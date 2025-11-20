एक्सप्लोरर
Hindu Vivah Rituals: हिंदू विवाह में दुल्हन को दूल्हे के बाईं ओर क्यों बैठाया जाता है? जानिए कारण..
Hindu Vivah Rituals: हिंदू शास्त्रों में दुल्हन का दूल्हे के बाईं ओर बैठना शुभ माना जाता है. शादी के बाद भी हर शुभ काम में पत्नी पति के बाईं ओर बैठकर ही रस्में निभाती है. जानिए इसका कारण.
हिंदू विवाह में वधू वर के बाईं ओर ही क्यों है बैठती?
Published at : 20 Nov 2025 06:31 AM (IST)
