हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मValmiki Jayanti 2025 Wishes in Hindi: रामायण रचयिता वाल्मीकि की जयंती पर आज सभी को भेंजे ये शुभकामनाएं

Valmiki Jayanti 2025 Wishes in Hindi: रामायण रचयिता वाल्मीकि की जयंती पर आज सभी को भेंजे ये शुभकामनाएं

Valmiki Jayanti 2025 Wishes in Hindi: 7 अक्टूबर 2025 को रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती है. संस्कृत साहित्य व आदिकवि वाल्मीकि की जयंती पर इन संदेशों को भेजकर आप अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 Oct 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

Valmiki Jayanti 2025 Wishes in Hindi: आश्विन महीने की पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई जाती है. सनातन धर्म के लोग इस दिन को वाल्मीकि के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं. इन्होंने भगवान राम के जीवनगाथा रामायण (Ramayana) की रचना की. इस साल वाल्मीकि जयंती आज मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को है.

महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा का पहला कवि माना जाता है. लेकिन इनके बचपन का नाम रत्नाकर था और किंवदंती है कि ये महर्षि बनने से पहले एक डाकू हुआ करते थे. लेकिन राम-नाम की ऐसी धनु लगी कि ये ना सिर्फ डाकू से महर्षि बन गए बल्कि आदिकवि भी कहलाएं.

वाल्मीकि जयंती के मौके पर स्कूल-कॉलेज और दफ्तरों में अवकाश होते हैं, मंदिर और आश्रमों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, समाज में वाल्मीकि के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया जाता है और लोग भक्ति-गीत गाते हैं. आप भी इन संदेशों के माध्यम से अपनों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भेजकर बधाई दे सकते है. यहां देखिए वाल्मीकि जयंती की Wishes, Messages, Images, Quotes, Shubhkamnaye

आदिकवि वाल्मीकि का संदेश अमर,
जीवन में लाए उजियारा हर भर
सत्य, प्रेम और धर्म का पालन करें,
उनके आदर्शों को हृदय में धरें.

वाल्मीकि जयंती की बधाई.

दया के सागर, ज्ञान के स्रोत,
महाकवि वाल्मीकि का अद्भुत कृतित्व असीम.
रामायण के रचयिता को शत्-शत् नमन.

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं! 

गुरुवर वाल्मीकि ने ज्ञान की गंगा बहाई है,
संसार ने उसमें डुबकी लगाई है. 

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं! 

महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख
मानवता पर किया उपकार है,
इसलिए वाल्मीकि जयंती पर
पूरा विश्व कर रहा नमस्कार है.

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं! 

ज्ञान और कर्म के दीप जलाएं,
वाल्मीकि जयंती हम सब मिलकर मनाएं.
उनके आदर्शों पर चलें हम सदा,
जीवन में खुशियों की बरसे धरा.

वाल्मीकि जयंती 2025 की हार्दिक बधाई.

मानव ने जब मानव को मारा है
तब-तब मानवता ही हारा है
असत्य-अधर्म का इस धरती से नाश हो
सत्य और धर्म का चारों तरफ़ वास हो

वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

सुबह की पहली किरण लाई है यह पैगाम,
जगमगाए आपका जीवन रामायण के ज्ञान से,
वाल्मीकि जयंती की यह पावन बेला,
लेकर आए आपके लिए खुशियों भरी एक नई सुबह.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 07 Oct 2025 08:06 AM (IST)
RAMAYAN Maharshi Valmiki Valmiki Jayanti 2025 Wishes Valmiki Jayanti 2025
Embed widget