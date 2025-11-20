पत्नी को ‘वामांगी’ क्यों कहा जाता है: शास्त्रों में पत्नी को ‘वामांगी’ कहा गया है, जिसका मतलब है पति के बाएं हिस्से की अधिकारी. मान्यता है कि स्त्री का जन्म भगवान शिव के बाएं अंग से हुआ था. इसका प्रतीक शिव के अर्धनारीश्वर रूप में देखा जाता है, जहाँ आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का है. इसलिए दुल्हन को पति के बाईं ओर स्थान दिया जाता है.