हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मHindu Vivah Rituals: हिंदू विवाह में दुल्हन को दूल्हे के बाईं ओर क्यों बैठाया जाता है? जानिए कारण..

Hindu Vivah Rituals: हिंदू विवाह में दुल्हन को दूल्हे के बाईं ओर क्यों बैठाया जाता है? जानिए कारण..

Hindu Vivah Rituals: हिंदू शास्त्रों में दुल्हन का दूल्हे के बाईं ओर बैठना शुभ माना जाता है. शादी के बाद भी हर शुभ काम में पत्नी पति के बाईं ओर बैठकर ही रस्में निभाती है. जानिए इसका कारण.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 20 Nov 2025 06:31 AM (IST)
Hindu Vivah Rituals: हिंदू शास्त्रों में दुल्हन का दूल्हे के बाईं ओर बैठना शुभ माना जाता है. शादी के बाद भी हर शुभ काम में पत्नी पति के बाईं ओर बैठकर ही रस्में निभाती है. जानिए इसका कारण.

हिंदू विवाह में वधू वर के बाईं ओर ही क्यों है बैठती?

1/6
हिंदू शादी में रस्मों का महत्व: हिंदू शादी में हर रस्म का अपना खास मतलब होता है. हल्दी, मेहंदी, बारात और सात फेरों जैसी रस्में कई दिनों तक चलती हैं. इन्हीं में एक खास परंपरा होती है — दूल्हे के बाईं तरफ दुल्हन का बैठना. यह सिर्फ शादी के दिन ही नहीं, बल्कि बाद में हर शुभ काम में भी माना जाता है.
हिंदू शादी में रस्मों का महत्व: हिंदू शादी में हर रस्म का अपना खास मतलब होता है. हल्दी, मेहंदी, बारात और सात फेरों जैसी रस्में कई दिनों तक चलती हैं. इन्हीं में एक खास परंपरा होती है — दूल्हे के बाईं तरफ दुल्हन का बैठना. यह सिर्फ शादी के दिन ही नहीं, बल्कि बाद में हर शुभ काम में भी माना जाता है.
2/6
पत्नी को ‘वामांगी’ क्यों कहा जाता है: शास्त्रों में पत्नी को ‘वामांगी’ कहा गया है, जिसका मतलब है पति के बाएं हिस्से की अधिकारी. मान्यता है कि स्त्री का जन्म भगवान शिव के बाएं अंग से हुआ था. इसका प्रतीक शिव के अर्धनारीश्वर रूप में देखा जाता है, जहाँ आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का है. इसलिए दुल्हन को पति के बाईं ओर स्थान दिया जाता है.
पत्नी को ‘वामांगी’ क्यों कहा जाता है: शास्त्रों में पत्नी को ‘वामांगी’ कहा गया है, जिसका मतलब है पति के बाएं हिस्से की अधिकारी. मान्यता है कि स्त्री का जन्म भगवान शिव के बाएं अंग से हुआ था. इसका प्रतीक शिव के अर्धनारीश्वर रूप में देखा जाता है, जहाँ आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का है. इसलिए दुल्हन को पति के बाईं ओर स्थान दिया जाता है.
3/6
हृदय से जुड़ी मान्यता: कहा जाता है कि पुरुष का हृदय शरीर के बाईं ओर होता है. इसीलिए दुल्हन को पति के बाईं ओर बैठाया जाता है, ताकि यह माना जाए कि वह हमेशा पति के दिल में रहती है. इस मान्यता के अनुसार पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ता है.
हृदय से जुड़ी मान्यता: कहा जाता है कि पुरुष का हृदय शरीर के बाईं ओर होता है. इसीलिए दुल्हन को पति के बाईं ओर बैठाया जाता है, ताकि यह माना जाए कि वह हमेशा पति के दिल में रहती है. इस मान्यता के अनुसार पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ता है.
4/6
बाईं दिशा को प्रेम का प्रतीक माना गया: हिंदू धर्म में बाईं दिशा और बाएं हाथ को प्यार, कोमलता और समझ का प्रतीक माना जाता है. इसलिए दुल्हन को बाईं ओर बैठाना इस बात का संकेत है कि शादी के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार और मेलजोल बना रहे.
बाईं दिशा को प्रेम का प्रतीक माना गया: हिंदू धर्म में बाईं दिशा और बाएं हाथ को प्यार, कोमलता और समझ का प्रतीक माना जाता है. इसलिए दुल्हन को बाईं ओर बैठाना इस बात का संकेत है कि शादी के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार और मेलजोल बना रहे.
5/6
विष्णु और लक्ष्मी से जुड़ी परंपरा: एक और मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के बाईं ओर बैठती हैं. शादी में दूल्हे को विष्णु और दुल्हन को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. इसलिए दुल्हन को बाईं ओर बैठाना घर में खुशहाली, धन और सौभाग्य आने का शुभ संकेत माना जाता है.
विष्णु और लक्ष्मी से जुड़ी परंपरा: एक और मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के बाईं ओर बैठती हैं. शादी में दूल्हे को विष्णु और दुल्हन को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. इसलिए दुल्हन को बाईं ओर बैठाना घर में खुशहाली, धन और सौभाग्य आने का शुभ संकेत माना जाता है.
6/6
पति-पत्नी के रिश्ते का प्रतीक: इन सब मान्यताओं को मिलाकर देखा जाए तो दुल्हन का बाईं ओर बैठना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि रिश्ते की गहराई को दर्शाता है. यह बताता है कि पत्नी पति के जीवन में प्यार, सम्मान और शुभता लाती है, और यही साथ पूरे वैवाहिक जीवन में बना रहता है.
पति-पत्नी के रिश्ते का प्रतीक: इन सब मान्यताओं को मिलाकर देखा जाए तो दुल्हन का बाईं ओर बैठना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि रिश्ते की गहराई को दर्शाता है. यह बताता है कि पत्नी पति के जीवन में प्यार, सम्मान और शुभता लाती है, और यही साथ पूरे वैवाहिक जीवन में बना रहता है.
Published at : 20 Nov 2025 06:31 AM (IST)
Tags :
Marriage Rituals Hindu Vivah

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
शिक्षा
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget