAL PRADESH Bijli Mahadev Mandir

बिजली महादेव मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है?

कथा के अनुसार, कुलांत नामक राक्षस को भगवान शिव ने इसी पर्वत पर मारा था, जिसके बाद वहां बिजली महादेव की स्थापना हुई।

Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
